La jueza cita a los peritos de Hacienda tras el silencio del novio de Ayuso sobre su fraude fiscal

La titular del del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha llamado a declarar el próximo 21 de marzo a los peritos de Hacienda que realizaron el informe que determinó la denuncia presentada por la Fiscalía de Madrid contra la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por fraude a Hacienda y falsificación documental.

La decisión se adopta por la jueza Inmaculada Iglesias después de que, este lunes, el empresario Alberto González Amador se acogiera a su derecho a no declarar por estos delitos. Fuentes jurídicas señalaron que esta decisión podría acelerar el fin de la instrucción de la causa, si bien la jueza ha preferido realizar una diligencia más y citar a los peritos encargados del expediente tributario del empresario.

La defensa de González Amador intentó sin éxito este lunes lograr un nuevo aplazamiento de su declaración --y ya sería el sexto-- alegando que aún se encuentran a la espera de que la Audiencia de Madrid resuelva un recurso que presentaron el pasado mes de octubre contra la ampliación de las pesquisas a otros delitos diferentes, como el de corrupción entre particulares y administración desleal. Estarían relacionados con la posible utilización por parte de la pareja de Díaz Ayuso de una sociedad interpuesta para ocultar ingresos procedentes de Quirón y el presunto pago de una comisión de medio millón de euros a la esposa de uno de los directivos de esta compañía, que habría sido simulada mediante la compra de una sociedad que en realidad carecía de activos.

No obstante, la jueza Iglesias ha rechazado un nuevo aplazamiento del interrogatorio señalando que este lunes se había requerido su testimonio en la pieza principal y no en la separada, que es en la que González Amador presentó su recurso aún pendiente. Al dar por iniciada la diligencia, el novio de la presidenta madrileña ha tomado la palabra para asegurar que siempre que ha sido citado se ha "personado para declarar la verdad".

"Mis abogados terminantemente me han prohibido declarar hasta que al menos se pronuncie la Audiencia Provincial. Yo soy el primero que quería haber declarado y que esto hubiese finalizado hace un año y no que se siga dilatando, pero ellos me exigen esperar a la resolución de la Audiencia", ha afirmado en su breve intervención, según la información a la que ha accedido esta redacción.