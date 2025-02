Caso Mascarillas: sin noticias de San Chin Choon en el juicio por el pelotazo de Medina y Luceño

"¿Y San Chin Choon no viene?", preguntó el magistrado David Suárez a Ángela Acevedo, la presidenta del tribunal que juzga en la Audiencia Provincial de Madrid a los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño. Una intervención irónica y un tanto socarrona que se produjo al final de la segunda sesión del juicio, el jueves 13 de febrero, que arrancó una leve sonrisa a la magistrada, quien durante seis horas había dirigido con puño de hierro el juicio por el pelotazo de 6 millones que ambos empresarios dieron con la venta de mascarillas al Ayuntamiento de Madrid: "Noooooo, ja ja ja", reaccionó la jueza, quien ya había dado por finalizada la jornada. Y segundos después, aunque de manera casi imperceptible, el tercer magistrado que compone el tribunal, Jacobo Vigil, manifestó: "No se sabe...".

Bromas aparte, lo cierto es que sí se sabía y la presidenta del tribunal --que también lo fue en el juicio de Rodrigo Rato- había zanjado este interrogante varias horas antes respondiendo al abogado Luis Miguel Gala, defensor de Alberto Luceño, quien había solicitado la declaración como testigo por videoconferencia "del señor Chin": "Este tribunal ha hecho todo lo posible para que este testigo pueda comparecer aquí a través de una comisión rogatoria, y no hemos conseguido que le citen y no podemos dilatar más la celebración del juicio", respondió la magistrada Acevedo.

San Chin Choon, también identificado como San Chin-Choo, es la persona que suministró material sanitario a Medina y Luceño para su venta al Ayuntamiento de Madrid. El Consistorio encabezado por José Luis Martínez-Almeida pagó casi 11 millones de euros, de los que seis millones acabaron en manos de los comisionistas, que declararon que eran agentes exclusivos de este empresario.

"Ningún problema en declarar"

En el juicio el letrado Luis Miguel Gala, quien a lo largo de los primeros días del juicio ha sido acusado por la presidenta del tribunal de preguntar "tonterías", comunicó que había "contactado con el testigo, con el señor Chin", y que este no tenía "ningún problema en declarar". Y señaló que todas las dificultades que han impedido confirmar su declaración se debían a "un problema entre administraciones", a "un choque entre dos sistemas jurídicos", uno de ellos, el malayo, que ha llegado a ser acusado de "torturas".

Y en su intervención Gala propuso saltarse "todos esos inconvenientes y, directamente, que este señor se presente, el señor Chin Choon, en territorio nacional, que es la Embajada o el Consulado, y que se habilite una sala de las que haya ahí para autentificar que esa persona es esa persona, y desde allí declare".

El letrado de Luceño consideró, por todo ello, que en realidad "nunca se ha intentado de verdad que ese testigo declare en el Juzgado de Instrucción número 47. Siempre que lo ha intentado se le decía que viniera a España. Y hay que recorrer medio mundo para llegar aquí", lamentó Luis Miguel Gala, quien aseguró después que San Chin Choon ha presentado "varios documentos diciendo que quiere colaborar, y de hecho en un documento dijo que no quería colaborar, y lo hizo por error, que se equivocó, y tachó lo que no quería tachar".

"No es seguro"

Pero este razonamiento no convenció al tribunal, cuya presidenta advirtió de que el testigo propuesto "no es español y la Embajada española no tiene obligación de hacer esto. No es un punto seguro [...] y no están obligados ni a acoger a este señor ni a identificarle. Y tenemos serios problemas para su identificación. Pero, en cualquier caso, es que no hemos podido citarle, ustedes cuando le proponían decían que le citarían y tampoco le han podido citar, y entonces no tenemos a ese señor y no es posible contar con su testimonio".

Tampoco el letrado de Luceño convenció al fiscal del juicio, Luis Rodríguez Sol, quien destacó que se ha intentado “por todos los medios” que compareciera San Chin Choon: "Si es verdad que quiere declarar que acuda a la Fiscalía General de Malasia, que es la que nos ha contestado que no quiere declarar. Y no ha hecho absolutamente nada", relató, para después recordar que la Embajada y el Consulado "no son territorios españoles".

"¿Qué garantía tenemos si se presenta un señor con un documento, diciendo, que soy San Chin Choon, que realmente es San Chin Choon? ¿Precisamente en un juicio en el que estamos acusando de falsedad documental? ¿Qué garantías vamos a tener? ¿Y que esa conexión se está haciendo realmente con esa persona?", preguntó Rodríguez Sol, quien concluyó: "Se ha hecho todo lo posible, y el señor San Chin Choon no ha querido declarar y, por tanto, si tampoco quiere acudir a este juzgado, no habrá manera de escucharle".

Dudas de su existencia

A lo largo de la instrucción llegó incluso a dudarse de la existencia de este empresario, quien fue entrevistado por el corresponsal en Malasia de la Agencia Efe. De hecho, el propio letrado de Luceño, Luis Miguel Gala, llegó a interpelar sobre ello de forma directa en el juicio a la responsable policial del caso: "¿Usted duda de la existencia de San Chin Choon?". Ante lo que la agente, tras unos segundos contestó de forma escueta, pero rotunda: "No".

"Yo creo que no se duda de su existencia", respondió por su parte el fiscal, quien ha reiterado en sus intervenciones sobre San Chin Choon que se ha intentado "en numerosas ocasiones que declare como testigo. Primero en las diligencias de investigación de la propia Fiscalía, y ¿cuál fue la respuesta oficial? Que no quiere declarar, se ha negado a declarar, ese es el motivo por el que no ha declarado. Y no tienen nada que ver las torturas, porque el Estado español concedió la reciprocidad, ni las peleas entre administraciones", dijo. Por eso en el juicio, que se retomará este martes con la declaración de nuevos testigos, no se tienen noticias de San Chin Choon, el proveedor de mascarillas de la empresa Leno, radicada en Malasia.