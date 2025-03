Cospedal comparecerá de nuevo ante el Congreso tras los nuevos audios que la implican en la operación Cataluña

"No he impulsado ninguna 'Operación Cataluña'. Es una ficción", aseguró este lunes la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en la comisión del Congreso que investiga el espionaje a líderes del independentismo catalán durante el gobierno de Mariano Rajoy. Sin embargo, unos audios publicados este miércoles parecen desmentir la versión de Cospedal, por lo que el PSOE ya ha anunciado que se sumará a la petición de ERC y Junts de que la exdirigente popular vuelva a comparecer en la comisión.

En una nueva entrega de los audios que grabó el excomisario José Manuel Villarejo, publicados por RAC-1, se escucha una conversación entre Cospedal y Villarejo en la que se constata que el PP presionó a jueces de la Audiencia Nacional para iniciar una persecución contra las fuerzas soberanistas. Este audio echaría abajo el contundente rechazo de la que fuera 'número 2' de Rajoy de que no tenía constancia de este espionaje. "Yo no he encargado nada que se llame 'Operación Cataluña' ni para hablar con jueces, ni con policías, porque mi competencia no es policial", aseveró el pasado lunes.

Ante estas nuevas informaciones, el PSOE ha emitido un comunicado en el que asegura que apoyará una nueva citación de Cospedal, como reclaman las fuerzas independentistas, por lo que habría una mayoría en la Comisión para aprobar que vuelva a comparecer. Además, los socialistas aseguran que los audios apuntan a que Rajoy tenía conocimiento de lo ocurrido, ya que se escucha a Cospedal afirmar que ella estaba enterada por el propio presidente del Gobierno.

El falso testimonio

Los socialistas considera que estos audios también confirman que "Cospedal incurrió en un delito de falso testimonio en sede parlamentaria". Tanto ERC como Junts registraron este miércoles un escrito a la Mesa de la Comisión de investigación para que remitiera al Ministerio Fiscal "los hechos relacionados con las manifestaciones presuntamente falsas de varios ex altos cargos del Gobierno del PP". El listado lo componen Rajoy, Jorge Fernández Díaz, Cospedal y Alicia Sánchez Camacho.

Ambas formaciones consideran que los audios "demuestran su participación activa" en las operaciones para obtener información contra los líderes independentistas. "Ante la evidente contradicción entre las pruebas presentadas y las declaraciones de los comparecientes, los grupos parlamentarios han solicitado que la Comisión remita al Ministerio Fiscal los indicios de criminalidad, especialmente por el delito de falso testimonio", subrayan en un comunicado. ,