El juez del caso Begoña Gómez amenaza a Güemes con falso testimonio en su declaración como imputado

El juez Juan Carlos Peinado, titular del juzgado de instrucción 41 de Madrid, tomó declaración al vicepresidente del Instituto de Empresa (IE), Juan José Güemes, el pasado 18 de diciembre de 2024, en calidad de imputado/investigado, una diligencia que siguió a su declaración como testigo el 18 de noviembre. El juez tergiversó la declaración de la testigo Sonsoles Blanca Gil de Antuñano, directora de Recursos Humanos del IE, para inventar una contradicción inexistente, según acreditamos con las transcripciones y audios .Güemes entró el 18 de noviembre a declarar como testigo y salió con la advertencia de que sería imputado. El magistrado le imputó sin especificar por qué razón y le citó a declarar como imputado el 18 de diciembre. EL PERIÓDICO ofrece en exclusiva la transcripción completa de esta nueva declaración ante el juez, así como el audio de la misma.

-Juez: Buenos días, nos puede decir cuál es su nombre y apellidos

-Güemes: Juan José Güemes Barrios.

-J: Ha sido citado en el día de hoy en calidad de investigado en el procedimiento que se sigue en este juzgado por diversos delitos, entre otros de tráfico de influencias, de corrupción en los negocios, de apropiación indebida, y de intrusismo profesional. ¿Usted tiene conocimiento de que los hechos por los que se le ha citado, derivan de la declaración de testigo?

-G: No señoría.

-J:¿No tiene conocimiento de los hechos?

-G: Güemes: No tengo conocimiento de los hechos.

-J: Derivan como le digo de la declaración que usted prestó el otro día en consonancia o en disonancia con la que prestó una persona que trabaja también para el Instituto de Empresa donde usted manifiesta que lleva a cabo actos laborales o profesionales, en concreto, Sonsoles Blanca Gil de Antuaño. de Antuñano y que, incluso, podrían dar lugar a que se dedujera testimonio por un presunto delito de falso testimonio. Sobre esos hechos es por lo que se citado a usted en calidad de investigado. Ahora que ya tiene conocimiento de los hechos lo que le pregunto es si tal como le han informado de sus derechos constitucionales va a querer acogerse a su derecho constitucional a no declarar, va a querer declarar, o solamente a algunas preguntas de las partes que están presentes en la sala.

-G: Muchas gracias, señoría. Voy a contestar solo a las preguntas de mi abogado.

-J: Ni a las del [magistrado] instructor que se está dirigiendo a usted tampoco.

-G: Solamente a las de mi abogado, señoría.

-J: señor letrado.

Interrogatorio del abogado

-Abogado: Con la venia señoría. Buenos días señor Güemes, ¿usted recuerda el contenido de la declaración que prestó el 18 de noviembre?

-G: Lo recuerdo bien.

-A: ¿Se ratifica usted en todo lo que dijo en aquel momento?

-G: Me ratifico en todo lo que dije.

-A: Mire, aparte de ratificarse en general sobre todo, sobre una de las respuestas de su declaración, en concreto le querría pedir una ratificación más expresa. Y entonces a tal efecto le volvería a formular la pregunta: ¿el motivo por el cual la Fundación del Instituto de Empresa contrató a la señora [Begoña] Gómez fue el hecho de que fuera la esposa del presidente del Gobierno?

-G: No, en absoluto.

-A: Ya explicó usted en su declaración como testigo que la señora Gómez contactó con usted a finales del 2017 y que tras unos meses de conversaciones, su contratación como directora del Centro de África de la Fundación IE se concretó el 1 de agosto de 2018. En algún momento antes de esa fecha ¿el señor Pedro Sánchez o alguna persona de su entorno oficial cercano, tanto en el partido [PSOE] o en el Gobierno, le manifestaron a usted o alguien del IE o de la Fundación IE el interés del señor Sánchez porque que la señora Gómez fuera contratada por el IE o la Fundación IE?

-G: No, en absoluto.

-A: Una vez que se había decidido contratar a la señora Gómez como directora del Centro de África, ¿en algún momento habló usted con el señor Pedro Sánchez o con alguna persona de su entorno oficial cercano de la posición en que se iba contratar a la señora Gómez o de las condiciones bajo las cuales se la iba a contratar?

-G: No.

-A: En algún momento antes de la contratación de la señora Gómez ¿la visitó usted en su residencia particular o en su residencia del Palacio de la Moncloa cuando ella se trasladó a vivir allí?

-G: No. Todas las reuniones tuvieron lugar en mi despacho de la calle de la calle María de Molina, 12.

-A: ¿Es usted quien toma la decisión de ofrecerle a la señora Gómez la dirección del África Center?

-G: Sí.

-A: ¿Tenía usted la capacidad ejecutiva de tomar esa decisión?

-G: Sí, desde luego.

-A: ¿Informó usted de todas maneras a alguien más de esa decisión?

-G: Obviamente, a la presidencia de la Fundación.

-A: ¿La señora Felicia Appenteng, presidenta del Centro de África, tuvo alguna intervención en el nombramiento de la señora Gómez como directora del África Center?

-G: No, no le correspondía. Fui yo quien le comunicó a la señora Appenteng que se daba luz verde al proyecto por el que había luchado durante tantos meses y que la acompañaría en ese proyecto la señora Begoña Gómez.

-A: ¿Puede explicar brevemente, jurídica y funcionalmente ,qué es el Centro de África de la Fundación IE?

-G: El Centro de África es un proyecto, como todos los proyectos, cátedras, sillas, observatorios, financiados por la Fundación, tiene personalidad jurídica propia y no requiere ningún formalismo para su creación o para su lanzamiento más allá de la comunicación pública.

-A: El puesto de directora del Centro de África en el que se la contrató a la señora Gómez ¿era una posición académica o era un puesto de gestión?

-G: Un puesto de gestión.

-A: Para ocupar ese puesto de trabajo, ¿la señora Gómez necesitaba contar con una licenciatura oficial o con un grado universitario oficial?

-G: No, su titulación y su experiencia eran más que suficientes.

-A: ¿Cuáles eran las tareas o funciones que la señora Gómez tenía encomendadas por razón de ese puesto de trabajo?

-G: Gestionar las iniciativas al amparo de ese proyecto denominado África Center. Inicialmente se puso en marcha un programa dirigido a líderes africanos y con posterioridad el Centro puso en marcha tres iniciativas más, tres programas, de los que se han celebrado varias ediciones y que siguen existiendo. Hay muchísima información pública porque todo lo que hace el Centro de África es absolutamente público, a través de su web, a través de las memorias de la Fundación, y está

disponible y no me voy a extender sobre ello, está acompañada de documentos gráficos y de descripciones prolijas de todas sus actividades.

-A: Para la realización de sus actividades en el Centro de África, ¿la señora Gómez fue asistida de forma permanente u ocasional de personal ajeno al grupo IE o contó siempre con el apoyo del personal del grupo IE?

-G: Como en todos los proyectos, cuenta con todo el apoyo académico, logístico, administrativo de todas las entidades del grupo IE. Υ el Centro de África formaba parte de la Fundación y como tal recibía todo el apoyo de IE.

-A: Una vez que comenzó a desempeñar esas tareas y a lo largo de todo el tiempo que estuvo contratada, ¿le consta a usted que las desempeñara a satisfacción?

-G: Ahí están los resultados, como he dicho, en las memorias, en la web del África Center. Su misióninicial era poner en marcha un proyecto, un programa de formación de líderes africanos y finalmente fueron cuatro programas con un desempeño que si hubiera sido deficiente o negativo se hubiera puesto en mi conocimiento por la dirección de la Fundación.

-A: Las actividades de la Fundación IE y el salario de su personal, ¿se financian con los fondos propios de la Fundación IE?

-G: Se financian con los fondos propios de la Fundación IE.

-A: ¿Y esos fondos propios son de naturaleza privada?

-G: Son de naturaleza privada, aunque ocasionalmente ha habido algún apoyo público, finalista, dirigidoa proyectos concretos. En ningún caso el África Center, pero el grueso, la totalidad de la Fundación se financia por fondos estrictamente privados propios de la Fundación.

-A: El proceso de contratación de la señora Gómez ¿fue un proceso normal que se puede dar con otros puestos o posiciones de naturaleza similar?

-G: Absolutamente.

-A: Los términos del contrato que firmó la señora Gómez con la Fundación IE son los estándares que sepueden firmar para puestos como el que iba a ocupar?

-G: Sí, salvo por la cláusula quinta del contrato que conocen las partes porque forma parte del sumario, que incluía una cláusula de conflicto de interés en la que se prohibía a la empleada utilizar sus relaciones familiares en provecho de forma ilícita o irregular para los proyectos que desempeñase dentro de IE, que expresamente se le prohibía a la empleada el trato con las administraciones públicas en España.

-A: Precisamente, como ha dicho usted, en esa cláusula la señora Gómez tenía prohibida la captación de fondos de las administraciones públicas y, sin embargo, el IE ha informado al Senado de unos fondos concedidos por parte del Gobierno de Ghana por importe de unos 150.000 dólares. ¿Esto es cierto?

-G: Hay, como he dicho, la prohibición para la señora Gómez en correspondencia con esa cláusula cincode su contrato, que se refería a administraciones públicas en España, pero es que, además, la señora Gómez no ha intervenido directamente en dos contratos que hay con entidades del gobierno de Ghana. El primero de ellos con la agencia de empresas de Ghana, que se debe a la iniciativa de una antigua alumna de IE, que fue estudiante en uno de los programas del Centro de África y que quiso llevar ese programa para replicarlo dentro de la agencia que dirige; el segundo de ellos no tiene nada que ver con el Centro de África. Es un acuerdo con el secretariado de becas de Ghana, que es una entidad que se dedica a dar becas a residentes nacionales ganeses en universidades nacionales e internacionales y es un acuerdo que se acordó con la dirección de la Fundación y con la escuela de economía de asuntos públicos y con la escuela de arquitectura y diseño para financiar el 50% de la matrícula de dos programas, uno de relaciones internacionales y de desarrollo, y otro de urbanismo y arquitectura. El otro 50% lo sufragaba IE.

-A: ¿Es normal que participantes en programas impartidos por el IE quisieran luego replicarlos en países en su organización?

-G: Sí. Los antiguos alumnos de programas de IE lo suelen prescribir y para nosotros es el pan de cada día que un ejecutivo, un directivo que participa en uno de nuestros programas quiera llevarse esa experiencia a las organizaciones de las que forman parte.

-A: ¿Es cierto que el Centro de África firmó un acuerdo de patrocinio con Globalia o Wakalua?

-G: Efectivamente, el Centro de África informa a la dirección de la Fundación en el otoño de 2019 de que hay interés por parte de Globalia, a través de una de sus subsidiarias, Wakalua, de apoyar con becas uno de los programas del Centro de África. La dirección de la Fundación y el servicio jurídico del IE analizan el patrocinio, que se corresponde con los objetivos del Centro de África, es coherente con los fines de la Fundación, es normal en todos los aspectos, como otros patrocinios de empresas privadas que ha recibido. En aquel momento, Globalia y su subsidiaria Wakalua eran parte de un conglomerado turístico internacional, una multinacional del sector turístico, española, perfectamente solvente, se ve, como digo, con toda normalidad y en enero de 2020 se procede a la firma de ese convenio. Ese convenio finalmente no se puede ejecutar porque lo que preveía el convenio era el apoyo estudiantes procedentes de África con becas para su participación en un programa presencial y una serie de eventos presenciales, que no pueden tener lugar por la irrupción de la pandemia en marzo de 2020. Se celebra un solo evento en Londres el 4 de abril y se interrumpe toda colaboración con el grupo Globalia y su subsidiaria Wakalua. En resumidas cuentas, ni el Centro de África ni la Fundación ni ninguna entidad del grupo IE ha recibido ni un solo euro, ha cobrado ni un solo euro del grupo Globalia, de ninguna de sus subsidiarias y tampoco de Wakalua.

-A: En ese convenio, ¿cuál era el importe se preveía que el Centro de África recibiría?

-G: En torno a 40.000 euros al año, creo recordar, distribuidos en una aportación dineraria para financiar una beca y aportación en especie para billetes de avión y facilitar los viajes de los estudiantes de ese programa, muchos de los cuales no tenían recursos.

-A: En algún medio [de comunicación] se habló insistentemente, incluso en fechas muy recientes, de que Globalia financió al Centro de África mientras allí estuvo doña Begoña Gómez por 1 millón de euros. ¿Eso es cierto?

-G: Es falso. Es una noticia totalmente falsa. El Centro de África no ha cobrado ni un solo euro ni de Wakalua ni de Globalia ni de ninguna otra entidad.

-A: ¿Tampoco de Google o de Telefónica?

-G: Tampoco.

-A: ¿Le consta a usted que el IE y University, o la Fundación IE o personal de IE o de la Fundación, incluyéndole a usted mismo, hayan obtenido algún beneficio o ventaja directa o indirecta de las relaciones personales o profesionales que ustedes mantuvieron con doña Begoña Gómez por la condición de ser ella la esposa del presidente del Gobierno y durante un tiempo empleada de la Fundación?

-G. Absolutamente no. Nadie.

-A: Se ha publicado también en un medio de comunicación que el motivo de la contratación de la señora Gómez por la Fundación IE fue que el IE pudiera adquirir en condiciones favorables determinados inmuebles que eran propiedad de CEPIDES en Madrid en las manzanas de las calles Velázquez y María de Molina. ¿Esto es cierto?

-G: No. IE nunca ha tenido interés en comprar esos edificios, ni me consta que CEPIDES [quisiera] venderlos. IE tiene tres contratos de arrendamiento dentro de ese complejo de la antigua sede de Iberia, después sede corporativa de SEPI y de CEPIDES. Todos los contratos de arrendamiento se firmaron entre 2010 o 2009/ 2010 y el año 2016, antes de la incorporación de doña Begoña Gómez al IE y antes de que su esposo llegase a la presidencia del Gobierno, y, como digo, jamás, ni hemos tenido conocimiento de que CEPIDES quisiera vender esos edificios ni IE ha tenido tampoco ningún interés en comprarlos. De hecho en 2016 firmamos un contrato, en este caso con una empresa privada perteneciente al grupo Villar Mir, Torrevida, perteneciente a Priesa Inmobiliaria Espacio para ocupar 50.500 metros cuadrados en el edificio de Castellana 259. Por tanto, la expansión de nuestro campus en Madrid pasaba de 25.000 metros cuadrados en la calle María de Molina a 75.000 metros cuadrados en Madrid, se triplicaba. Eso ocurre así en muchas universidades porque los saltos de capacidad tienen que ser discretos en el sentido de que no puede ir aumentando una plaza, dos, tres, sino que tiene que dotarse de una capacidad para desarrollar sus planes de futuro con muchísima antelación y, por tanto, aquella noticia [por la que me pregunta carecía totalmente de sentido y la desmentimos al medio de comunicación en cuestión varias veces, publicaron varias portadas, hicieron caso omiso de nuestra rectificación. Entre portada y portada llegó una petición de dinero por parte del medio de comunicación de patrocinio a unas jornadas de educación superior o de un suplemento de educación superior, no recuerdo bien. Y finalmente lo pusimos en manos de unos abogados y el medio accedió a publicar la rectificación. Jamás hemos tenido interés en comprar ese edificio.

-A: ¿Le consta a usted que doña Begoña Gómez haya utilizado la plataforma que a nivel internacional le proporcionaba el Centro de África para hacer negocios en el extranjero de naturaleza dudosa o discutible en concreto, por ejemplo, con Marruecos, y gracias a las relaciones de IE con APD Maroc?

-G: No tenemos noticia de ningún negocio de doña Begoña Gómez más allá de su desempeño y respetando la cláusula quinta de su contrato.

-A: ¿El IE mantiene relaciones con lo que hoy se llama Organización Mundial del Turismo?

-G: El IE tiene una estrecha relación con la secretaría general de Naciones Unidas y con varias de sus agencias y en particular con ONU Turismo somos miembros afiliados junto con otras quinientas organizaciones y fundaciones privadas de todo el mundo y miembros activos de su comisión de educación.

-A: ¿Le parece extraño que la ONU Turismo invitara al Centro de África a participar en su asamblea general celebrada en San Petesburgo en septiembre de 2019?

-G: En absoluto. Naciones Unidas tiene entre sus objetivos y prioridades África y también la colaboración público-privada. Por tanto a nadie puede extrañar que una organización del sistema de Naciones Unidas como ONU Turismo, que comparte los objetivos y las directrices de las Naciones Unidas, repito, la prioridad de África por razones obvias y la colaboración público-privada invite a un Centro de África de una universidad internacional que tiene su sede en el mismo país que ONU Turismo a una asamblea general donde evidentemente se celebran comisiones y reuniones internacionales de los estados miembros que forman parte de esas agencias de Naciones Unidas y sus miembros afiliados. Por tanto, a nadie puede extrañar.

-A: ¿ONU Turismo financió el Centro de África directa o indirectamente?

-G: No

-A: ¿Sabe usted por qué se desvincula la señora Gómez del Centro de África?

-G: La señora Gómez se va porque quiere, simplemente porque quiere. A finales de 2021, en el otoño, nos pide un cambio de posición dentro del IE, lo cual no aceptamos. Pocas semanas después nos anuncia que se va a emprender otro proyecto fuera de IE. No nos explicita exactamente cuál es y nos anuncia que se

conocerá públicamente y nos pide que sea ella quien pudiera comunicarlo y pocas semanas o meses después se vio efectivamente que ponía en marcha otro proyecto y nosotros anunciamos la sustitución de doña Begoña Gómez por la nueva directora del Centro de África.

A: Ninguna pregunta más, señoría.

Juez: Gracias

