El Gobierno garantiza que no expulsará a los monjes del Valle y acelera el ‘Memorial de Cuelgamuros’

El proyecto de resignificación de Cuelgamuros sigue avanzando tras lanzarse el concurso internacional de ideas para transformar el monumento franquista en un “centro de reinterpretación histórico, artístico y paisajístico”, con un coste total que superará los 30 millones de euros. Para garantizarse el control del proceso en una fase en la que todavía no se ha cambiado el marco jurídico del espacio, el Ejecutivo ha cerrado un convenio con la fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos para que la congregación benedictina que gestiona el recinto preste la colaboración técnica necesaria. El Ejecutivo, por su parte, reitera el compromiso alcanzado con la Santa Sede el pasado mes de marzo de no expulsar a los monjes, que seguirán celebrando misas en la capilla, además de no intervenir los signos litúrgicos y religiosos, como la capilla y la gran cruz.

El convenio entre los ministerios de Vivienda y Política Territorial con la fundación publicado este fin de semana en el BOE obliga a “colaborar de forma permanente y condicionada”. Aunque la ley de memoria democrática declaró su extinción, todavía está pendiente de definir vía decreto el nuevo marco jurídico aplicable al nuevo Cuelgamuros para consumar su liquidación. Mientras tanto, la fundación conserva la titularidad sobre los bienes, recayendo sus funciones de patronato y representación corresponden a Patrimonio Nacional.

El convenio establece que “el concurso respetará los términos establecidos en el Acuerdo suscrito el pasado 4 de marzo de 2025 entre los representantes de la Iglesia Católica y el Gobierno de España representado por el Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, al haber trasladado los extremos acordados a los pliegos que rigen la licitación”. Desde la Iglesia habían manifestado dudas en las últimas semanas al exigir que se resolviesen “cuestiones previas” no matizadas en el concurso. Con todo, el jurado que decidirá sobre la elección del proyecto contará con un miembro de la Iglesia. Concretamente, el delegado de liturgia del Arzobispado de Madrid, Daniel Alberto Escobar.

A cambio, para evitar retrasos o complicaciones en el desarrollo del proyecto, el convenio establece que la fundación “se compromete, a facilitar al MIVAU [Ministerio de Vivienda] la información técnica sobre el Valle de Cuelgamuros necesaria para la elaboración de los pliegos de prescripciones técnicas del concurso de ideas y a facilitar las autorizaciones de las visitas al recinto que se establezcan en los pliegos, para garantizar a los oferentes la información precisa para la elaboración de sus propuestas, al objeto de contribuir a la viabilidad de las mismas, hasta que se produzca la publicación del real decreto por el que se proceda a su efectiva disolución y a determinar la entidad a la que en el futuro corresponderá la gestión del monumento”.

Comisión de vigilancia

El convenio establece la creación de una comisión de seguimiento, vigilancia y control con capacidad parar “crear los grupos de trabajo que fueran necesarios para abordar cuestiones específicas y dar buen cumplimiento al fin perseguido”. Sus integrantes serán las personas designadas por los ministerios competentes y Patrimonio Nacional.

Como consta en los pliegos del concurso, se “persigue la transformación del conjunto en un lugar de memoria, reconocimiento, conmemoración y homenaje, en consonancia con los principios de memoria democrática y de la mano de los Derechos Humanos y de la Justicia Universal”. Todo ello, con la finalidad de “generar un cambio en la percepción colectiva del lugar mediante la capacidad de impacto cultural, artístico, tecnológico o social de las propuestas, dirigidas, principalmente, a la reactivación funcional y social del entorno”.

Imagen de las bases del concurso para la resignificación de Cuelgamuros. / CEDIDA

La elección del proyecto ganador se conocerá en septiembre. Para la posterior redacción del proyecto de ejecución se darán otros ocho meses y la licitación de las obras está prevista para finales de 2026. El inicio de las obras está previsto así en la recta final de la legislatura.

Papel de la Iglesia

Las propuestas deben incluir un total de cuatro proyectos de resignificación del conjunto monumental: diseño y construcción de un centro de interpretación, musealización, propuesta de restauración y adecuación arquitectónica de los elementos del conjunto monumental que vayan a ser utilizados. El museo de nueva construcción se ubicará en la explanada de acceso a la basílica, con la opción de que pueda ser subterráneo o semisoterrado. La resignificación busca definir una pauta conceptual, artística, arquitectónica y paisajística del conjunto, como elemento articulador de todas las actuaciones. Finalmente, la musealización se basa en completar el proceso de transformación con “un relato inclusivo, respetuoso y acorde con los valores democráticos actuales que se extenderá desde el centro de interpretación hasta el interior de la basílica”.

El altar quedará al margen de la resignificación, pero sí se intervendrá en la cúpula. Asimismo, dentro de los miembros del jurado para la elección de proyecto participará un representante de la Iglesia, junto con y los ministerios involucrados.