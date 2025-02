El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, le ha recordado hoy a Donald Trump que el agresor en Ucrania es Putin y no Zelenski tras dirigirse a él como "dictador". "He escuchado algunos líderes hablar de dictadores sobre Zelenski y hay que recordar que Zelenski fue elegido con los votos de los ucranianos y ucranianas y que si alguien ha luchado por la democracia en Rusia no ha sido Putin, sino Navalni, que pagó con su vida... La paz de Ucrania y la seguridad de Europa no se puede imponer, se tiene que acordar con los ucranianos y con los europeos", ha dicho durante su intervención en el Congreso Autonómico del PSOE de Castilla y León.