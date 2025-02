La exconsejera de Emergencias valenciana refuerza la versión de Mazón: "No esperamos a nadie para enviar la alerta"

La exconsellera de Justicia e Interior de la Comunidad Valenciana Salomé Pradas, gran señalada por la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre como responsable de emergencias, ha roto su silencio. Tras mantenerse alejada de los focos desde su destitución el mes de noviembre, este jueves ha respondido a los medios de comunicación: ha revelado este jueves que se siente "muy tocada anímicamente" tras la tragedia de la dana y especialmente dolida por "las mentiras y medias verdades que escucha", entre ellas las relacionadas con el mensaje Es-Alert, para cuyo envío asegura que "no se esperó a nadie". De esta manera, la exconsellera, que está en el foco de la investigación judicial como mando único de la emergencia, se alinea con el relato que está manteniendo Carlos Mazón: que él no dilató el envío de la alerta masiva.

Apunta a los técnicos

"Soy consciente de que aquel día yo era la representante de la Generalitat, lo asumo. Pero allí había mucha más gente. Eso era una emergencia y las emergencias se dirigen por técnicos, como toda la vida", ha insistido Pradas en declaraciones a EFE.

"Se nos avisó de que venía una gota fría, no el fin del mundo", ha señalado la exconsellera para añadir que "no se puede actuar sobre lo que no conoces" ante la "evidente falta de información" que hubo durante aquel 29 de octubre. "Se nos avisó de que venía una gota fría, no el fin del mundo".

El papel de Carlos Mazón

Preguntada sobre el president de la Generalitat, Carlos Mazón, y su relación actual con él, Pradas explica que ella no está ya "en política" y que su vínculo con el president "no iba más allá de la política". "Le sigo respetando, es una situación complicada que no va solo de qué hizo o no hizo ese día, va mucho más allá -señala-. Cada uno sabemos lo que hicimos ese día, dónde estuvimos. Yo estaba donde tenia que estar, me fui a Carlet por la mañana -el paso de un tornado provocó destrozos-. Después me llamó el alcalde de Utiel para decirme que el municipio se estaba inundando".

La activación de la UME

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) "tampoco avisó de que se estaba inundando el (área del río) Magro. No avisaron. No se encontrará un aviso a la Generalitat, ni al alcalde, tuvo que ser él quien diese la voz de alerta. A partir de ahí ya me llamó la delegada del Gobierno y pedí la UME, aunque la podía activar el Estado sin problema, yo me he leído la ley", apunta la exconsellera.

Pradas sostiene que el Cecopi estuvo "codirigido" aquella jornada tanto por ella como por Pilar Bernabé, delegada del Gobierno, e insiste en que "faltó información". "Eso está sobradamente demostrado", insiste.

Sobre el mensaje especial de alerta que se envió a la población de la provincia de Valencia a las 20:11 horas, la exconsellera explica que "fue un técnico quien propuso su uso". "Hay un comité asesor compuesto por técnicos y son los que tienen que valorar qué medidas adoptar. Eso es lo que sucedió", y añade que el sistema Es-Alert "estaba en fase de pruebas en la Comunitat Valenciana".

"Se me cesó, pero siempre he dicho la verdad. Desde el principio los ojos estaban puestos en la presa de Forata y en la posibilidad de que se desbordase. En el Cecopi estaba la CHJ y estaba Aemet, y la información del barranco del Poyo no llegó. Y no se puede actuar sobre lo que no conoces", insiste la exsenadora del PP.

"No teníamos la TV puesta en el Cecopi"

"Me han preguntado si no veíamos la televisión en el Cecopi. Allí dentro, desde luego, no teníamos la tele puesta. Estábamos todos, incluida la Guardia Civil, la Policía Nacional, la UME... y nadie advirtió de lo que bajaba por el barranco del Poyo", añade.

También lamenta que no recibió ninguna llamada de la delegada del Gobierno después de las 19 horas: "Ellos deberían tener la información. Si nos la pasan por correo electrónico ¿qué menos que verbalizarlo, o llamar?".

"Actuamos con la información que había. En el Cecopi estaban señores con hasta cuarenta años de experiencia, personal de la UME, personas incluso de la comarca de l'horta Sud que no sabían lo que estaba pasando", añade a EFE.

Y concluye defendiéndose: "Llevo muy mal que se me acuse de haber abandonado a la gente. Entiendo a las víctimas, a sus familiares, siempre lo voy a hacer. Estoy tranquila porque sé que dentro de mi papel institucional hice lo que tenía que hacer. Jamás me he atrevido a hacer algo que necesitara el aval de un técnico sin ese informe. En esta ocasión actué igual. No le quiero echar la culpa a nadie. Nos avisaron de una gota fría, no del fin del mundo".

Falta de experiencia

“Había gente reunida, técnicos que acumulan más de cien años de experiencia en emergencias. Para mí era la primera emergencia de calado, por lo que se actuó conforma a la información que nos llegaba”, reconoce la consellera al diario Mediterráneo. “Ahora mi único interés es que sepa la verdad y esa verdad pasa por que nadie estaba preparado, con los protocolos necesarios, para hacer frente a una catástrofe natural de esas dimensiones”. La exdirigente popular asegura que “se actuó en todo momento con la información que se tenía, que fuera válida y veraz” y achaca a la inconcreción de las agencias estatales -Aemet y CHJ buena parte de la responsabilidad de esa falta de información.

Sobre el sistema de alertas añade que era un sistema en fase de pruebas. “Llevamos al pie de la letra los protocolos, y si bien es cierto que el mecanismo E-Alert existe, no había directrices técnicas que pudiéramos seguir y a eso me he referido cuando hablaba entonces de que no teníamos más información”.