La presidenta del CGPJ reclama más medios para los juzgados de violencia sobre la mujer ante la ampliación de sus competencias

“Este Consejo se está esforzando por tratar de recuperar la imagen pública y el prestigio del Poder Judicial. Hemos trabajado sin descanso para tratar de recuperar estos años perdidos y lograr amplios consensos, demostrando así que las instituciones pueden funcionar, aunque en su seno existan profundas diferencias ideológicas. Creedme, no es fácil, pero es nuestra responsabilidad entendernos entre diferentes para dar solución a los problemas de la Justicia”. La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, se ha referido a la “nueva e ilusionante” etapa del CGPJ, tras su renovación en julio de 2024, al inaugurar este mediodía en Palma las XX Jornadas anuales de presidentes de Tribunales Superiores de Justicia.

La máxima responsable del CGPJ ha defendido el “difícil trabajo” de los jueces, la importancia de su labor y su compromiso con la sociedad “a la que servimos”. Perelló ha subrayado: “No hay sociedad libre y democrática sin jueces independientes, responsables e inamovibles”.

La presidenta del Alto Tribunal ha añadido en su discurso inaugural ante una sala abarrotada de magistrados en el Palacio de Justicia de Can Berga, en Palma: “Debemos esforzarnos por hacer comprender a la opinión pública esta enseñanza de la Historia. Los errores puntuales que se puedan cometer no empañan la tarea de un colectivo de 5.400 profesionales que, por su vocación de servicio público, desempeñan su trabajo en circunstancias no siempre fáciles y guiados por el sentido del deber”.

Perelló, que ha dicho sentirse muy vinculada a las islas por haber estado destinada en Balears durante muchos años y tener aquí muchos conocidos, ha ensalzado el Poder Judicial: “La libertad y el gobierno de las leyes, y no de la arbitrariedad, son instituciones frágiles y su subsistencia depende del Poder Judicial. Y este se basa en el juicio y en el razonamiento. De ahí la importancia de la calidad de nuestros razonamientos jurídicos, de la ecuanimidad de nuestras valoraciones sobre los argumentos de las partes y de la imparcialidad con que debemos afrontar nuestra tarea, sin más guía que la ley y el derecho. La recta aplicación de la ley es lo que nos otorga legitimidad ante nuestros conciudadanos”.

Isabel Perelló, presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, junto con los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia. / / B. Ramon

La presidenta del Supremo y del CGPJ se ha referido a las críticas a la judicatura. “Debemos hacer caso omiso de las descalificaciones, incluso personales, que escuchamos o leemos en ocasiones. Este tipo de críticas destructivas no demuestran más que la falta de argumentos de quien las hace. Pero, al mismo tiempo, debemos ser receptivos a las críticas fundadas que, como ya he dicho en otras ocasiones, nos ayudan a mejorar”, ha destacado.

“En este sentido, tened por seguro que, frente a posibles injerencias, el Consejo General del Poder Judicial, como órgano constitucional con plena autonomía, estará siempre a vuestro lado”, ha asegurado.

“Esa independencia, fruto de la separación de poderes y clave del Estado de Derecho, y el trabajo bien hecho, basado en el razonamiento y la argumentación de calidad, son los que otorgan su legitimidad al Poder Judicial, cuyos miembros debemos actuar con rectitud y honradez, aspirando a la excelencia en nuestro desempeño”, ha enfatizado Isabel Perelló.

Nueva ley de eficiencia

La presidenta del TS y del CGPJ también se ha referido al tema central de las jornadas que hoy ha inaugurado: la próxima entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del servicio público de Justicia, que supondrá un gran cambio organizativo al reducir los más de 3.800 juzgados unipersonales existentes a 436 tribunales de instancia.

“Ello deber ir acompañado, para lograr una implantación efectiva del nuevo modelo, de la correspondiente dotación presupuestaria por parte de las Administraciones competentes. Solo así, más allá de un mero cambio de denominación, podremos avanzar en una Justicia más ágil y eficiente”, ha remarcado Perelló.

Además, ha mencionado la ampliación de competencias de los juzgados de violencia sobre la mujer “y, en consecuencia, de la carga de trabajo que estos soportan y que solo podrán afrontar si se les dota de los medios necesarios”.

“Como presidenta del Consejo no puedo dejar de compartir la preocupación y las reivindicaciones de estos jueces y juezas para que cuenten con los medios necesarios a fin de que la lucha contra este tipo de violencia y la protección de las víctimas no den un paso atrás. El Consejo está atento y está comprometido”, ha recalcado.

“Espero que la reforma nos ayude a consolidar una Justicia más moderna y eficaz y, por supuesto, reafirmada en su independencia, piedra angular de nuestro Estado de Derecho”, ha insistido Isabel Perelló.

Por su parte, el presidente del TSJIB, Carlos Gómez, que ha dado la bienvenida a todos los presentes y ha ensalzado la “red informal” de presidentes de Tribunales Superiores de Justicia tejida con el paso de los años, también se ha referido a la nueva ley de eficiencia y ha valorado que esta permitirá crear nuevas plazas judiciales. “Es urgente crear nuevas plazas en la judicatura”, ha destacado, al tiempo que ha hecho hincapié en que la media de jueces por habitante en España es inferior a la media europea. Gómez ha concluido su intervención citando un pequeño fragmento del himno de Mallorca, La Balanguera, de Joan Alcover.