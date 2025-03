En Sevilla empezó todo… Feijóo se rearma a la espera de otra oportunidad para desalojar a Sánchez

Una Sevilla arrebatada de primavera que huele a incienso y azahar fue el escenario elegido por el PP para coger resuello. Una ciudad de calles llenas, donde la Semana Santa se adivina en cada rincón, acoge la 27 Interparlamentaria del PP, que coincide con el tercer aniversario desde que Alberto Núñez Feijóo, también en Sevilla, fue coronado como presidente del partido. No ha sido un camino de rosas y el líder nacional lleva su propia cruz. Aquí empezó todo hace tres años.

A Feijóo le toca este domingo hacer balance y ya el día antes fue fácil palpar el estado anímico del partido. En las filas populares se huele la impotencia y la frustración tanto como las ganas ávidas de elecciones generales, pese a que quedan dos años (2027) en el calendario electoral. Si el PP pudiera elegir un deseo, hay pocas dudas de que sería acudir ya a las urnas. Esa ansiedad se nota en los ataques durísimos a Pedro Sánchez, lo llamaron "pequeño dictador", "vulgar perdedor" y dijeron que está rodeado de "golfos". Se evidencia en esos insultos superlativos y se palpa en el relato tejido de que en cualquier momento, de verdad, puede ocurrir y el PSOE puede anticipar la disolución de las Cortes. Les interesa mantener la tensión porque saben que es un salvavidas político para Feijóo. Esa sensación de elecciones inminentes le viene bien a Génova para que nadie esté tentado de poner en duda al presidente del partido o de negarle esa última oportunidad.

La corona de espinas

El líder nacional lleva su corona de espinas, la penitencia de haber ganado todas las elecciones en los tres años que preside el partido pero sin haber logrado el Gobierno de España. "Podemos decir que los objetivos están cumplidos. Todas las elecciones están ganadas", dijo el portavoz del Congreso, Miguel Tellado. "Si Sánchez deja votar a los españoles, Sánchez es historia", agregó, "le vamos a echar y será más pronto que tarde". La amargura afloró cuando lamentó que "por solo cuatro votos" Esteban González Pons no es presidente del Congreso. Pudo ser, pero no fue. Ahí sigue Pedro Sánchez, derrotado en autonómicas, municipales, generales y europeas, y presidente del país en la Moncloa.

Nadie habrá oído a Feijóo decir que se arrepiente de haber dejado su mayoría absoluta en Galicia para comerse el hueso más duro de roer de toda su carrera política. Si lo ha pensado se ha cuidado de no expresarlo. Su mensaje es que ha aprendido mucho y que ya queda menos para conseguir su objetivo: gobernar España. Mientras, siguen buscando estrategias para poner en duda a Sánchez y su legislatura. Para erosionarlo, para hacerlo caer. La última vía tiene en la diana esa decisión del Gobierno de no presentar los Presupuestos Generales del Estado. Una obligación "inexcusable" que ha incumplido Sánchez y que creen que tendría posibilidades de prosperar en la justicia si el Tribunal Constitucional "no estuviera como está". Por eso se lo piensan, explican, porque un paso en falso da oxígeno al Gobierno y lo que quieren es buscar su muerte por hipoxia.

Feijóo ha dado orden a todos sus presidentes autonómicos de que presenten sus presupuestos. Están aprobados en Andalucía, Galicia y Madrid, donde tienen mayoría absoluta. Están prorrogados en Castilla y León, donde se aprobaron hace un año. Se han pactado con Vox en la Comunidad Valenciana y creen que puede repetirse esa fórmula en Murcia y Aragón. Es más difícil en Extremadura, donde hay un pacto fiscal con el partido de Santiago Abascal, y casi imposible, asumen, en Baleares. Génova no va a obligar a sus barones a pactar con Vox pero sí a presentar presupuestos. Es la manera de poner contra las cuerdas a un Gobierno que lamentan que haya desistido de esa obligación constitucional por no contar con apoyos suficientes para sacarlos adelante. La Constitución prevé la prórroga automática de las cuentas pero el PP avisa de que estamos en la prórroga de la prórroga y ni siquiera se han registrado unas cuentas para que decaigan.

Mazón, como si no existiera

En esas están, hablando mucho de Presupuestos, una debilidad más de Pedro Sánchez, y evitando a toda costa mencionar a Carlos Mazón. Mientras los valencianos salían por sexta vez en una manifestación masiva a pedir la dimisión del presidente que no supo afrontar la DANA y que ha faltado a la verdad en la gestión de una tragedia de 224 muertos, en el PP cualquier cargo con galones salía disparado del corrillo de periodistas cuando salía el apellido Mazón. Deben de pensar que si no lo mencionan, no existe pero ahí está.

Dijo el otro día Andoni Ortuzar, de salida de su cargo de presidente del PNV, en una entrevista en Hora 25 de la SER, que él ve a Pedro Sánchez "con fuerza". "Creo que puede aguantar más que algún otro", dijo sin mencionar a Feijóo pero aludiéndolo. Solo puede quedar uno y en el PP no muestran dudas, al menos así lo exhiben, de que será el gallego quien gane la partida final. "Sevilla es una talismán para el PP", proclamó Cuca Gamarra, "se cumplen 35 años de un congreso histórico en el que el presidente fundador (Manuel Fraga) dio paso aquí a Aznar, sin tutelas ni tu tías". Un golpe de suerte, vienen a decir, eso necesitan para tumbar a un Pedro Sánchez que los saca de quicio.