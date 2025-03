Anticorrupción pide 15 años y medio de cárcel para Villar por un perjuicio de 4,5 millones a la RFEF y contratos que beneficiaron a su hijo

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido una condena de 15 años y medio de prisión una multa de casi un millón de euros para el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Ángel María Villar por delitos de administración desleal, corrupción en los negocios, apropiación indebida y falsedad documental durante su etapa al frente de la institución, según especifica el escrito de acusación, al que ha tenido acceso este periódico. A ello habría que sumar indemnizaciones que superan los 4,5 millones de euros por el perjuicio causado en el órgano federativo.

El Ministerio Público acusa al expresidente de la RFEF de aprovecharse de su cargo cobrar "por unos servicios profesionales inexistentes, simulándose para ello una relación mercantil a través de sucesivos contratos". Además, considera que benefició a su hijo Gorka Villar para que este organizara partidos de la selección.

Así, para dar cobertura formal a los abonos con cargo a la RFEF, especifica el escrito, se simularon contratos mercantiles de arrendamiento de servicios, todos de periodicidad anual, que se enlazaron temporalmente, siempre con idéntico objeto y cuyas cláusulas solo variaron en relación con el plazo de vigencia y, puntualmente, con los honorarios profesionales a percibir.

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge concluyó su instrucción el pasado mes de enero y propuso juzgarle por delitos continuados de administración desleal, corrupción en los negocios, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil. Junto a Villar, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 señaló que también debían sentarse en el banquillo otros siete investigados, entre ellos el que fuera vicepresidente de la RFEF Juan Padrón y el hijo de Villar, Gorka Villar Bollaín.

El escrito de Fiscalía, que se extiende a lo largo de 20 folios, apunta que entre al menos los años 2007 y 2017, Villar y Padrón, aprovechándose de los cargos que ocupaban como presidente y vicepresidente económico de la RFEF, respectivamente, (...) beneficiaron a personas físicas y jurídicas de su entorno en connivencia con otros acusados". Lo hicieron, detalla, "bien con la consecución de contratos a su favor en condiciones económicas perjudiciales para la RFEF, bien mediante el pago con cargo a fondos de la RFEF de retribuciones que o no se correspondían con ninguna prestación de servicios o no en las condiciones que se retribuían".

Amistosos para su hijo

En particular, indica que "desde al menos el año 2009 Villar decidió la celebración de algunos de los partidos amistosos de la Selección Absoluta de Fútbol de acuerdo con lo convenido con su hijo, el también acusado Gorka Villar, en perjuicio de la RFEF y con el fin de beneficiar a éste personalmente y a través de su sociedad Sport Advisers mediante la obtención de contratos entre ellos y las federaciones que resultaban favorecidas con su selección para esos partidos". Anticorrupción calcula que "con esta actuación la RFEF sufrió un perjuicio de al menos 3.830.000 euros y Gorka Villar y su sociedad obtuvieron unos ingresos de 366.583,08 euros".

Anticorrupción incide sobre estas actividades que Villar abribuyó a Gorka tanto la elección de los equipos para los partidos amistosos como la negociación de las condiciones económicas, "a pesar de carecer éste de cualquier relación laboral o contractual o poder de representación de la RFEF". De ese modo, el hijo de Villar seleccionó los rivales, el lugar de celebración de los partidos amistosos de la SEFútbol y sus términos económicos "en función de su conveniencia y de la sociedad Sport Advisers, --constituida en diciembre de 2010-- que gestionaba, no obstante conocer que resultaban perjudiciales para la RFEF". Así, se convinieron partidos amistosos con las Selecciones de Corea del Sur, Chile, Venezuela, Perú y Colombia que generaron perjuicio a la Federación.