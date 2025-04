Montero, sobre el caso Alves: "Me preocupa que una mujer no denuncie porque no la vayan a creer"

María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, abrió el primer foro El Correo de Andalucía Pregunta, celebrado en el patio de la Fundación Cajasol de Sevilla. Comenzó respondiendo sobre sus palabras por la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona sobre el caso de Dani Alves y terminó hablando de las tensiones entre el poder Ejecutivo y el Judicial en esta legislatura.

La líder del PSOE andaluz aseguró que retiró sus palabras porque "se estaba desviando el debate de lo que importa". Pido disculpas por las formas en las que me expresé", insistió. Para Montero, lo importante es "qué ocurren con las víctimas, cómo podemos no revictimizar y cómo podemos llevar la perspectiva de género a los juzgados".

La ministra de Hacienda cree que la sentencia pone en evidencia "la fiabilidad de la propia víctima". "Merece la pena este debate", dijo, porque este tipo de ilícitos se llevan a cabo "cuando no hay testigos". Por lo tanto, entiende que no existen pruebas más allá del relato de la víctima y "se habla de cómo entró, pero no se dice cómo salió. Me parece muy importante".

"Los parámetros judiciales tienen que avanzar para que no sea incompatible la presunción de inocencia con el testimonio", apuntó Montero en el foro El Correo de Andalucía Pregunta. "Me preocupa que alguien piense que no merece la pena denunciar porque no la van a creer", afirmó la ministra del Ejecutivo.

Igualmente, valoró que "se puede discrepar de una sentencia", pero en los temas relativos a la igualdad, "impiden que se profundice en lo importante. Lo vimos con el sí es sí. ¿Se discutió el consentimiento o la rebaja de penas?". "Es lo que ocurre siempre que aproximamos estos debates, se intenta evitar el debate de fondo. Hay muchos métodos para darle consistencia a esos testimonios".

La Audiencia de Sevilla contra el TC

Las asociaciones de jueces no tardaron en criticar a María Jesús Montero por sus declaraciones sobre el caso Alves. Incluso, se llegó a pronunciar en contra el Consejo General del Poder Judicial. "La gran parte de los jueces y juristas tienen un trabajo intachable, neutral, hacen una aplicación rigurosa de las leyes, pero alcanza notoriedad casos o personas puntuales. Ahí están sus modus operandi", señaló Montero.

"A mí me llama la atención que las asociaciones salgan a criticar mis declaraciones", se alarmaba la vicepresidenta del Gobierno, que reclamaba "esa misma contundencia" cuando el PP, entre otras, "dice que van a controlar la sala segunda del Tribunal Supremo o cuando se critica al TC o cuando algunos magistrados, puntuales, hacen pronunciamientos o manifestaciones políticas en contra de leyes como la de la Amnistía o en contra de ministras. No veo la misma contundencia".

Igualmente, habló sobre la declaración de Manuel Marchena, ex presidente del Tribunal Supremo, sobre la pugna entre el poder político y el Judicial. "No comparto que el Judicial tenga un enfrentamiento con el Ejecutivo. Se puede estar de acuerdo o en contra, pero el PP intenta usar la justicia como un elemento de politización", afirmó Montero sobre este debate.

Lanzó Montero a su rival político otra afrenta, a quien acusa de "inhibir" al poder político dejando que actúe el poder judicial. "Ha habido una instrumentalización de la Justicia", señaló la líder del socialismo andaluz.

Una vez terminada estas preguntas, Isabel Morillo, directora de El Correo de Andalucía, cuestionó a la vicepresidenta del Gobierno sobre el 'enfrentamiento' entre la Audiencia Provincial de Sevilla y el Tribunal Constitucional por el caso ERE. "Cuando se produce la sentencia, la derecha mediática y económica sale en tromba contra el TC", expuso la ministra, que sabe de la complejidad del asunto.

"El TC dijo que no se había respetado el derecho a la defensa de los encausados del proceso", esgrimió Montero. "Los que llevan días hablando de la presunción de inocencia, no la respetan nunca. Salieron en tromba", zanjó.

La ministra volvió a atizar a sus rivales políticos por el comportamiento que tienen en el Congreso. "Yo recibo acusaciones de que robamos, que somos prevaricadores, nadie apela a la presunción de inocencia", arguyó. "El debate del PP es un debate interesado, no le importa nada, le importa solo quedarse en la espuma", dijo antes de volver al principio. "Retiré mis palabras [sobre el caso Alves] porque si eso distrae del debate de fondo, no tengo problemas". La ministra cerró el debate jurídico con una pregunta. "¿Han visto pronunciarse al PP? Quieren ventajismo político".