Óscar López señala a Ayuso tras la imputación de dos ex altos cargos por los protocolos en las residencias: "Es incompatible con ser presidenta de Madrid"

"Claro que hay una responsabilidad del Gobierno de la señora Ayuso". El secretario general del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital, Óscar López, no ha dudado en apuntar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras conocerse la imputación de dos ex altos cargos de su Gobierno por los protocolos para la no derivación a hospitales de pacientes con covid ingresados en residencias de mayores durante los primeros meses de la pandemia. López ha insistido en la existencia de esos protocolos, que ha calificado de "infames", y ha vuelto a exigir la dimisión de Ayuso.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha citado este lunes 26 de mayo como imputados a los principales responsables de los protocolos que se establecieron durante la pandemia del covid en relación con las residencias de ancianos, informan Ángeles Vázquez y Tono Calleja, de El Periódico, del grupo Prensa Ibérica. Se trata de Carlos Mur, que era director de Coordinación Sociosanitaria en marzo de 2020 y de Francisco Javier Martínez Peromingo, coordinador del llamado protocolo técnico que complementaba el firmado por el anterior y que impidió el traslado de mayores con problemas de movilidad o deterioro cognitivo a los hospitales, saturados por los casos de coronavirus, y que sustituyo a Mur en el cargo en mayo de ese año.

El juzgado decidió reabrir el pasado 1 de abril, a petición de la Fiscalía Provincial de Madrid, una causa que se había archivado provisionalmente casi tres años antes. El origen de esa solicitud de la Fiscalía Provincial está en una denuncia colectiva de 109 familiares de víctimas de las residencias, coordinada por las entidades Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia, presentada en octubre del año pasado.

En declaraciones al programa de TVE Mañaneros 360, López ha calificado la decisión de la jueza Isabel Durántez de "buena noticia" para las familias de las 7.291 personas que fallecieron en las residencias madrileñas y se ha mostrado "absolutamente convencido" de que se conocerá la verdad sobre estos protocolos y habrá "reparación y justicia".

"Las responsabilidades judiciales tienen su camino", ha afirmado, "luego está lo político. Y hace mucho tiempo que he exigido la dimisión de la señora Ayuso. Este asunto, y otros que tiene entre manos, la hacen incompatible con ser presidenta de la Comunidad de Madrid. Esa falta de humanidad que tienen Ayuso y los suyos me parece incompatible con ser presidente de una comunidad autónoma".

El pasado marzo, cuando se cumplían cinco años del estallido de la pandemia y la declaración del estado de alarma y el confinamiento, y en plena refriega política por la gestión en las residencias durante aquellos días, el Ejecutivo difundió un dosier en el que negaba la existencia de "protocolos firmados por políticos" para impedir la derivación hospitalaria de pacientes de covid ingresados en residencias de mayores además de rebajar el número de fallecidos en residencias de 7.291 a 4.100.

"La defensa de la Comunidad hasta ahora es que no eran de obligado cumplimiento", ha argumentado López. "Pero ¿qué va a hacer un responsable de una residencia si le llega un documento con un sello de la Comunidad", se ha preguntado. Y él mismo se ha contestado: "Por supuesto, no derivar. Por lo tanto, claro que hay una responsabilidad del gobierno de la señora Ayuso", ha remachado.

El ministro y secretario general del PSOE madrileño ha acusado también a Ayuso de actuar con "chulería" y "prepotencia" y ha lamentado que, como mantuvo el responsable de la patronal de residencias en la comisión de investigación sobre el asunto que celebró la Asamblea de Madrid, los residentes con seguro médico privado sí fueron derivados a hospitales. "No pude ser que en pleno siglo XXI, en la comunidad más rica de España, la vida o la muerte dependa de tener un seguro médico privado", ha enfatizado. "Y en Madrid dependió de tener un seguro privado porque hubo un protocolo infame, infumable, de la Comunidad de Madrid que se envió y se aplicó en las residencias".