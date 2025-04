Aitor Esteban: "Todos deberíamos ser responsables y darle unos presupuestos al Gobierno"

El recién nombrado presidente del PNV, Aitor Esteban, considera que "todos" los partidos políticos, incluidos los que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez y también el PP, "deberían ser responsables y darle unos presupuestos al Gobierno".

En la actual situación de incertidumbre en el ámbito mundial "entrar en un proceso electoral no sería bueno para el país. El sentido de Estado también se mide en esto; un partido no puede estar pensando continuamente en las siguientes elecciones".

En sendas entrevistas en los diarios del Grupo Noticias y en El País, Esteban opina que el Ejecutivo de Pedro Sánchez debería presentar el proyectos de Presupuesto Generales del Estado por "ser bueno para Euskadi y para la estabilidad", y en este objetivo dice que el PNV "mantiene una predisposición absoluta para negociar".

"Nuestro país es Euskadi, pero nunca vamos a hacer política para perjudicar la vida de los demás", asegura.

Sobre la relación con el PP, Estaban afirma que los "puentes nunca han estado rotos", aunque con "momentos de tensión", y ha recordado que su líder, Alberto Núñez Feijóo, trasmitió "ofertas muy interesantes" al PNV para que le apoyara en una investidura, pero el PNV se negó por la presencia también de Vox en la ecuación.

"Él no lo entendió y se lo tomó mal", rememora.

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban. / EP

Sobre dar nuevos pasos en el autogobierno vasco, Esteban afirma estar "esperanzado" y asegura que ahondará en el acuerdo entre el PNV y Sánchez que recoge el reconocimiento nacional de Euskadi y una modificación del estatus político.

Confía en que la "parte vasca" de avance en el autogobierno esté resuelta para finales de año con un "acuerdo amplio" en Euskadi, pero después "vendrán las dificultades de Madrid. Hay que saber cómo está el patio allí: las mayorías son muy complicadas, hay que tener en cuenta las decisiones de los tribunales y que el PP tiene mayoría absoluta en el Senado".

Esteban destaca sobre este asunto que tiene muchas prioridades pero no se quiere obsesionar con ninguna: "no vayamos a centrarnos en la cáscara y olvidemos que la nuez está dentro. El autogobierno no es solo un marco, tenemos que hacer más país".

Respecto a EH Bildu, con quien está empatado en escaños en el Parlamento Vasco, Esteban recuerda que pese a este empate, el PNV "ganó" las elecciones autonómicas del 2024 "y no era fácil", y critica de EH Bildu que "lo único que está haciendo es coger la estética y los lemas del PNV".

"Sinceramente, no me siento más amenazado (electoralmente por EH Bildu) que con respecto a lo que pueden suponer otros partidos. Más allá de las apariencias camaleónicas, representan un modelo de país y valores muy alejado del nuestro", asegura.