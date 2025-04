PSPV y Compromís abren nuevas vías para estrechar el cerco del 29-O sobre Mazón

Las Corts valencianes no solo es el lugar donde los portavoces de la izquierda y el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, debaten (con vehemencia y no pocos choques) sobre lo ocurrido el 29 de octubre, sino que también se ha establecido como una vía paralela a la investigación judicial, incluso retroalimentándose, para tratar de desbrozar todas las incógnitas sobre la gestión realizada por el jefe del Consell el día de la catástrofe; un camino con no pocas curvas y cambios de rasante y en el que PSPV y Compromís se han envuelto en el dicho de abrir una ventana cada vez que se cierra una puerta.

Se ha notado esta Semana Santa en el registro parlamentario. Casi apurando el plazo antes de su cierre vacacional, socialistas y valencianistas han vuelto a la carga con una serie de preguntas y solicitudes de documentación sobre las horas críticas de la dana. En estas, PSPV por un lado y Compromís por otro, se basan tanto en los avances de la instrucción del caso en los tribunales como en sortear los regates que el propio Consell ha hecho previamente a cuestionamientos previos para tratar de estrechar el cerco sobre Mazón.

El ejemplo más claro es el del borrado de las imágenes de las cámaras de seguridad del Palau de la Generalitat en la tarde del 29-O. Socialistas y valencianistas las pidieron hace meses para conocer el paradero del jefe del Consell desde las 17:45 hasta las 20:28 horas cuando llegó al Cecopi, sin embargo, la semana pasada el Consell informó a los dos grupos que no disponía de las gravaciones porque las habían borrado a los 15 días como se hace habitualmente.

La síndica adjunta de Compromís, Isaura Navarro, interviene en la comisión de investigación de la dana. / José Cuéllar/Corts

Frente a ello, y ante la versión dada por el Ejecutivo autonómico de que Mazón acudió al Palau a trabajar tras salir de la comida en El Ventorro, los valencianistas han presentado una nueva pregunta: "¿A qué hora accedió el 'president' de la Generalitat el día 29 de octubre de 2024?". "Ante la ocultación de donde y con quien estaba Mazón, la eliminación de pruebas del Consell como el borrado de las cámaras de seguridad, seguimos solicitando información porque la gente tiene derecho a saber donde estaba Mazón y con quien", expresa la síndica adjunta, Isaura Navarro, firmante de la petición.

A ella se añade otra petición de documentación: la copia del listado de todas las llamadas recibidas y emitidas desde los accesos al Palau de la Generalitat el día 29 de octubre de 2024. "Sabiendo que en Presidencia hay control de quien entra y sale y quien llama por teléfono, solicitamos esa información y saber qué trabajadores estaban ese día, que pueden informar de quien llamó y quien entró y salió, porque no vamos a dejar de buscar la verdad que hay del despropósito de gestion que ha costado la vida de 228 personas", añade Navarro.

Dudas del móvil "estropeado"

Pero no solo de la falta de respuestas surgen preguntas, hay veces que son las nuevas revelaciones las que generan nuevas incógnitas. En estas ponen el foco en el PSPV después de la declaración de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ante la jueza de instrucción donde explicó que Mazón le llamó (vía Whatsapp) sobre las 20 horas desde un número que la socialista no tenía registrado entre sus contactos porque el móvil habitual del jefe del Consell "se le había estropeado".

Andújar (al fondo) y el síndic del PSPV, José Muñoz, durante la comisión de investigación por la dana. / José Cuéllar/Corts

Esta situación ha llevado a los socialistas a solicitar en las Corts saber "a quién pertenecía el terminal desde el cual telefoneó a la delegada del Gobierno". No es la única cuestión respecto a la incógnita del móvil. El Grupo Socialista, además, pregunta al Consell si todas las llamadas que el president de la Generalitat "ha reconocido públicamente, sin documentar"lo, haber mantenido el 29 de octubre de 2024 entre las 17:30 horas y las 20 horas" se realizaron desde el móvil habitual o el desconocido.

Es más, en las preguntas registradas por las diputadas Alicia Andújar y Mercedes Caballero, también ponen en el foco la posible avería del dispositivo de Mazón. Por ello, preguntan en qué del 29 de octubre del 2024 "se estropeó" el teléfono del president de la Generalitat, "qué avería padeció", si este "fue reparado o se entregó un nuevo terminal telefónico en sustitución" así como una "copia del documento que acredite que el terminal telefónico del president de la Generalitat fue reparado o sustituido". En definitiva, más interrogantes que mantienen al rojo vivo las dudas sobre el día D mientras la investigación parlamentaria y judicial avanza.

Suscríbete para seguir leyendo