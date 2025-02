Ángel Víctor Torres: "No estoy para romper nada, pero Clavijo sabe que el PSOE garantizaría la estabilidad"

Usted defendió el ‘modo canario’ de hacer política. ¿Eso es un reconocimiento de esta virtud por parte de las otras formaciones de las Islas?

Hay un clima político en Canarias distinto, los responsables de los distintos partidos nos hablamos y eso es bueno. Pero en Madrid y en el Congreso el diálogo natural entre adversarios políticos está roto. Es verdad que el ambiente colaborativo se consiguió sobre todo durante el Gobierno del pacto de las flores que presidí. Creo que dejamos una huella y una buena gestión con muchos acuerdos con el Gobierno central muy beneficiosos para Canarias, y me alegro de que al menos la parte de CC del actual Gobierno mantenga la idea de que esa manera de gestionar nuestra tierra da mejores resultados que la bronca.

"Si el PP vota en contra otra vez, o bloquea su puesta en marcha con recursos de sus comunidades autónomas ante el Tribunal Constitucional, a ver cómo explica eso el presidente Clavijo"

¿Cree que hay razones para que CC rompa el pacto con el PP por el rechazo de Génova al reparto de menores migrantes?

Ha habido oportunidades en las que el PP se ha podido redimir después de su primera votación contra la reforma de la ley de extranjería. Eso no tenía un pase porque era votar ‘no’ al mero debate de la propuesta. El presidente de Canarias tuvo que ser ahí mucho más duro con su socio, pero lo fue con el Gobierno de España. Aun así nos volvimos a reunir en verano, a retomar la negociación y a hacer propuestas y en diciembre se produjo un hecho que ha cambiado las cosas, cuando el portavoz del PP portavoz, Miguel Tellado, dice ya abiertamente que no quiere modificar esa ley para el reparto obligatorio y reglado. Yo sé lo que hubiese hecho en esa situación, y lo he verbalizado ante el presidente de Canarias, él tendrá sus circunstancias y sus decisiones, pero el interés político de mantener el pacto CC-PP en el Gobierno no puede estar por encima del interés del pueblo al que gestionas. El partido que ha dicho ‘no’ en varias ocasiones es el PP, el mismo que ahora está excluido de esta nueva propuesta para el reparto extraordinario de 4.500 menores de Canarias y Ceuta. Si el PP vota en contra otra vez, o bloquea su puesta en marcha con recursos de sus comunidades autónomas ante el Tribunal Constitucional, a ver cómo explica eso el presidente Clavijo.

¿Ha ofrecido a Clavijo el apoyo del PSOE si rompe con el PP?

Yo no estoy en romper nada, pero el PSOE siempre ha estado para garantizar la estabilidad, y lo hemos demostrado en otros momentos de la historia de Canarias. Solo en dos ocasiones un Gobierno en Canarias ha empezado y terminado igual, las dos con el PSOE en él. Cuando Adán Martín y Paulino Rivero rompieron con el PP en sus respectivos gobiernos, ¿quiénes fuimos los responsables para ayudar a la gobernabilidad? Nosotros, que estábamos en la oposición. Hoy somos el principal partido del Parlamento de Canarias, pero somos responsables. Clavijo sabrá lo que le interesa a su Gobierno.

¿Qué le dice Clavijo sobre esta disyuntiva entre su pacto con el PP y el boicoteo de Génova al reparto de menores?

Hemos hablado de ello en muchas ocasiones y esto queda en el ámbito de las conversaciones privadas. Pero por mucho que él ataque al Gobierno de España, lo que no va a poder cambiar es que es su socio de Gobierno el que vota en contra de algo que también firmó con Feijóo y que, según Clavijo, es lo más importante que tiene Canarias en estos momentos.

Ángel Víctor Torres, durante la entrevista. / Alberto Nevado / LOF

El Gobierno deja en manos de los servicios jurídicos estatales la forma normativa de aprobar el reparto puntual de 4.400 menores que han pactado usted y Clavijo ¿No es eso quitarse responsabilidades de encima aunque en realidad asumiendo que no se apuesta por el decreto ley que reclama Canarias?

No, en absoluto. Es justamente al revés. Hemos acordado que esto no debe ser una decisión política porque si fuera así las dos partes estamos de acuerdo en un decreto ley. Los dos gobiernos creemos que esto es urgente y necesario. Pero estamos hablando de que la tutela que ahora tiene Canarias pasa a la comunidad autónoma receptora del menor y el artículo 87 establece en qué cabe un decreto ley y en qué no. La Abogacía del Estado ya lo está estudiando y la financiación de este proceso de reparto no será ningún problema.

"El Gobierno de España cumplirá con la agenda canaria aunque no haya nuevos presupuestos"

¿Qué garantías ofrece el Gobierno para el cumplimiento de la agenda canaria aunque no haya nuevos presupuestos?

La agenda canaria se cumple desde el principio y ello al margen de que haya o no presupuestos, porque cuestiones como las medidas para La Palma, partidas para el acogimiento de menores, otras de todo tipo en distintos ámbitos se hacen de manera segura. Si no hay presupuestos se ponen en marcha mecanismos alternativos, bien mediante decreto ley o a través de enmiendas en procesos legislativos en curso. Es más fácil, claro y seguro que sea a través de presupuestos, que intentaremos presentar y contar con el apoyo de CC.

¿Cree que la escisión de Nueva Canarias pone en riesgo futuras alianzas para gobiernos progresistas en el Archipiélago?

Yo inicié en Gran Canaria el proceso de una alianza fructífera del PSOE con el nacionalismo progresista, un proceso que luego lo ampliamos al resto de Canarias y ha sido para ambas organizaciones bueno, y sobre todo para la ciudadanía. Respeto a todas las formaciones, reconozco que esta situación no es positiva, pero sé que NC seguirá siguiendo un partido nacionalista-progresista con muchos puntos en común con el PSOE. Los escindidos han defendido que no abandonará esa línea del nacionalismo progresista. Si es así, en un momento determinado nos podemos encontrar.

Suscríbete para seguir leyendo