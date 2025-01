Ayuso y Moreno apoyan el ‘sí’ de Feijóo al nuevo decreto “troceado” porque así “las pensiones ya no son de Sánchez”

El ‘sí’ que el PP ha anunciado al nuevo decreto aprobado por Junts y el Gobierno ha sido bien acogido por los principales barones del partido. Según ha podido saber EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, la dirección adelantó y comentó con algunos de los dirigentes territoriales la decisión tomada por Alberto Núñez Feijóo, que llegó a abordar con alguno la difícil situación en que se encontraba el partido ante un paquete que incluye, entre otras medidas, el alza de las pensiones y las ayudas al transporte y la DANA. El miedo de Feijóo a quedarse solo junto a Vox votando en contra del alza de las pensiones acabó haciéndole cambiar de opinión.

Los populares votaron el miércoles de la semana pasada ‘no’ en el Congreso de los Diputados al primer decreto ómnibus, de 80 medidas. Ese rechazo, junto con el de Junts, hizo decaer todas las iniciativas y supuso un trago amargo para Pedro Sánchez, que veía cómo, una vez más, la mayoría de la investidura se resquebrajaba. Los de Feijóo se lanzaron a defender la necesidad de “trocear” el paquete, para que no fuera un “batiburrillo” de medidas sociales, adelanto de dinero a las comunidades o ayudas al coche eléctrico. Y eso es lo que ha tenido que hacer Sánchez para reconquistar el apoyo de Junts: ha elegido solo 29 iniciativas de carácter social, entre las que se incluyen, la subida de las pensiones, la bonificación del transporte público y las ayudas por la Dana. También continúa el escudo social contra los desahucios, aunque acompañado de mecanismos 'anti-okupas’, como exigía Carles Puigdemont.

"La abstención no la habrían entendido los mayores", afirman fuentes cercanas a Juanma Moreno

Esta última medida era una de las que menos gustaba a los populares, aunque la que criticaron con palabras más gruesas es otra que también sigue en el nuevo decreto: la cesión al PNV de un palacete en París que fue sede del Gobierno vasco en el exilio durante la dictadura franquista. Era una línea roja, algo inasumible. Sin embargo, al final, con su ‘sí’, los populares también respaldarán la transferencia de ese edificio a los nacionalistas vascos, a los que Miguel Tellado, el portavoz de Feijóo en el Congreso, había calificado de “miserables” y “rastreros” por solicitarlo.

Los barones con más peso político en el partido ven bien el voto a favor del nuevo decreto adelgazado. Fuentes de la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, explican que no se podían quedar en la abstención porque Sánchez y sus ministros habrían “traducido” esa opción en que “el PP no quiere ni subir las pensiones ni ayudar a Valencia”. Y eso, consideran esas fuentes, no se lo podían permitir. “Las pensiones ya no son de Sánchez. El palacio y los okupas, sí son de Sánchez”, continúan en referencia al edificio del PNV y la moratoria de los desahucios que se incluyen en el paquete de iniciativas que respaldará el partido. En la Puerta del Sol consideran que el Ejecutivo ha introducido esa cesión en el decreto "troceado" para que Feijóo votara 'no'. "Eso es despreciar a los pensionistas y tomarlos como rehenes", afirman.

“Al final la abstención no la habrían entendido los mayores y, para abstenerse, mejor el ‘sí’”, defienden fuentes cercanas al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. “Hay que ser prácticos”, subrayan sobre la necesidad de mandar un mensaje claro.

Prisas por aclarar el voto

Otro barón –que prefiere no dar el nombre– señala la urgencia con la que Feijóo debía aclarar la posición del PP porque “la campaña” que considera que el Gobierno estaba haciendo “en contra” de los populares por el tema de las pensiones “es inmoral”. Varios de los dirigentes consultados consideran que no se podía repetir esa tradición de Tellado y del resto de la dirección nacional en Madrid de no adelantar el sentido del voto hasta que se produce el debate en el Congreso. Es algo de lo que se jactan los populares cada semana. Esta vez, sin embargo, el PP quiso quitarse la presión de encima este miércoles a mediodía, justo antes de los informativos: votará ‘sí’, aunque sus votos no son determinantes y una abstención parecía lo más natural después del ‘no’ de la semana pasada. La noticia, sin embargo, se quedó sin cara ni rostro. Ningún portavoz salió a darla. El viraje se conoció por una serie de mensajes del PP en X (antes Twitter) y que Feijóo rebotó desde su cuenta.

Javier de Andrés, presidente del PP vasco, el más afectado por el tema de apoyar ahora el palacete para el PNV, justifica el apoyo al decreto porque, como en la Puerta del Sol, sospecha que Sánchez ha mantenido dentro de esa medida para evitar que los populares salieran en la foto de las pensiones. "No vamos a morder los anzuelos de Pedro Sánchez", dice De Andrés en un vídeo que se grabó y colgó en las redes sociales.

La campaña de firmas

El ‘sí’ de los populares ha supuesto la suspensión inmediata de la campaña de recogida de firmas en contra del decreto que Génova lanzó la semana pasada en internet y también colocado mesas petitorias por toda España. Los mensajes entre los secretarios de organización provinciales y los altos cargos en el territorio se enviaron rápidamente. “Queridos compañeros. Tras el anuncio de nuestro partido de votar a favor del decreto, paramos campaña. Así que estos días no es necesario que mantengáis las mesas que habíais programado. Disculpad!!”, decía uno de los whatsapps que corrió entre altos cargos de la formación en Madrid y que se repitió con distintos redactados por toda España.

