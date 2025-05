El juez del caso Begoña Gómez sigue adelante con su investigación sobre el rescate de Air Europa: "Ha desaparecido la mera conjetura"

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga presuntos delitos de corrupción cometidos por la esposa del presidente del Gobierno, ha rechazado los recursos presentados tanto por la fiscalía como por la propia Begoña Gómez contra su intención de seguir adelante con la parte de las pesquisas relacionadas con una posible influencia de Begoña Gómez en la tramitación del rescate millonario a la compañía Air Europa.

Afirma que existen indicios que hacen que haya desaparecido "ese carácter de mera conjetura" que permitió a la Audiencia Provincial de Madrid vetar esta línea de la investigación mientras no aparecieran hechos nuevos. En un auto con fecha de este martes, al que ha tenido acceso El PERIÓDICO, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid confirma por ello la procedencia del informe que ha requerido la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el expediente de Air Europa aportado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

"Debe volver a repetirse en este punto, que sí que existen hechos que, aunque desconocidos inicialmente, lo que permitió a la ilustrísima Audiencia Provincial de Madrid, apreciar como una conjetura la probabilidad de ese bloque de hechos que se contenían en la denuncia inicial, ya ha desaparecido ese carácter de mera conjetura", señala el juez en su auto.

"Llamar a Begoña"

Se da la circunstancia de que en el último informe remitido por la UCO al Tribunal Supremo en la causa que investiga la trama Koldo que anidó en el Ministerio de Transportes dirigido por José Luis Ábalos relata que el 3 de septiembre de 2020 el considerado "nexo corruptor" de la trama, Víctor de Aldama, informó al asesor principal del ministro, Koldo García, de que Javier Hidalgo, entonces CEO de Globalia -propietaria de Air Europa-, estaba "jodido, muy jodido".

Añadía que, por ello, "se está buscando la vida y acaba de llamar a Begoña". A raíz de esta intervención, los agentes concluyen que Hidalgo estaría valorando acudir a vías alternativas, como contactar con la esposa del presidente del Gobierno, para evitar "lo que probablemente conllevaría un perjuicio económico" para el comisionista, al que Globalia pagaba mensualmente.

"Técnica del avestruz"

El juez Peinado tilda la oposición de la fiscalía a recabar un nuevo informe de la UCO en relación con el rescate reproduciendo una de las informaciones publicadas sobre las conclusiones que el cuerpo policial alcanzó en el Supremo en un intento de la "técnica del avestruz". Seguir "insistiendo en no hay hechos nuevos, que permitan afirmar que no se colma la exigencia de la Audiencia Provincial, en cuanto a que no procede la investigación, y en su caso, posterior instrucción" sobre el rescate deAir Europa "es tanto como pretender utilizar la denominada 'técnica del avestruz', en el sentido de no querer contemplar una realidad objetiva", afirma el juez.

"No es capricho de este instructor buscar posibles hechos delictivos sin fundamento", afirma el juez, que explica que "si bien la Audiencia Provincial" en mayo del año pasado determinó que "las ayudas otorgadas por el Gobierno a través del Fondo de solvencia a las empresas estratégicas a la empresa Air Europa podrían ser consideradas una conjetura", añadía que esa decisión podía revertirse si aparecían "nuevos datos", lo que el magistrado considera que ocurre con el informe policial.

"No cabe duda de que existen esos nuevos datos", que no han sido investigados por él, porque aún no ha acordado citación alguna a testigo, investigado o perito, más allá de indicar a la policía judicial que proceda a realizar un informe. Añade que no poder ordenar pesquisas "daría lugar a que este juzgado careciera de competencia para su investigación" y que la afirmación de la fiscalía "resulta desconcertante", porque "sería deducir que, si por el Consejo de Ministros se lleva a cabo un hecho delictivo, no pueden ser investigadas las personas que hayan intervenido en dichos hechos por el órgano que le corresponda, en función de que tengan la condición de aforados o no".

El magistrado termina su defensa de la investigación del rescate contestando al recurso presentado por la defensa de Begoña Gómez, a la que ataca de forma un tanto gratuita al señalar que es más breve que el del fiscal "no se sabe si porque considera que sus argumentos son menos sólidos" o porque confía en que el fiscal lo haga "de una manera más intensa e incluso más brillante".