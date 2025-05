Robles se dice respaldada por Sánchez tras la difusión de un mensaje insultante del presidente sobre ella

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha restado importancia este martes al contenido de un mensaje telefónico de Pedro Sánchez a José Luis Ábalos cuando este era secretario de Organización del PSOE, en el que el presidente la tilda de "pájara" y dice que "duerme con el uniforme". En una visita a la Feria Internacional de la Defensa y la Seguridad (Feindef), ha asegurado que no está dolida y se siente respaldada por Sánchez. "¿Cómo no me voy a sentir respaldada por el presidente? ¿No me ven aquí? Llevo siete años formando parte del Gobierno", ha explicado.

La ministra sigue el canon del resto del Gobierno en la reacción a la publicación por El Mundo de los contenidos de chats telefónicos entre Sánchez y Ábalos: denunciar esa difusión como una violación de la intimidad. Ha dicho Robles que es "una conversación privada que tuvo lugar hace muchos años ya". Y no ha querido comentar esa conversación entre Sánchez y Ábalos, explicando así su negativa: "Ignoro el tono, no lo conozco. Han pasado muchísimos años".

Conversación privada

En el momento en que ha hecho estas declaraciones a los medios, la titular de Defensa venía de la reunión del Consejo de Ministros, pero no ha contado si allí ha comentado con Sánchez lo desvelado. "Es una conversación privada entre dos personas, sin mayor relevancia, sin mayor trascendencia, hace muchísimos años y en un contexto diferente", ha insistido. "Cada uno en las conversaciones privadas, a saber lo que dice o lo que diremos ¿no?"

Madrid. 12.05.2025. FEINDEF 25, Feria Internacional de Defensa. Inaugurada por la ministra Margarita Robles. / José Luis Roca

"En el Gobierno estamos trabajando y no opino de conversaciones privadas", ha dicho. La titular de Defensa ha insistido varias en que lo difundido es "una conversación privada", recalcando el adjetivo.

Sobre el calificativo "pájara", supuestamente utilizado por Sánchez, ha dicho Robles, aliñándolo con risas e intentando restar credibilidad a lo publicado: "Soy una persona que lleva muchos años trabajando en el servicio público, y ni siquiera sé si eso se ha dicho o no se ha dicho".

Sobre una petición de dimisión formulada desde el PP por considerarla desautorizada, ha respondido: "El Partido Popular que se ocupe de sus asuntos, que de los míos me ocupo yo".