El Gobierno de España asegura que la redistribución de menores comenzará antes del verano

El Gobierno de España sostiene que la redistribución de los menores migrantes no acompañados llegados a Canarias y Ceuta arrancará antes del verano. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, explicó que tienen que estudiar los datos facilitados por las comunidades autónomas para equiparar las cifras, pues no todas han entregado los datos siguiendo los mismos parámetros, y que también tendrán que pedir algunas aclaraciones. Si bien, Rego no aclaró cuál es el plazo que se da su equipo para estandarizar la información y lograr una radiografía real de los sistemas de acogida de todo el territorio nacional.

Todas las comunidades y las ciudades autónomas, excepto Aragón, remitieron los datos solicitados por el Gobierno de España, para dar respuesta al real decreto ley aprobado el 18 de marzo y cuya convalidación se votará en el Congreso de los Diputados el próximo 10 de abril. Con estos datos, el Ejecutivo central busca dimensionar el sistema de protección de todo el país "para llevar a cabo una acogida solidaria y sostenible y con criterios homogéneos". La gran mayoría de comunidades autónomas han reportado al Gobierno que están al límite de sus capacidades o que están sobreocupadas.

Solicitantes de asilo

A pesar de que un auto del Tribunal Supremo dio 10 días al Estado para dar acceso al Sistema de acogida de Protección Internacional a un millar de niños solicitantes de asilo que están en centros de Canarias, Rego confirmó que esos 1.000 menores se incluirán en el reparto de las comunidades autónomas, pues considera que de esta manera se garantizan sus derechos. Según insistió la ministra en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Interministerial de Inmigración, el Sistema de acogida de Protección Internacional no está adaptado para atender a menores no acompañados.

El Gobierno de España asegura estar en contacto continuo con el Gobierno de Canarias, a quien ha manifestado "su voluntad inequívoca de cumplir con las medidas cautelares acordadas por del Tribunal Supremo". Rego transmitió este mensaje al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a través de una llamada. Así, está previsto que en los próximos días se celebre una reunión de coordinación en las Islas entre los responsables autonómicos y de los ministerios implicados, al objeto de avanzar en un acuerdo entre las dos administraciones.

La idea de incluir a los solicitantes de asilo en el reparto marcado por el real decreto ya ha sido rechazada anteriormente por el Gobierno de Canarias, pues estos menores requieren una atención especializada y tienen derecho a acceder a los servicios del Sistema de acogida de Protección Internacional, al igual que los niños que llegan de forma irregular pero acompañados por un familiar adulto. El viceconsejero de Bienestar Social del Ejecutivo regional, Francis Candil, ha sido firme al exigir al Estado que cumpla con el mandato del Tribunal Supremo, pues el asilo y la protección internacional son competencia estatal. "Es muy fácil para el Estado exigir a las comunidades que cumplamos con nuestras competencias y, ante un auto del Supremo, decir que ellos no están preparados. Que se adapten y cumplan", ha defendido Candil.

Las comunidades autónomas están a la espera de que el Ministerio de Juventud e Infancia ponga fecha a la próxima conferencia sectorial para abordar los criterios de distribución de los menores, pero Rego todavía no tiene agendado este encuentro.

