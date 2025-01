El Govern catalán prorroga los presupuestos pendiente de pactar con ERC y los Comuns la incorporación de recursos

Hace poco más de dos años, como jefe de la oposición, Salvador Illa aseguraba que, si Cataluña no tenía nuevos presupuestos, "la responsabilidad única y exclusiva" era del president de la Generalitat. Entonces era Pere Aragonès quien afrontaba el reto. Ahora le toca a él asumir que, tras haber prometido que habría nuevas cuentas en vigor el 1 de enero de 2025, su Govern en minoría no tiene los apoyos suficientes porque ERC le ha dado un portazo. Pero los socios de investidura -republicanos y Comuns- sí que han avalado al menos el decreto de prórroga de los presupuestos de 2023 para que no se produzca un cierre de caja de la administración catalana.

La esperanza de Illa ahora es lograr acordar una modificación de crédito para incorporar 4.000 millones de euros extras de ingresos del año pasado para que el Govern tenga más margen de maniobra para poder cumplir con compromisos de la investidura. El president Illa ya ha dejado caer en la sesión de control en el Parlament que se ocuparán de ello en las próximas semanas, pese a ser consciente de que la dificultad será atar el apoyo del partido de Oriol Junqueras. "Trabajo para que haya presupuestos y Catalunya avance", ha asegurado con el plan B ya activado.

Pero el Govern va pantalla a pantalla, y la de esta semana la dan por salvada. "No os aprobamos presupuestos, pero no bloqueamos el funcionamiento del país", ha argumentado el diputado de ERC Albert Salvadó, que ha reiterado que los republicanos solo se plantearán negociar nuevas cuentas cuando se avance en el terreno de la soberanía fiscal por la vía de la financiación singular. Nada ha dicho de las futuras modificaciones de crédito. "Si no hay presupuestos no per nuestra culpa ni responsabilidad de los ciudadanos", ha asegurado el diputado de los Comuns, David Cid.

Los socios menores de la investidura -pero claves para la mayoría de Illa- han pedido que se garanticen "otras vías" para cumplir con todo lo pactado y que ninguna política en materia de vivienda o sanidad "se quede en el tintero". Pero también han aprovechado la ocasión para lanzar una advertencia al Govern para que no juegue a la geometría variable apoyándose "en la derecha". "Nos necesitarán", han dejado caer.