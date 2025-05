El PP maniobra en el Senado para desmontar el plan del Gobierno contra la Fundación Francisco Franco

El PP ha cambiado por completo la reforma planteada por PSOE y Sumar para disolver cualquier asociación que haga apología del franquismo, en un intento de cercar a la Fundación Francisco Franco. Los conservadores, aferrados a un informe de los letrados del Senado, han hecho uso de su mayoría absoluta para introducir una enmienda y que sean punibles todas aquellas asociaciones que promuevan cualquier sistema político que pretenda subvertir el orden constitucional democrático o defienda valores contrarios a la libertad. Sin embargo, han añadido otra condición, que esta defensa sea "mediante el uso de la violencia, la amenaza o la incitación directa y pública a la violencia", por lo que no afectaría a la Fundación Francisco Franco en el caso de que se reconvirtiera en asociación. No obstante, esta modificación, que aún debe pasar por el pleno del Senado, deberá ser aprobada en un futuro por el Congreso, con lo que el PSOE o algunos de sus socios deberán respaldar este cambio, algo que no parece factible.

A mediados de abril, el bloque de la investidura al completo aprobó en el Congreso la reforma de la ley reguladora del derecho de asociación para disolver a las entidades que hagan apología del franquismo. Con los trámites ya en marcha para la disolución de la Fundación Francisco Franco, el Gobierno pretende así evitar que, en un futuro, la entidad trate de esquivar su fin reconvirtiéndose en asociación. El PP se abstuvo y solo Vox votó en contra.

No obstante, unos días después, los conservadores esgrimieron un informe de los letrados del Senado para sostener que dicha modificación era inconstitucional. El equipo jurídico de la Cámara Alta asegura que la norma "puede contradecir" media decena de artículos de la Carta Magna al prohibir estas asociaciones "y no otras". Ante el aviso de los letrados, los populares avisaron de que modificarían el texto para ampliarlo a todas las asociaciones que hagan apología de regímenes e ideologías que vulneren los principios democráticos. Sin embargo, esta apología debe ser "mediante el uso de la violencia, la amenaza o la incitación directa y pública a la violencia", lo que no afectaría a la Fundación Francisco Franco.

El senador del PSOE Antonio Magdaleno ha asegurado que esta modificación del PP "quiere ocultar que no apoyan disolver" esta asociación y que solo demuestra que buscan "blanquear al franquismo, dar la espalda de nuevo a las víctimas de la dictadura y contentar a sus socios de extrema derecha", en referencia a Vox. En frente, el senador popular Antonio Silván ha defendido que las enmiendas de su grupo solo "corrigen los vicios jurídicos" de la propuesta socialista y ha recordado que no se puede legislar a la carta.

La reforma concreta

Este lunes, durante el trámite de ponencia y comisión, los conservadores han aprobado las seis enmiendas que introdujeron, desmontando por completo la proposición de ley que presentó inicialmente el PSOE. Por un lado, en lugar de reformar la Ley reguladora de asociaciones, los conservadores plantean cambiar el artículo 515 del Código Penal, donde se establecen las causas por las que una asociación puede ser "punible".

En este sentido, introducen la coletilla que hace referencia a todas aquellas asociaciones que "mediante el uso de la violencia, la amenaza o la incitación directa y pública a la violencia", promuevan "sistemas políticos o ideologías que pretendan destruir o subvertir el orden constitucional democrático o el Estado de Derecho"; "sistemas políticos, regímenes o gobiernos totalitarios, autoritarios, o que nieguen los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución"; y "principios y valores que sean incompatibles con la libertad, la igualdad, la justicia, el pluralismo político y la dignidad de la persona".

La norma aprobada por el Congreso establece la disolución directa de una asociación por realizar "actividades que constituyan apología del franquismo" siempre que concurra "menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado de 1936, de la guerra de España o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales". Una condición más sencilla que la necesidad de que haya violencia, amenazas o una incitación directa a la violencia.

El caso del terrorismo

A petición de Unión del Pueblo Navarro (UPN), los conservadores han añadido otra enmienda a última hora para que también sean punibles las asociaciones que "realicen actividades que supongan el enaltecimiento o la justificación públicos de los delitos de organizaciones terroristas o de quienes hayan participado en su ejecución, o que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de delitos terroristas". El senador socialista Antonio Magdaleno ha recordado que esto ya está recogido en el artículo 578 del Código Penal.