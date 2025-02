Le Senne no ve motivos para dimitir y asegura que la apertura de juicio oral "no supone ningún cambio sustancial"

El presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne, no ve motivos para dimitir de su cargo después de el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma haya dictado el auto de apertura de juicio oral por un delito de odio. La resolución solicita también al acusado una fianza de 40.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponerse durante el procedimiento. "La fianza me ha sorprendido porque el juez ha dado un plazo muy breve, pero afortunadamente ya está consignada", detalla el dirigente de Vox.

"No veo motivos para dimitir, si no lo hice el 18 de junio ni el 3 de septiembre, que como saben los hechos son públicos y notorios y ya los hemos analizado en el pleno del 3 de septiembre. Entonces para mí esto no cambia nada sustancial", defiende Le Senne, quien también asegura que está "muy tranquilo" respecto al juicio. "He recibido mucho apoyo, no solo de mi partido, sino de muchísimos ciudadanos", añade.

Le Senne insiste en que para él la apertura de juicio oral "no supone ningún cambio sustancial" porque sigue prevaleciendo la presunción de inocencia: "Es verdad que un juez ha visto indicios de delito y, por eso, abre el juicio oral, pero también es verdad que el fiscal especializado en delitos de odio tiene la opinión contraria. Entonces, hay que respetar, dejar trabajar a la justicia, esperar y ver cuál es la decisión final".

En cuanto a la posibilidad de que se presente una iniciativa para cesarle del cargo, tal y como establece el reglamento de la Cámara, Le Senne afirma que la tramitará "como corresponda" y que será la mesa quien tome "las decisiones oportunas".

El presidente del Parlament, a pesar de que no va a dimitir, considera que el episodio vivido en la Cámara cuando arrancó con violencia la fotografía de Aurora Picornell y las Roges del Molinar "efectivamente desprestigia la institución y por eso pedí disculpas por lo que a mí respecta", si bien vuelve a reivindicar que "apliqué bien" el reglamento : "De hecho mis compañeros presidentes de parlamentos autonómicos emitimos un acuerdo que viene a darme la razón de que el reglamento se interpretó y se aplicó correctamente".

En este sentido, expresa que el desprestigio de la institución también se produce cuando no se acatan las decisiones de la presidencia: "Hice un llamamiento en la Junta de Portavoces a reducir la crispación y a comportarnos todos con decoro y con profesionalidad".

"Simplemente reiterar lo que vengo diciendo estos últimos meses que respecto el procedimiento judicial. No voy a comentar, por tanto, el auto, igual que no comenté los escritos del Ministerio Fiscal. El procedimiento está en curso, hay un recurso también y se tendrá que sustanciar, entonces hay que seguir esperando y el tiempo dará o quitará razones", concluye el presidente.