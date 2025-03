La situación de Mazón torpedea la estrategia del PP: “No hacer nada no es una opción”

En la dirección nacional tenían asumido que la instrucción del juzgado de Catarroja devolvería a Carlos Mazón al foco, después de por fin entendiera que solo debía hablar de la reconstrucción de Valencia. En la cúpula contaban con un goteo de declaraciones de familiares de víctimas de la tragedia del pasado octubre y daban por hecho que vendrían días “muy duros”. El primero llegó ya este lunes con el nuevo auto de la magistrada en el que, además, recalca que no hubo falta de información - “la había sobrada”- sino que no se valoró adecuadamente o ni siquiera se entendió su alcance. Los reproches al gobierno autonómico se vuelven a acumular y la presión mediática ha continuado en máximos.

Miembros de la dirección nacional y también diputados con trayectoria aseguraban el miércoles que Alberto Núñez Feijóo “algo va a hacer” porque “no hacerlo ha dejado de ser una opción”. La cuestión sigue siendo cuándo.

El líder del PP trasladó al comité de dirección del lunes a puerta cerrada que no actuaría por presiones de nadie. Es la idea que en su entorno venían trasladando ya la semana anterior. Y algunas personas muy cercanas al dirigente gallego añadían: “Basta que las presiones no paren para que él no mueva ficha”. Feijóo no responderá con un movimiento a las exigencias externas, dicen, pero ya hay muy pocos dirigentes que no piensen que más pronto que tarde algo ocurrirá.

Las dificultades siguen siendo las mismas: la incapacidad de asegurar un sustituto a Mazón al frente de la Generalitat si Vox bloquea el relevo. Y el único nombre de peso sigue siendo María José Catalá, alcaldesa de Valencia y con escaño en Les Corts. A diferencia de lo que ocurría hasta hace unas semanas, ya hay dirigentes que lo contemplan como una opción. Aquello de “es absurdo desvestir a un santo para vestir otro” ha pasado a ser el posible “mal menor”.

Voces del partido siguen buscando qué otras opciones hay para encontrar ese “mal menor”. Si el partido de Santiago Abascal, como todo parece indicar ahora, aprueba los Presupuestos autonómicos, Mazón recibirá un balón de oxígeno aparente. Pero en la formación siguen pensando que el problema es que el líder autonómico “no va a levantar cabeza”, que es “un cadáver político” y que el riesgo es que la situación vaya tan lejos que se vuelva “irreversible”.

“Feijóo sabe lo que hay. Piensa lo que piensa desde el principio”, sostenían ayer diputados en el Congreso, asegurando también que el momento a elegir se hace esencial. Hay miembros de la dirección que siguen descartando un movimiento inmediato por la falta de garantías y porque siguen considerando que “les regalarán el relato a la izquierda”, exhibiendo además una debilidad del propio líder conservador. Pero el trabajo de la magistrada está dejando sin argumentos políticos al PP.

Incluso el portavoz parlamentario, Miguel Tellado, y la vicesecretaria y diputada Ester Muñoz -los dos cargos que en los meses después de la DANA se han desplazado hasta la Comunidad Valenciana a mostrar respaldo a Mazón por iniciativa propia- han insistido esta semana en decir que “el auto no cambia nada” porque la instrucción está casi empezando, evitando un apoyo directo al ‘president’.

El gran temor, que cada vez parece más extendido, es que el líder conservador no sea capaz de medir la erosión para las siglas e incluso comprometer sus expectativas electorales en las próximas generales. Es una advertencia que algunos cuadros llevan semanas señalando, como publicó este diario, pero que va a más con los días.

Uno de los dirigentes más cercanos a Feijóo y que tiene claro que este desgaste aumenta es Esteban González Pons, según afirman distintas fuentes, que también sigue trabajando para mover de ubicación el congreso del PP europeo del mes de abril a Madrid, previsto en la ciudad de Valencia. El cambio se está complicando por la planificación que ya se había llevado a cabo, con reservas en hoteles incluidas. Para Génova la celebración de ese cónclave en la ciudad del Turia sería un quebradero de cabeza muy importante.

Que el ‘president’ es en este momento el elemento “más tóxico” para el PP, como describen dirigentes nacionales, es una evidencia. Pero las dificultades para apartarlo, a pesar de que lo dan por amortizado, puede terminar de arrastrar a todo el partido. De ahí que muchos dirigentes llevaran tiempo esperando “alguna decisión” de Feijóo que diera algo de incertidumbre.

Es la otra gran preocupación que cunde en las filas conservadoras: la sensación de desamparo que existe entre los cuadros valencianos, que además del dolor que soportan por la catástrofe en su territorio, temen no poder recuperar el ánimo y la credibilidad del partido. “Cómo será la cosa que Francisco Camps es el que está agitando el tablero”, decía con ironía este miércoles un diputado en referencia a la petición del ‘expresident’ de convocar un congreso cuanto antes.

A la frustración constante que se ven sometidos los populares por las novedades inesperadas de la crisis valenciana -ahora, sobre todo, por la instrucción judicial- se suma la incapacidad de marcar agenda prácticamente con ningún tema. Feijóo se reúne con Pedro Sánchez este jueves en Moncloa por la situación internacional de Ucrania y el nuevo contexto geopolítico provocado por la Administración de Donald Trump. Sin embargo, las preguntas de los periodistas este miércoles en el Congreso volvían a ser sobre Mazón.