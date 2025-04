El Gobierno celebra la mano tendida de Feijóo ante los aranceles de Trump pero teme que sea una "estrategia" contra Vox

El Gobierno percibe cambios en el discurso de Alberto Núñez Feijóo como jefe de la oposición. Pero no sabe si se trata de una simple pose para desgastar a Vox. Poco después de que el líder del PP dijese este lunes que la respuesta del Ejecutivo a los aranceles aprobados por Donald Trump contenía elementos “acertados” y “positivos”, los colaboradores de Pedro Sánchez celebraron con reservas este nada habitual tono conciliador y abierto a la negociación.

“Nos alegra que haya un cambio de actitud evidente, que hayan decidido comportarse como una oposición de Estado y apoyar al Gobierno ante una situación tan difícil”, señalaron fuentes oficiales de la Moncloa, que también valoran que Feijóo, tras reunirse como hizo Sánchez con los sectores más afectados por el golpe al comercio internacional propinado por el presidente de EEUU, se haya comprometido a remitir al Gobierno sus propuestas para hacer frente a este cambio en el escenario global. Entre otras, un plan de competitividad industrial con medidas como la ampliación de la vida útil de las centrales nucleares, eliminar el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica y un plan de infraestructuras hidráulicas para asegurar la disponibilidad de agua.

Los colaboradores de Sánchez aseguran que estudiarán estas medidas con detenimiento. Tanto que entre el Ejecutivo y el Partido Popular hay un continuo intercambio de documentos. De momento, el Consejo de Ministros aprobará este martes un real decreto ley con la primera parte de la respuesta a los aranceles, un conjunto de iniciativas que pretenden movilizar 14.100 millones de euros. El borrador de la norma, adelantado en exclusiva por EL PERIÓDICO, incluye avales de hasta 5.000 millones de euros para las empresas más perjudicadas por el drástico movimiento de Trump. A partir de ahí se abre un periodo de un mes para que el decreto sea convalidado por el Congreso, un lapso de tiempo en el que el Ejecutivo dialogará con los grupos parlamentarios. La Moncloa, que en aras del consenso ha enviado el decreto a todos salvo a Vox, está dispuesta a conversar con los partidos sobre el contenido de la norma, sin que eso signifique “desmontarla”. Puede que haya cambios, por tanto, pero no serán sustanciales. Incluso que alguna medida del PP termine incluida en decreto pero no de manera inicial en el que aprobará este martes el Consejo de Ministros.

"En misa y repicando"

La coalición del PSOE y Sumar confían en que el decreto sea apoyado dentro de unas semanas por la inmensa mayoría del arco parlamentario. Pero no las tienen todas consigo con el PP. “Esperamos que dure este cambio de actitud de Feijóo, aunque nos tememos que se trate de una estrategia”, explican en la Moncloa. Una “estrategia”, se entiende, frente a la extrema derecha de Vox, ya que los populares están aprovechando esta coyuntura para desgastar a la formación de Santiago Abascal, muy cercana a Trump, a quien de momento sus dirigentes continúan sin criticar.

En la dirección socialista la impresión también está extendida. “El PP no puede estar en misa y repicando. Feijóo es socio de Abascal, el delegado de Trump en España”, subrayan fuentes de la ejecutiva del PSOE. Y de ahí que guarden algún recelo sobre la posición del Partido Popular. "Es la doctrina Juan Bravo", admitían en la dirección socialista, en referencia a que el dirigente popular suele tener un tono más conciliador con el PSOE a la hora de acercar posturas económicas pero luego impera la actitud partidista y todo salta por los aires.

Además, en el PSOE sostienen que las "dos cosas es imposible" y el PP no puede acercarse al Gobierno cuando a la vez está a punto de cerrar acuerdos en varias CCAA con Vox - Aragón, Murcia o Baleares- aceptando incluso políticas que cuestionan el pacto verde. "No cuadra ser europeísta y pactar con los antieuropeos", ahondan en Ferraz. Sin embargo, más allá de que no se fían del PP y de esta actitud, confían en que adopte una posición "de Estado" y se sume como parece a las iniciativas que está impulsando el Gobierno para aminorar el impacto de la nueva política arancelaria impuesta por Donald Trump.