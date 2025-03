Sánchez llama a "dar pasos decididos para poder garantizar y proteger Europa por nosotros mismos"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, repasó este sábado desde Santander el "contexto tan complejo" que está viviendo el mundo y destacó como "relevante tener liderazgos seguros, que sepan hacia dónde queremos dirigir el país" para confrontar su acción con la del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

"Para asuntos de estado, se necesita una oposición de estado, pero esta oposición, ni está ni se espera". Así lo dijo en su intervención en la clausura del XV Congreso del PSOE de Cantabria, en la defendió que por el momento vigente es "tan importante tener liderazgos seguros" al frente del Gobierno -identificándose a él mismo- "frente a aquellos que no son capaces de romper con la ultraderecha que quiere destruir a Europa o que no son capaces de exigir la dimisión a Mazón en Valencia y a Ayuso en Madrid", en refencia a Feijóo.

Tal es así que, para Sánchez, en este momento "ser socialista es estar en el lado correcto de la historia" porque la que representa Feijóo es una "una oposición sin ideas, sin proyecto y sin escrúpulos".

El jefe del Ejecutivo abordó la situación en Ucrania y también las relaciones de Europa con la nueva Administración en EEUU que preside Donald Trump. Por un lado, reconoció que "sí", que "apremia la paz" en Ucrania, "pero no a costa de premiar al agresor", porque eso "abrirá las puertas a futuras agresiones aún más graves". "Lo que está en juego no es simplemente una guerra o una invasión" si no la decisión de "un país que quiere ser libre, como es Ucrania".

Así las cosas, Sánchez ensalzó que "si Ucrania quiere ser parte de la Unión Europea, Rusia tiene que respetar el que Ucrania sea parte de la Unión Europea". En este sentido, también apeló a la "solidaridad" de países europeos fronterizos con Rusia - y citó el caso de Finlandia- porque "esos países, cuando nosotros reclamamos la solidaridad durante la pandemia, lo hicieron". Y para ese apoyo, que pasa por apostar por el aumento en gasto en defensa, el presidente dejó claro que para ese incremento el Ejecutivo no va "a hacer ninguna renuncia".

Y aprovechó la coyuntura para confrontar con la gestión pasada del PP en la crisis financiera. "Ellos recortan en presupuesto social, en presupuesto en defensa y en seguridad, y nosotros vamos a aumentar el presupuesto en el estado del bienestar, en seguridad y en defensa para proteger a Europa y para proteger a España", sentenció.

ARANCELES

Por otro, compartió de que "hacer guerras comerciales no interesa a nadie", porque quien más las sufre es la "clase media y trabajadora". Y advirtió de que ante "las amenazas" de aranceles "no estaremos callados", porque "Europa responderá unida, porque unida nos hace más fuerte".

Porque "solo Europa sabrá cuidar de Europa", dijo el presidente, ya que defendió que "tenemos el presente y el futuro en nuestra manos" y no en quien "no la estima o la quieren destruir”, en referencia a los despecios de Trump a la Unión Europea. "Tenemos que dar pasos decididos para poder garantiza y proteger Europa por nosotros mismos”. De hecho, comentó que para EEUU "si abren una guerra comercial contra Europa es una mala idea porque Europa es el primer bloque comercial del mundo".

"Estaremos con los agricultores, con los ganaderos, con la industria industria española, con los empresarios, con los trabajadores y trabajadoras de la economía española y también de la economía europea, defendiendo a Europa, defendiendo a España", aseveró el presidente del Gobierno. Para confrontar que su posión no le llevará al silencio que, a su juicio, mantienen en este asunto tanto en la formación de Santiago Abascal como en el Partido Popular.

"No callados como como lo son otros o como lo están otros" donde, por un lado, identificó a Vox como "la voz de su amo", por la relación con Trump, y al PP con esa "derecha que hace tiempo que dejó de ser una derecha moderada como la que tenemos en Alemania para ser tutelada por la ultraderecha".

Pedro Casares, nuevo líder del PSOE en Cantabria

Antes de la intervención del presidente, tomó la palabra el diputado Pedro Casares, ratificado en este cónclave como nuevo secretario general del PSOE en Cantabria. Un liderazgo al que llega tras una intensa disputa interna entre los socialistas cántabros que se vio reflejado en el apoyo a la nueva ejecutiva regional, que solo recavó el 66% de los presentes en el XV Congreso del PSOE de Cantabria.

De hecho, Casares apeló a la necesidad de recoser porque "si el PSOE está unido, la fuerza de nuestras siglas es imparable". "Trabajemos por la unidad, la unidad y la unidad. Me voy a esforzar para que este partido salga más unido y afrontemos el futuro desde la unidad", remarcó.

El diputado cántabro denunció que "con la derecha en el poder", Cantabria "ha vuelto a escribir las peores páginas de su historia". Porque, a su juicio, el gobierno de la popular María José Sáenz de Buruaga acomete "retrocesos, recortes en los servicios públicos, privatizaciones y desmantelamiento de lo que es de todos". "Un gobierno que especula y atenta contra nuestro medio ambiente, un gobierno que desmantela lo público, un gobierno que cierra consultorios rurales o nos niega médicos en los hospitales."

UNIDAD

Consciente de la situación tensa que ha viviedo el partido en Cantabria, Sánchez comenzó su intervención agradeciendo el trabajo de Pablo Zuloaga, al que Casares venció en las primarias y arrebató el liderazgo del partido. y en la sala se escuchan vítores, porque “no han sido años fáciles” pero hay “hitos” en la región que ha logrado un PSOE “comandado por Pablo Zuloaga” y hay que “reconocer” que él es un “activo” para el partido.

Tras poner en valor que Casares es un "brillante" parlamentario y que hay leyes que llevan su sello, Sánchez dejó un recado a la federación cántabra, la más convulsa en estas primarias que ha afrontado el partido para renovar liderazgos. "Ahora toca unidad, porque lo que tenemos enfrente es ganar las elecciones en el año 2027, las municipales, las autonómicas y de nuevo las generales" y hacerlo "contra todos los intereses que pueda ver en frente".