Junts frena la moción de censura en Ripoll para echar a Orriols y la tacha ahora de "inviable"

La moción de censura en Ripoll para echar a Sílvia Orriols de la alcaldía, embarranca. Tras días negociando e incluso de sentar las bases para un acuerdo a escala municipal, Junts ha enviado un comunicado que frena en seco la operación con el argumento de que es "inviable" la moción y de que esta conlleva el riesgo de que la líder de Aliança Catalana "aumente el victimismo y la confrontación social". Desde el principio de las negociaciones se ha hecho evidente que los equilibrios internos en la formación posconvergente son frágiles porque hay sectores que cuestionan la indoneidad de participar en un cordón sanitario contra Aliança Catalana.

En el comunicado, Junts advierte de que la moción supondría substituir el actual gobierno en minoría de Orriols -con seis concejales- por otro también en minoría, ya que la suma de Junts, ERC y PSC -ocho representantes- se quedarían a un edil de la mayoría absoluta. No obstante, la CUP ha asegurado este martes que también está dispuesta a entrar en el gabinete para asegurar un gobierno con mayoría absoluta. Pero en el comunicado el partido de Puigdemont da el debate por zanjado y concluye que a Orriols hay que derrotarla "en las urnas", es decir: en las municipales de 2027 y no por la vía de una moción.

Desde ERC y la CUP han pedido a Junts que no permitan que su decisión se vea alterada por las "injerencias desde Barcelona", ya que consideran que las "dudas" del partido en estas últimas horas responde a una estrategia de la formación desde su cúpula y no desde el grupo municipal de Ripoll. "Consideramos que las cuestiones de Ripoll se deben tratar desde la autonomía local, pedimos que se decidan si están del lado de la extrema derecha o la democracia", ha trasladado el diputado de ERC, Jordi Albert. Desde la CUP, Laia Estrada ha ido más allá y ha exigido a JxCat que no interpongan "intereses partidistas" al "beneficio del país y municipal".