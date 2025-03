Un excargo de la RFEF denuncia represalias de Rubiales por alertar de irregularidades en el contrato de la Supercopa

El que fuera jefe de prensa de la selección española de fútbol sala Abel Martín García denunció el pasado 14 de febrero ante la jueza que investiga el caso Supercopa, Delia Rodrigo, que sufrió las represalias del entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales al trasladar al "canal de denuncias" informaciones publicadas en la prensa que aludían a "posibles irregularidades con el tema de la Supercopa", según consta en la declaración, a cuya grabación ha tenido acceso esta redacción.

Y por eso, relató Martín García, fue objeto de una investigación interna por la que fue suspendido de empleo. Todo finalizó con un "despido improcedente" y una querella en los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) en la que se le pedían "cuatro años y medio de prisión por revelación de secretos empresariales", y que acabó "totalmente archivada", dijo.

Luis Rubiales. / José Luis Roca

En su denuncia interna, este exjefe de prensa del fútbol sala de la RFEF decía que había que "estudiar o plantearse que se estaban cometiendo irregularidades en la Federación y que podrían afectar a la imagen de la institución y a los empleados". También trasladó noticias que ponían "en tela de juicio la labor que se había hecho desde la institución para llevar la Supercopa a Arabia y en la que había varias personas implicadas de la Federación".

Otras irregularidades

La jueza Rodrigo preguntó al testigo si también alertó a la Policía Judicial sobre otras irregularidades en el seno de la RFEF, en concreto relacionadas con las facturas de las concentraciones de la selección absoluta, tanto masculina como femenina, y la Sub-19. "¿Lo recuerda eso?", dijo la magistrada, ante lo que Martín García respondió: "Sí, hablé con los agentes cuando me llamaron a declarar en la comandancia de Tres Cantos y me plantearon una serie de preguntas sobre si había habido algún tipo de situaciones irregulares en alguno de los viajes que yo estuve allí presente. Les dije que no tenía capacidad para demostrar nada, [...] y que había desavenencias entre el director deportivo de la selección española de fútbol sala con el director del departamento de viajes".

Al ser preguntado por las defensas de los imputados sobre si tenía pruebas de los posibles sobrecostes o irregularidades en los viajes pagados por la Federación, el testigo aseguró desconocer más datos al respecto: "En alguna conversación escuché este tipo de informaciones, pero no puedo darle detalles".

Declaración de Piqué

Precisamente, este viernes el exfutbolista del FC Barcelona y empresario Gerard Piqué está citado a declarar como investigado ante la jueza de Majadahonda (Madrid). Un día antes, ha aportado 15 facturas emitidas por Kosmos a la Federación de Fútbol de Arabia Saudí (SAAF) por importe global de 12 millones de euros para acreditar la "normalidad" de la relación contractual.

Archivo - El exfutbolista y empresario Gerard Piqué / Álex Zea - Europa Press - Archivo

La declaración del defensa tendrá lugar 10 meses después de que la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda le incluyera en la lista de imputados en la que figuran los expresidentes de la RFEF Luis Rubiales y Pedro Rocha, quienes ya declararon en esta causa en la que se investigan presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales.

En esta línea, la instructora ponía el foco en una cláusula que se denominó "esencial" por la que la RFEF "trataba de garantizar el pago de la comisión de 4 millones de euros anuales en favor de Kosmos, aun cuando esta empresa formalmente sería la comisionista de SELA". También subrayaba que, "al tiempo del contrato", Piqué era jugador activo del FC Barcelona, que participaba en la Supercopa.