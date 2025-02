El vicepresidente Domínguez dice que si Torres fue a un piso de Atocha "allá él" y el PSOE pide que no 'compre' las "mentiras de un delincuente"

En el Parlamento no se había pronunciado ni una sola palabra sobre las falsas acusaciones de Víctor de Aldama contra la honorabilidad de Ángel Víctor Torres. Hasta este martes. Y, de forma sorprendente, lo hizo el PSOE.

Ya lo dijo el poeta Ramón de Campoamor: "En este mundo traidor nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira". Este martes en el Parlamento de Canarias el subjetivismo que late en ese verso se trasladó a los conceptos de "decencia" y "ejemplaridad". Para la socialista Nira Fierro, el PP es un partido que adolece de "decencia y transparencia" y el líder de los conservadores y vicepresidente del Gobierno, Manuel Domínguez, aseguró que "si no creyese en la decencia y en la transparencia militaría en el PSOE, y no en el PP". O lo que viene a ser lo mismo, para Domínguez es la formación socialista la indecente y la opaca. Fierro y Domínguez escenificaron durante las tradicionales preguntas de control y los debates entre ambos, de forma fiel, la llamada ‘Ley Campoamor’: nada vale, ningún valor es inmutable e impera el subjetivismo, la arbitrariedad y el relativismo en las relaciones, ya sean personales o políticas.

Si en ‘La insoportable levedad del ser’ de Milan Kundera se explora en la inutilidad de la existencia y la necesidad del eterno retorno de Nietzsche porque todo lo vivido ha de repetirse de manera eterna, en el Parlamento de Canarias se vive una continúa reiteración de argumentarios entre adversarios que son frases huecas a gusto de los consumidores propios y que carecen de sólidos razonamientos ideológicos.

Hasta ahora no se había escuchado ni una sola palabra en el hemiciclo de la Cámara regional sobre las falsas acusaciones del confeso defraudador Víctor de Aldama contra la honorabilidad del expresidente y actual ministro Ángel Víctor Torres, del que aseguró que le había proporcionado un piso en la madrileña calle Atocha en varias ocasiones, a través de Koldo García, para mantener encuentros con mujeres prostituidas. La Cámara regional, afortunadamente, no se ha convertido en una caja de resonancia que amplifica los niveles de crispación que existen en los debates del Congreso de los Diputados, donde se han cruzado varias líneas rojas y donde el portavoz del PP, Miguel Tellado, prefiere negar las pruebas que exculpan a Torres de cualquier comportamiento moralmente indecente y apoyar las acusaciones ‘fake’ del empresario De Aldama.

El líder del PP canario asegura que el expresidente "puede hacer con su vida lo que le dé la gana porque cada persona tiene que buscar la felicidad donde lo considere"

Por eso sorprende que fuese la presidenta del Grupo Parlamentario Socialista la que sacara el asunto en la sesión de control con el argumento de que "la decencia y la transparencia deben ser atributos de todo responsable político, por lo que el PP debe tomar ejemplaridad de quien es ejemplar, por mucho que ustedes se arrastren por las mentiras de un delincuente confeso, mentiras probadas que hoy su partido sigue reproduciendo".

Una "pasada de frenada" del PP, según Fierro, que convierte a los conservadores en una formación política que descuida el sistema democrático y no muestra respeto "ni a las instituciones ni a la propia política".

"¿Se imagina, señor Domínguez, que un señor de la calle o delincuente confeso, porque ha reconocido varios delitos, dijera que usted va a determinados lugares a mantener encuentros íntimos con mujeres prostituidas, explotadas sexualmente y es más, que dijera que un tercero ha pedido comisiones para usted, el tercero diga que todo es falso, lo demuestre y sus diputados se dediquen a deslizar intervención tras intervención extraordinarias lindezas sobre esto en sede parlamentaria?", inquirió Fierro a Domínguez.

"¿Cuál es el fin señor Domínguez? ¿Cuál cree usted que sería mi objetivo? Es evidente que usted me diría que los del PSOE no tienen proyecto de Canarias porque no hablan de propuestas y además reproducen las mentiras de un delincuente confeso. Pues justamente es lo que han hecho ustedes", remachó la socialista.

En su réplica, Domínguez afirmó que "si Torres ha ido a un piso, allá él; puede hacer con su vida lo que le dé la gana porque cada persona tiene que buscar la felicidad donde lo considere".

Los socialistas piden al PP que "tome ejemplaridad de quien es ejemplar"

Una forma sutil, según Fierro, de asumir la "pasada de frenada" que suponen las tesis de Tellado y otros dirigentes del PP de dar por buenas las acusaciones falsas del empresario De Aldama pese a que Torres demostró la pasada semana, al hacer públicos varios certificados de vuelo de noviembre de 2018 de dos compañías aéreas, que no estuvo en ningún piso en Madrid, como sostenía el presunto conseguidor de la ‘trama Koldo’.

"No soy yo quien debe decir si ha ido o no ha ido y no me interesa lo que haga en su esfera privada salvo si lo que hace es con el dinero de los canarios", insistió el vicepresidente pese a las protestas de la bancada socialista.

Es más, acusó al PSOE de "destrozar" la imagen de Canarias con asuntos como los de ‘Tito Berni’, la compra de mascarillas falsas y los contratos de material sanitario durante la pandemia con las empresas de Koldo García y Víctor de Aldama. Y añadió que "no podrá encontrar una declaración mía referida al ámbito personal de Torres".

Por el contrario, y haciendo suyo el refrán ‘donde las dan, las toman’, recordó que fue la propia Fierro la que "difundió un vídeo mío a sabiendas de que era falso" y reiteró que cada cual, en su vida personal, puede hacer "lo que quiera".

Claro que al vicepresidente y líder del PP canario se le olvidó en sus disquisiciones añadir que se puede hacer lo que se quiera siempre que no sea un delito.

