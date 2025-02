Bolaños reprocha a ERC y Junts sus críticas a la Justicia y pide al PP que no siga las "chorradas" de Vox

Félix Bolaños ha tomado buena cuenta de las veces que la oposición le ha reprochado no corregir a los diputados de ERC y Junts en sus críticas a la Justicia. Este jueves, el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes ha afeado los comentarios de Pilar Vallugera (ERC) y Josep Pagès (Junts) sobre el sistema de justicia y su independencia. "No se lo admito, no lo comparto, rectifique esas afirmaciones", le ha reclamado, primero, al diputado posconvergente y, después, a la diputada republicana. Y también se ha dirigido al PP para pedirles que no hagan "seguidismo" de las "muchas chorradas" que dice Vox.

Durante más de tres horas y media, Bolaños ha comparecido en la Comisión de Justicia del Congreso para dar cuenta de los avances de su ministerio en este asunto. En este sentido, ha sacado pecho de la gran transformación que está aplicando en el sistema de justicia. Sin embargo, los portavoces parlamentarios han dejado de lado las alabanzas a su labor como ministro de Justicia y le han recriminado, prácticamente en su totalidad, que la politización del sistema de justicia.

Entre los más críticos, y con expresiones ya habituales en la Cámara Baja, han estado Vallugera y Pagès. La primera ha lamentado el "funcionamiento antidemocrático de la administración de Justicia"; el segundo, de la "dictadura de las togas" y de "jueces prevaricadores". Bolaños ha pedido a ambos que rectifiquen esas palabras "inadmisibles". Obviamente, los parlamentarios de ERC y de Junts se han mantenido firmes.

La cuestión catalana

Vallugera, incluso, ha pedido a Bolaños que sea él quien rectifique parte de su intervención en la comisión al asegurar que el 'procés' "enfrentó a las familias". La diputada republicana ha asegurado que se trata de un relato que "no es cierto" y que se inventaron PP y Vox. Además, le ha recriminado al ministro el sacar pecho por el bajo índice de independentistas que hay ahora en Catalunya: "Por supuesto que hay un nivel bajo de independentistas. Con la represión que hicieron claro que ha bajado. ¿Qué esperaban?".

Unas palabras que respondían al triunfalismo de Bolaños al encarar al portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, asegurando que "la situación en Catalunya de hoy es infinitamente mejor que la de 2017". Además, también ha pedido al diputado de extrema derecha que rectificase sus declaraciones sobre que los magistrados están nombrados por los intereses de PP y PSOE. Minutos después, le ha pedido a la portavoz de los populares, María Jesús Moro, que "no hagan seguidismo de Vox porque Vox dice muchas chorradas".

La reforma de la acusación popular

Pese a las preguntas de varios de los portavoces sobre la situación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y su situación judicial, Bolaños ha evitado pronunciarse sobre este asunto, no así sobre el caso que involucra a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. No obstante, Bolaños ha aprovechado su intervención para denunciar que "se instrumentalizan procesos judiciales, noticias falsas, acusaciones infundadas... para intentar enfangar el debate público e incluso intimidar a funcionarios públicos, adversarios políticos, familiares...".

En este sentido, el ministro de Justicia ha defendido el proyecto de ley que registró el PSOE a comienzos de enero para "impedir el acoso que se sufre cuando hay quien utiliza las acciones judiciales de forma abusiva". Bolaños ha defendido que reformar la acusación popular permitirá evitar el "abuso evidente que se está haciendo por parte de los ultras de la acusación popular para castigar, acosar y hostigar a personas progresistas, familiares, políticos, humoristas, periodistas, funcionarios…".