Montero espanta el derrotismo y arenga al PSOE-A: "Este partido está preparado para ganar"

"Defender la alegría". Con esta versión del poema de Benedetti que sirvió en su día como himno de la plataforma de artistas en apoyo a Zapatero, hizo entrada el ex presidente del Gobierno de España y ex secretario general junto a una exultante María Jesús Montero. Es el lema que ha hecho suyo el PSOE-A y con el que quiere imprimir el tono y la moral que debe tener la militancia socialista frente la derecha en esta nueva etapa. No hay lugar al derrotismo.

Desde el escenario, un mensaje claro: digan lo que digan las encuestas, "este partido está preparado para ganar, este partido va a ganar las elecciones autonómicas. Por eso es tan importante que a lo largo de este congreso debatamos y hagamos nuestra todas las propuestas que la gente de la calle está esperando de este partido", animó la secretaria general del PSOE-A, que añadió que esta tarea debe hacerse "con trabajo y esfuerzo y sobre todo, contagiando la alegría de que es posible un mundo mejor". La mañana ha sido una ceremonia a insuflar autoestima, ganas y y dejar las heridas del pasado en un cajón.

Ante la presencia de Juan Espadas, Susana DíazManuel Chaves y Carlos San Juan, saludados en pie con aplausos, y en un plenario lleno hasta la bandera, bautizado con el nombre de Rafael Escuredo, el primer presidente de la autonomía andaluza y a partir de ahora, como anunció Montero, "presidente de honor del PSOE-A por su valentía" y con quien "empezó esta historia apasionante y tan bonita que fue la autonomía". Escuredo no ha podido asistir al congreso regional por su salud pero su figura está presente en una exposición de fotos de Pablo Juliá.

La nueva líder de los socialistas andaluces subrayó, una y otra vez, la importancia de la unidad frente al ruido: "Cuando este partido está unido es imbatible". De cómo se dirima la confección de la Ejecutiva con la que pilotará esta nueva etapa y de la capacidad de conciliar familias en las provincias será más o menos posible esa unidad y esa alegría.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. / EFE

De momento, Montero ha defendido un "andalucismo de izquierdas" y se comprometió, en referencia a una de las leyes bandera de la era Zapatero, "a que cualquier mayor reciba su ayuda en tiempo y forma". Los fallos en la gestión de la dependencia es uno de los lastres que arrastra el gobierno del PP en Andalucía.

De Armillla, salí directo a la Moncloa, y de Armilla, María Jesús, vas a salir directa a San Telmo José Luis Rodríguez Zapatero — Expresidente del Gobierno de España

Armilla, como talismán

"De un mitin en 2002 en Armillla, salí directo a la Moncloa, y de Armilla, María Jesús, vas a salir directa a San Telmo", ha preconizado Zapatero en sus primeras palabras. Si Armilla es talismán o no, se sabrá de aquí a año y medio. De momento, el ex presidente recordó que el PSOE es "un proyecto colectivo" en el que "hay que estar a lo que se pida". Fue también el mensaje de aliento y agradecimiento que tuvo para Juan Espadas, que en primera fila asistió al entierro de su dirección.

"Nunca el PSOE en su historia democrática reciente podrá agradecer lo que los andaluces y andaluzas han creído en el PSOE", subrayó Zapatero. Uno a uno, repasó el rol de los presidentes autonómicos, a "la lealtad" de Escuredo, a Pepe Griñan y a Manuel Chaves -"hoy sabemos lo que sabíamos, que son dos personas muy decentes, muy honestas, y así lo reconocemos"- y a Susana Díaz le mandó "un beso muy grande y un "gracias por tu tarea". "Este es un partido donde nos encontramos todos y hay que arrimar el hombro todos y más ahora", lanzó como mensaje al auditorio.

Ante la presencia de cuatro ministros (Óscar Puente, Diana Morant, Félix Bolaños y Luis Planas), Rodríguez Zapatero puso las pilas a los delegados de la federación andaluza que quiso recibirle con un vídeo que repasó los hitos de sus dos legislaturas: "A cada insulto que recibamos, nosotros una propuesta", fue una de las frases que recogió el vídeo y que, de cuando en cuando, recuerdan los socialistas. Montero ha pedido que los suyos se esmeren en esa tarea y que se alejen del ruido.

En la tierra de Lorca y de Mariana Pineda, en palabras de Pepe Entrena, presidente de este 15º Congreso regional del PSOE-A y tras intervenir una enérgica María Márquez portavoz del partido y figura al alza, el ex presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, ha apadrinado la inauguración de este cónclave con un discurso en el que hizo valer la defensa de la ilustración de la socialdemocracia frente a los bárbaros. "Aunque parezca extraño, hay que defender el valor del pensamiento ilustrado, del conocimiento, del saber y de la ciencia... El PSOE será el referente en Europa de la Ilustración".

"Feijóo tiene un problema muy serio"

Para Zapatero, "Feijóo tiene un problema muy serio: están de la mano con Vox que está excitadísimo con Trump". "Si Feijóo dice que no se va a pronunciar sobre Donald Trump y sus políticas porque "respeta a un presidente democrático", "lo primero que tendría que hacer es no insultar al presidente democrático de su país". Para el expresidente, "la mejor forma de cuidar la democracia es no pareciéndose a esos de la motosierra que quieren llevarse todo por delante", de los que dijo que "no son libertarios, son liberticidas".

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero. / EP

La defensa de la sanidad pública, presente en las palabras de todos, ha tenido un momento álgido con la intervención de Guillermo Fernández-Vara, ex presidente extremo y responsable de Política Autonómica en la Ejecutiva federal: "Soy enfermo de cáncer. Vivo porque tenemos un sistema público sanitario como el que tengamos en España. Gracias a los que lo han hecho posible, unos con sus batas y otros con sus votos", proclamó entre aplausos cariñosos del público. "Cuando entré a una sesión de quimioterapia uno encuentra sentido a toda su vida, a toda la militancia y la historia del PSOE. Todo alcanza su sentido", agregó

La mañana de discursos ha dejado varios recados y peticiones a los más de 500 delegados presentes en este Congreso y a la dirección del partido. La más contundente y clara ha sido Nuria López, líder de CCOO-A:. "Os deseo un buen congreso y os pido buen debate y que acierten con sus conclusiones y propuestas". "Los trabajadores de Andalucía necesitamos políticos de izquierda", sostuvo la líder sindicalista, que avisó que, ante el avance de la ultraderecha en todo el mundo, "la gente progresista debe estar más unida que nunca". "El centro se ha ido escorando a la derecha y aparecen los ultras", avisó la líder de CCOO. "Tenemos que sacudirnos los complejos", concluyó.

Es el mensaje con el que el PSOE-A encara la nueva era Montero: unidad y políticas de izquierda.