La 'causa generalísima' del juez Peinado con la amenaza de careos

El pasado 18 de noviembre de 2024, Juan Carlos Peinado, titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid, tomó declaración al presidente del Centro de Emprendimiento e Innovación del IE y vicepresidente de Estrategia, Juan José Güemes.

-Juez: ¿Recuerda la fecha del contrato?

- Güemes: La fecha creo que es 1 de agosto de 2018.

-Juez: ¿Usted ha visto el contrato recientemente?

-Güemes: No señoría.

-Juez: Mire, la directora de recursos humanos manifestó en esta sede que fue usted quien le dijo que había que formalizar el contrato y que la razón o la motivación, en concreto, utilizó el término motivación, era por ser la esposa del presidente del Gobierno. ¿Eso es así o se requiere una diligencia de careo? Dígame, contésteme.

-Güemes: Señoría, es cierto que yo di la instrucción a doña Sonsoles Gil de Antuñano de formalizar el contrato de doña Begoña Gómez porque era su superior jerárquico quien podía darle esa instrucción. Desde luego no se contrató a doña Begoña Gómez por ser la esposa del presidente del Gobierno.

-Juez: ¿Entonces me está usted diciendo que faltó a la verdad la señora Gil de Antuñano?

-Güemes: Señoría...

-Juez: ¿Qué cometió delito de falso testimonio?

-Güemes: No conozco el testimonio.

-Juez: No, no. Se lo estoy transmitiendo yo, para, en ese caso, hacer una diligencia de careo. Es usted el que está manifestando que la razón fue porque conoce sus credenciales. Me dice que las credenciales eran el curriculum, me dice que no tiene el curriculum. ¿Me puede concretar exactamente cuál fue la razón o la motivación que una vez que el esposo de doña Begoña Gómez alcanza la presidencia del Gobierno es cuando se formaliza el contrato?

Bien. ¿Qué dijo exactamente Sonsoles Blanca Gil de Antuñano, directora de Recursos Humanos del Instituto de Empresa, el 16 de octubre de 2024?

-Letrada de la acusación popular de Vox, Marta López: ¿Se firmó por parte de Begoña y el Instituto de Empresa (IE) alguna cláusula de especial conflicto de interés?

-Gil de Antuñano: Sí.

-Letrada: ¿Cuándo?

-Gil de Antuñano: En el momento en que se firmó el contrato. Está ahí recogido. Hay unas cláusulas adicionales. Es la cláusula quinta. En la misma fecha.

-Letrada: ¿Por qué se decidieron a firmar esa cláusula? ¿Vino motivado porque Begoña Gómez era la esposa del presidente del Gobierno?

-Gil de Antuñano: Así es.

-Letrada: El efecto de esa cláusula, ¿qué supone?

-Gil de Antuñano: Que si hubiese hecho algo que estaba identificado que no se debía de hacer, habría sido un incumplimiento.

¿Convocó ese careo con el cual advirtió a Güemes el 18 de noviembre de 2024?

No.

El juez Peinado citó a declarar a Güemes en calidad de imputado sin dejar constancia en un auto las razones de su imputación.

El 18 de diciembre, nada más sentarse Güemes en el juzgado, el juez le preguntó si sabía por qué razón estaba allí. Güemes contestó que no lo sabía. Y el juez le explicó que su declaración testifical del 18 de noviembre estaba en contradicción con la de su subordinada, Gil de Antuñano, del 16 de octubre de 2024.

Por tanto, el juez persistía. No se trataba de un error o de alguna confusión.

El letrado Bernardo del Rosal Blasco, ante la situación, preguntó a su representado, Güemes:

-Letrado: Su Señoría le ha recordado que declaró usted el pasado 18 de noviembre como testigo, ¿usted recuerda el contenido de esa declaración? ¿Se ratifica usted en todo lo que declaró?

-Güemes: Sí, efectivamente, me ratifico en todo lo que declaré

-Letrado: Sobre una de las respuestas de su declaración del pasado 18 de noviembre, en concreto, se ratifica expresamente: ¿el motivo por el que la Fundación Instituto de Empresa contratara a la señora Gómez fue el hecho de que era la esposa del presidente del Gobierno?

-No.

Han pasado casi cinco meses desde la imputación de Güemes, cuyo letrado elevó un escrito al juez Peinado que anule la imputación. “Lo cierto y verdad es que la señora [Sonsoles Blanca, directora de Recursos Humanos del IE] Gil de Antuñano nunca dijo que a la señora Begoña Gómez se la contratara por ser la esposa del señor presidente del Gobierno”.

Ahora bien, ¿por qué el juez no ha convocado la diligencia de careo con la que amenazó por primera vez a Güemes el 18 de noviembre de 2024?

La razón es sencilla: el careo, previsto por la ley, exige una contradicción en los testimonios.

Más allá de que se trate de una diligencia extraordinaria que se practica -cada vez menos- cuando no existe otro medio para conocer la verdad, ¿qué es lo primero que se hace en esa diligencia? Pues leer, o ahora visionar, lo que cada uno de los testigos o imputados ha dicho.

Por tanto, el juez Peinado no ha convocado ese careo en cinco meses y medio entre Güemes y Gil de Antuñano a sabiendas. Porque si lo hace será evidente que no existe contradicción alguna cuando se proyecten ambas declaraciones.

Pero al instructor ahora le interesa otro careo. Ha citado a Raúl Díaz Silva, el 14 de mayo. Se trata de la persona de la que dependía en el Palacio de la Moncloa Cristina Álvarez, asistente de Begoña Gómez. Y ese mismo día ha ordenado un careo entre Álvarez y el que entonces, en 2018, era vicesecretario de Presidencia, Alfredo González. Habrá que ver si dicho careo finalmente se produce, dado que no existe, según la defensa de Álvarez, contradicción en sus testimonios.

Pero cabe apuntar que la Audiencia de Madrid tiene pendiente pronunciarse contra el recurso de apelación del letrado de Álvarez, José María de Pablo, contra su imputación porque, entre otras cosas, “no informa con el debido detalle (ni sin él) de los hechos que atribuye a mi patrocinado”.

El juez Juan Carlos Peinado prorrogó por otros seis meses la instrucción el pasado 16 de abril. Y lo que suele llamarse una causa general, en este caso contra Begoña Gómez, en este caso es “generalísima”, por tierra, mar y aire, y requerirá seguramente nuevas prórrogas -la más próxima el 16 de octubre.

Ya en una causa anterior, a raíz de una querella de Vox contra la editorial Sanoma (antiguamente Santillana) y dos de sus directoras (por un texto que no se publicó), el juez Peinado mantuvo una instrucción de dos años y seis meses.

Pero no fue por decisión propia que la terminó. Fue la sección tercera de la Audiencia de Madrid integrada por los magistrados Rosa Esperanza Rebollo (ponente), Agustín Morales Pérez-Roldán y Antonio Llorente quienes acordaron el sobreseimiento libre de las actuaciones de los tres querellados el 28 de noviembre de 2024.