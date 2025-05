La expareja de Ábalos no acude a declarar al Supremo por el caso Koldo al no poder ser citada por su desahucio

La última expareja del exministro José Luis Ábalos que ha aparecido en el caso Koldo, Claudia Montes, que fue Miss Asturias en la categoría de mayores de 30 en 2017, no ha comparecido en el Tribunal Supremo, donde estaba citada para declarar como testigo en relación con su contratación en la empresa pública en Logirail que se investiga si se materializó por la presunta mediación del ahora diputado del grupo mixto. Fuentes jurídicas han señalado que no pudo ser notificada en forma porque por la precaria situación habitacional en la que encuentra, bajo amenaza de desahucio, no se le pudo notificar en forma la citación. El magistrado Leopoldo Puente procederá a volverla a citar.

El juez del Tribunal Supremo que investiga a Ábalos quiere tomar declaración a Montes en calidad de testigo tras estudiar el último informe aportado por la UCO a la causa, en el que se la identifica como persona del "círculo personal" el exministro y se señala que “podría haber sido contratada irregularmente en la empresa pública Logirail, vinculada al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), por la influencia del investigado en esta causa José Luis Ábalos y con la relevante colaboración del también investigado Koldo García".

En el auto en el que acordaba su citación para este martes, el magistrado Puente señalaba que formaba "parte del círculo personal" de Ábalos, por lo que deberá ser interrogada en relación con su contratación", como ya hizo con otra expareja del exministro, Jésica Rodríguez, que fue contratada en Ineco y Tragsatec. Ante el juez ella misma admitió que cobró el sueldo mínimo en ambas entidades sin trabajar. Además, un socio del comisionista Víctor de Aldama, Luis Alberto Escolano, le pagaba el apartamento del que disfrutó en la madrileña Torre de Madrid mientras estudiaba una carrera.

Según ha informado La Nueva España, del Grupo Prensa Ibérica, a principios de abril Claudia Montes tuvo que hacer frente a una amenaza de desalojo judicial del piso de alquiler en el que reside. El juzgado de primera instancia número 12 de Gijón puso fecha de lanzamiento para el pasado 2 de abril, aunque finalmente el desalojo fue suspendido al estar Claudia Montes declarada persona vulnerable por los servicios sociales. Desde entonces, la asturiana ha solicitado acceder a un piso de emergencia en Gijón y también ha tramitado un piso de urgencia a través de la administración del Principado, sin que hasta la fecha haya obtenido respuesta.

Este martes también estaba citado a declarar ante el juez Leopoldo Puente César Moreno, uno de los socios del comisionista Víctor de Aldama, al que se quiere interrogar en relación con “las pretendidas entregas periódicas de 10.000 euros mensuales" que el comisionista, o personas que actuaban por su encargo, realizaba al principal exasesor de Ábalos, Koldo García. Su comparecencia fue muy breve. Se limitó a asegurar que salvo a Aldama no conocía a otros implicados en la causa y que no podía contestar aquello que le pudiera perjudicar en su derecho de defensa, ya que está imputado en la Audiencia Nacional por el caso Koldo.

"Pagaron a K ayer"

Por ello, lo más interesante de su comparecencia fueron las preguntas que le realizó el instructor, ya que dan idea de lo que busca con la citación de los socios del comisionista Víctor de Aldama.

Así, Puente preguntó a Moreno por qué el 23 de febrero de 2022 otro empresario que integraba junto con él, Aldama y una cuarta persona un chat denominado 'los cuatro mosqueteros', Javier Serrano, le había remitido un mensaje en el que le decía "pagaron a K ayer". Se trata de identificar si los empresarios realizaron pagos a Koldo a cambio de obtener algún tipo de beneficio.

El investigado reconoció que Serrano es "amigo suyo de hace muchos años y socio" aunque en este punto intervino su abogado defensor para señalar que el asunto por el que el magistrado del Supremo se estaba interesando deriva de un atestado de la Guardia Civil por el que su cliente ya está siendo investigado en la Audiencia Nacional, según la transcripción de la declaración a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Esta misma justificación se dio para evitar otras preguntas del juez, como la referida a si moreno creo una nota en su teléfono móvil titulada "gastos fijos". En cambio, a preguntas del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, el empresario manifestó no tener "conocimiento" de que se hiciese "ningún pago ni a Koldo, ni a nadie. Nunca a nadie fuera de la empresa". Dijo no recordar otros muchos aspectos por los que también se interesó el fiscal, como si se hizo alguna visita o alguna gestión a través de Fertinvest para practicar unos test de COVID en el domicilio del exministro Ábalos.