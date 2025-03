El Parlamento de Canarias acusa de "desobediencia" a Koldo García y lo lleva a la Fiscalía

Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, "se negó y rehusó" el pasado febrero en la sede del Tribunal Supremo (TS) a "recoger la notificación que los agentes de la autoridad le querían entregar" para que compareciera este lunes, 24 de marzo, ante la comisión del Parlamento de Canarias que investiga las posibles irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia. Esta negativa es el motivo por el que la Cámara regional, como ya anunció este periódico, crea que ha cometido un "delito de desobediencia" y remita a la Fiscalía provincial "toda la documentación" para que sea acusado sobre la base del artículo 502 del Código Penal.

Raúl Acosta, presidente de la comisión investigadora, afirma que "entendemos que hemos hecho todos los esfuerzos necesarios para que él y su abogado, que de hecho le acompañaba en ese momento, pudieran estar debidamente enterados de que debería comparecer en este Parlamento" el 24 de marzo.

Aunque García asegura que nunca fue notificado para comparecer -lo que es cierto desde un punto de vista objetivo, pues el documento no está en su poder-, "negarse a recoger esa notificación es lo que puede derivar en un posible ilícito penal", insistió Acosta tras deliberar con todos los grupos parlamentarios y con los servicios jurídicos de la Cámara.

El referido artículo del Código Penal asegura que quienes "habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejaren de comparecer ante una Comisión de investigación de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, serán castigados como reos del delito de desobediencia".

La de este lunes no es la primera vez que García, que da nombre a la trama de presuntas mordidas a cuenta de los contratos de la empresa Soluciones de Gestión SL de Víctor de Aldama -que el 30 de enero no respondió a las preguntas de la comisión- no aparece en el Parlamento de Canarias, pues su primer 'plantón' fue en junio del pasado año. Iba a ser quien inaugurara las comparecencias que escudriñan las posibles irregularidades en la adquisición de material sanitario por parte del Servicio Canario de Salud (SCS), pero no pudo ser localizado. Ahora si lo fue, concretamente el 18 de febrero, cuando (TS) para someterse a unas pruebas caligráficas y, como consta en un informe policial remitido a los miembros de la comisión de investigación, pese a que el exasesor "mostró conformidad en recepcionar" el documento oficial, su abogado "manifestó que no procedía a recoger ningún documento y que no firmaría la recepción".

Pese a la negativa, los policías insistieron y García aseguró que se le podía localizar en su casa, como probaba el hecho de que estuviera en el TS. Tras esta nueva negativa se remitieron varios burofax a los distintos domicilios que constan en el listado del Parlamento de Canarias, pero no se localizó al exasesor del ministro Ábalos

Se aplaza a mayo la comparecencia de Torres

Además de la decisión sobre Koldo García, la comisión de investigación decidió posponer, "por prescripción médica", la comparecencia del ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, que estaba prevista para el 21 de abril.

"Hemos decidido retrasar a finales de mayo su comparecencia, aunque no hemos puesto un día concreto, pues dependerá de su recuperación", confirmó Acosta, debido a que el propio Torres anunció en público el pasado domingo que tendrá que someterse a una operación en abril por unos tumores cancerígenos y que su ausencia de la primera escena política será "breve".

Pese a la ausencia de Torres el 21 de abril, la comisión si mantiene la comparecencia del exministro Ábalos, aunque los distintos portavoces de los grupos parlamentarios ya reconocen que las conclusiones finales de la comisión de investigación, más su votación plenaria, no se podrán llevar a cabo hasta el mes de julio.

