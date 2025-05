Feijóo intenta controlar el debate del congreso del PP mientras reparte juego entre algunos barones

Alberto Núñez Feijóo empezó la semana anunciando la convocatoria de un congreso interno del PP con el objetivo de “activar” al partido ante el nuevo ciclo electoral. La decisión gustó a la mayoría de los barones porque demuestra, en opinión de varios dirigentes territoriales, que toma “la iniciativa” y se atreve a abrir el debate ideológico, aunque todavía hace falta ver hasta qué punto. Durante el fin de semana, la dirección ha informado de que las dos ponencias que Feijóo ha decidido hacer, una política y otra de estatutos, estarán elaboradas por barones y altos cargos afines al político gallego, una manera de intentar controlar que los debates no descarrilen.

Algunos veteranos recuerdan cuando Mariano Rajoy incluyó a María San Gil en la ponencia política del congreso de 2008, aquel en el que Esperanza Aguirre intentó moverle la silla. San Gil abandonó el encargo por diferencias de criterio “fundamentales”. Ahora, Feijóo ha escogido a los presidentes de Andalucía y Castilla y León, Juanma Moreno y Alfonso Fernández Mañueco, para que piloten el documento político junto con la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y la eurodiputada y miembro de la fundación del PP (Reformismo21) Alma Ezcurra.

Los pactos con Vox

Moreno y Mañueco no solo comparten que pasarán por las urnas autonómicas en los próximos meses, ambos también han logrado ser investidos presidentes después de pactar con Vox: la relación con el partido de ultraderecha va a ser uno de los elefantes en la habitación este congreso. ¿Va a atreverse Feijóo a que quede negro sobre blanco en la ponencia qué relación quiere tener con los radicales? ¿Va a concretar si estará dispuesto a meter a Santiago Abascal en su Consejo de Ministros para llegar a la Moncloa? Tal como están las encuestas para las generales, le necesitaría para la investidura.

Tampoco ha arriesgado Feijóo en la ponencia de estatutos, en la que ha incluido al líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera; el presidente de Murcia, Fernando López Miras; la de Extremadura, María Guardiola, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual. Feijóo, que ya ha dejado claro a través de sus colaboradores que quiere cambiar el sistema de doble vuelta de las primarias para restarle poder a los afiliados, no ha incluido en esta ponencia a nadie del PP de Madrid. Isabel Díaz Ayuso --por su perfil político y quién sabe si por lo que le pueda deparar el futuro-- rechaza que los aparatos territoriales recuperen el poder que tenían en otras épocas, porque ella apuesta por “un afiliado, un voto”. Fuentes de Sol así lo cuentan aunque la madrileña no ha querido decirlo en persona (por ahora).

Este asunto y también las enmiendas que los afiliados del PP de Madrid presenten a la ponencia política se pueden convertir en los principales focos de debate entre Feijóo y Ayuso. En el partido de la región dan por hecho que hay que ir a por “el voto de la derecha y no del centro” y así esperan verlo en el texto político, que confían que también dé “la batalla cultural contra la izquierda”. Será interesante comprobar qué pasa en las próximas semanas una vez que Moreno y Mañueco, dos barones ‘moderados’, se pongan manos a la obra.

La "debilidad" de Feijóo

Una docena de altos cargos del partido, entre barones, parlamentarios y fontaneros consultados para esta crónica, coinciden en que no ven a Ayuso con aspiraciones a desafiar el liderazgo de Feijóo en estos momentos. Pero sí que destacan que el líder del PP ha querido contentarla desde el primer minuto al anunciar, ya el jueves, que Alfonso Serrano, número dos de la madrileña, será el presidente de la comisión organizadora del congreso. Ese gesto se ve por algunos sectores como una muestra de “debilidad” de Feijóo. “Le tiene miedo, como Pablo [Casado], pero al menos tiene estrategia y no se enfrenta a ella. Lo hace de una forma más inteligente”, comenta un asesor veterano que ha visto pasar a varios líderes por la séptima planta de la sede de Génova. “Así tiene entretenido a Serrano y sin pensar tantas maldades con Miguel Ángel Rodríguez”, dice un barón que no le tiene cariño a Ayuso hablando en referencia al jefe de gabinete de Ayuso.

¿Y Rueda?

Entre los dirigentes consultados ha llamado la atención que Feijóo haya elegido a barones para las ponencias. “¿Tú sabes el trabajo que dan las ponencias? Es una muestra de que se las van a dar hechas”, dice uno de los fontaneros.

El único barón que tiene mayoría absoluta y no ha sido elegido para nada es Alfonso Rueda, presidente de Galicia. El puesto más relevante que queda por elegir es el del presidente del congreso, una labor que se desarrolla solo los tres días que dura el cónclave.

Varios altos cargos creen que esta fórmula de apoyarse en los barones, aunque lo haga por equilibrio territorial, puede despertar “malestar” de forma gratuita entre los que se queden al margen (la presidenta de Baleares, Marga Prohens, y el de La Rioja, Gonzalo Capellán, tampoco han recibido ningún encargo al menos por ahora).