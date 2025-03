Moreno llama al PP a "tomar las riendas" frente a un Gobierno que va "de burrada en burrada"

Juan Manuel Moreno cumplirá siete años como presidente de la Junta de Andalucía y se le nota. La última mayoría absoluta ha aquilatado a un líder que cuando aterrizó en la comunidad en 2014, ungido por el dedo de Mariano Rajoy, era otra persona. El poder otorga carisma y la experiencia asienta el liderazgo. Cuando muchos en su partido ya habían anunciado que iba a ser relevado, Moreno llegó a la Junta, a finales de 2018, con el peor resultado obtenido en las urnas por el PP en la historia de las autonómicas andaluzas, y ahí cambió todo. Posiblemente Alberto Núñez Feijóo que lo seguía atento desde la primera fila en la 27 Interparlamentaria del PP pensaba que eso mismo le podía pasar a él, que ha vivido todo lo contrario, cuatro elecciones ganadas (municipales, autonómicas, generales y europeas) y sin posibilidad de alcanzar el poder en el Gobierno de España. A Moreno le costó cuatro años en la oposición. Feijóo lleva tres.

De esto va el cónclave popular en Sevilla. De reforzar el liderazgo de Feijóo tres años después de que un abril en Sevilla fuera designado presidente de un PP en mitad de una convulsa crisis interna y de rearmarlo a la espera de que Pedro Sánchez convoque elecciones generales. “No sabemos cuánto va a durar esta legislatura pero sí sabemos que esta vez vamos a estar muy preparados”, confió el líder andaluz. De eso también fue el discurso que dio Moreno ante un sala atestada, con más de 1.500 personas y donde el PP puso mucho empeño en que hubiera, sobre todo, gente joven. Es en el corte de edad que tiene más fugas a Vox.

"Ni un pisoteo más"

El andaluz hizo una intervención destinada a tres cosas. Pedir que el PP "tome las riendas" del país frente a un Gobierno que va de "burrada en burrada".. Asegurar que Andalucía no va a permitir "ni un pisoteo más" frente a las concesiones a Carles Puigdemont. De vender su gestión, los datos económicos y el momento actual de "la comunidad más poblada de España y tercera economía del país".

"Tenemos un gran líder", dijo Moreno, "que se está bragando bien, que se está peleando con uno de los adversarios más difíciles de la historia democrática de España, sin pudor, ni límites". "Será más pronto que tarde presidente del Gobierno de España, que no lo dude nadie", advirtió a un auditorio del PP y sonó a eso de prietas las filas. Tampoco Feijóo se quedó corto de piropos a Andalucía, la que “enamora”, “la perfecta anfitriona que siempre da fuerza", alabó "el ímpetu de Juanma" y consideró que esta comunidad es "el mejor plan y el mejor lugar para hacer planes", aunque confesó que él se había encerrado en el hotel el sábado a las siete de la tarde y no había salido hasta esta mañana para preparar su intervención.

"Tenemos un Gobierno que intenta anestesiarnos con una burrada tras otra, donde parezca normal lo que nunca puede ser normal, necesitamos normalidad, serenidad y confianza, necesitamos al PP", defendió Moreno desde el atril. El presidente andaluz trazó tres momentos críticos en España. El desafío del procés en Cataluña que afrontó Mariano Rajoy. La crisis económica de 2018 con José Luis Rodríguez Zapatero. Y un tercero, el actual. "Es el tercer momento de preocupación para el conjunto de la nación, las riendas las tiene que volver a coger el PP para normalizar y poner orden en este país", confió Moreno. El retrato del Gobierno de Pedro Sánchez fue catastrófico. A Feijóo le pidió "sacar al país del gran atolladero" y consideró que el Ejecutivo está "acabado, finiquitado, en sus últimos estertores". "Frente a eso cabeza, ilusión, fortaleza y verdad", recetó señalando al líder de su partido, al que llamó a acabar con esta "etapa negra", con "la pesadilla del señor Sánchez".

Igualdad entre territorios

"Desde Andalucía no vamos a permitir ni un pisoteo más", advirtió el presidente andaluz, que lamentó que no quede ningún progresista "que sea capaz de decir con la voz alta y clara que esto es inasumible" y que dejen de privilegiar "a los privilegiados en detrimento de quienes menos recursos tienen". "La única garantía de igualdad y solidaridad es el PP, solo estamos nosotros, no hay nadie más que lo defienda", sentenció Moreno. "No puede ser que un señor que vive a 2.500 kilómetros nos marque el futuro a los españoles", señaló a Carles Puigdemont.

Y así siguieron. Tirándose piropos, de Moreno a Feijóo y de Feijóo a Moreno y lanzando a Pedro Sánchez críticas feroces por su gestión y su forma de gobernar. El mensaje de la Interparlamentaria fue el mismo de puertas adentro y de puertas afuera, Feijóo será presidente. Por si hay dudas, que se disipen.