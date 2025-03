Altos cargos del PP avisan del daño que la permanencia de Mazón hace a la estrategia de oposición

La delicada situación política generada por el acercamiento de Donald Trump a Rusia será la próxima semana uno de los ejes de la actualidad en el Congreso, donde, el jueves, Pedro Sánchez tiene pensado reunirse con Alberto Núñez Feijóo y el resto de grupos parlamentarios menos Vox. La gravedad del contexto internacional y el pacto de inmigración entre el PSOE y Junts están permitiendo al PP desviar la atención sobre la crisis interna desencadenada por la actitud de Carlos Mazón. Sin embargo, la preocupación por el daño que el presidente de la Comunidad Valenciana está haciendo al partido sigue siendo el tema principal de las conversaciones entre los dirigentes populares.

“Está sentenciado, solo hay que ponerle fecha”. “No llega a Navidad”. “No llega a agosto”. “No tendría que haber llegado a Fallas”. Son frases que sorprende ver cómo se repiten muy parecidas entre senadores, diputados, fontaneros y barones. Los plazos, tan variados, demuestran que no hay una solución clara ni fácil. En lo que sí coinciden varios de los consultados es que su permanencia al frente del Govern perjudica la estrategia de oposición del PP, por “predicar una cosa y hacer la contraria” y evidenciar una “doble vara de medir”. La primera expresión la dice una presidenta autonómica que, pese a todo, considera que hay que aguantar la "presión" porque "poner a un presidente de transición no solucionaría nada a efectos de siglas" y se "quemaría" a otra persona. La segunda expresión es la que utiliza un presidente autonómico incómodo con la “rutinaria petición de dimisiones” de la que, en su opinión, “ha abusado” estos meses la dirección nacional.

Los conservadores han reclamado la salida de Sánchez, de Francina Armengol, presidenta del Congreso, y del ‘president’ Salvador Illa, además de numerosos ministros (Teresa Ribera, Fernando Grande-Marlaska, Ángel Víctor Torres, Luis Planas..). “¿Con qué cara pedimos nosotros a nadie que dimita si no se lo pedimos a Mazón después de su gestión el 29 de octubre?”, se pregunta un fontanero habituado a diseñar estrategias. “La DANA nos ha colocado delante un espejo y la contradicción es obvia”, reconoce un diputado.

Cierto distanciamiento

Que Mazón no va a acabar la legislatura como presidente de la Generalitat (si no convoca elecciones, finalizará en 2027) es una idea unánime dentro del PP. El cierto distanciamiento marcado por Feijóo por primera vez, el lunes, con la frase de que Mazón no estuvo “a la altura” y las nuevas informaciones conocidas esta semana abundan en el hecho de que el ‘president’ es un lastre para la imagen del PP y lesiona el lema histórico de que es “el partido que sabe gestionar”: el teléfono 112, que depende de la Generalitat, recibió 19.821 llamadas el día de la DANA en la provincia de Valencia, 1.833 a las cuatro de la tarde, mientras el ‘president’ comía en el Ventorro, 2.438 a las cinco. Mazón llegó al Cecopi, el organismo de emergencias de la Generalitat que coordinó el dispositivo el 29 de octubre, a las 20.28, un dato que él reveló la semana pasada para intentar sacudirse cualquier responsabilidad penal que pueda acarrear el tardío y erróneo mensaje SMS que, según la jueza que investiga el tema, mandó la Generalitat a las 20.11.

Gráfico llamadas / .

El PP de manera oficial ha descartado que vaya a quitarle a Mazón el cargo de presidente de los populares valencianos, una opción que le otorgan los estatutos del partido. Feijóo, que no tiene posibilidad de descabalgarle de la Generalitat, sí podría apartarle del PP valenciano e instaurar una gestora, colocando un dirigente de transición que se encargara del día a día del partido. Esa opción permitiría a Feijóo marcar distancias con él, pero también subrayaría la contradicción de que mientras le quita el PP, porque no considera adecuado que siga en ese cargo, no le reclama la dimisión como jefe del Gobierno y le ‘permite’ seguir dirigiendo la vida de los valencianos.

Sin congreso del PPE

Por ahora, Feijóo ha decidido aguantar la presión interna y no dar ningún paso de alcance aunque ha lanzado a Mazón la pulla de que no estuvo “a la altura” y también le ha privado de ser el anfitrión del congreso del Partido Popular Europeo que, en verano, se decidió que se celebraría el lunes 29 y el martes 30 de abril en Valencia. Ahora se busca nueva ubicación. Madrid es la ciudad que más números tiene de acoger el cónclave.

Mientras, las encuestas que encargan los partidos siguen reflejando un castigo de los valencianos al PP y un crecimiento de Vox. El partido de ultraderecha, que apoyó con sus 13 diputados la investidura de Mazón (40 escaños) en julio de 2023, puede ser clave para elegir al sucesor del presidente de la Generalitat si acaba dimitiendo. En todo caso, la socialista Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la comunidad volvió a decir la semana pasada, en el Canal 24H, que “el partido socialista da los votos para que [el PP] pueda nombrar a alguien de transición para que convoque elecciones, que es lo que merece la ciudadanía después de este tiempo”.

Suscríbete para seguir leyendo