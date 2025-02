Gamarra justifica a Ayuso: no se refería a las residencias cuando dijo que la izquierda le critica "siempre con las mismas mierdas"

La número dos del PP, Cuca Gamarra, considera que el PSOE y Más Madrid están "descontextualizando" las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para intentar hacerle "daño". "Utilizar el dolor y el sufrimiento de las víctimas no es el camino de la buena política", ha afirmado Gamarra. La secretaria general del PP ha respondido así cuando los periodistas, en una rueda de prensa en Bilbao, le han preguntado por las declaraciones de Ayuso el jueves, cuando dijo que la izquierda "siempre" le atacaba "con las mismas mierdas tras las críticas que había recibido en la Asamblea por su política de vivienda, los fallecidos en las residencias madrileñas durante la pandemia y la actitud de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez.

Según el portavoz del Gobierno madrileño, Miguel Ángel García, la presidenta se refería a las políticas de vivienda y no a los muertos en las residencias, como entendieron Más Madrid y el PSOE. Y a esa tesis se ha sumado también Génova por boca de Gamarra. Según la dirigente conservadora, la izquierda está utilizando "el dolor y el sufrimiento de muchas personas para sacar un rédito político". García ve "muy gracioso" que los dirigentes de izquierdas estén "insultando de manera permanente" a Ayuso, al Gobierno y al PP, y "se sientan ofendidos por una expresión que, desde luego, no iba dirigida absolutamente a nadie: era una expresión general". La expresión en cuestión la dijo Ayuso justo después de rebatir las críticas sobre su política vivienda a Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, y antes de pasar a revolverse contra las quejas por su decisión de no dar atención hospitalaria a los mayores en las residencias al principio de la pandemia, que la política de izquierdas también había denunciado en su turno de palabra minutos antes.