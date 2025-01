Rutte reclama en su visita a Sánchez "la urgente necesidad de invertir más" en defensa

Con la inversión española y europea en defensa como tema principal de conversación, Mark Rutte ha empezado por España este lunes su agenda semanal de visitas a jefes de gobierno como nuevo secretario general de la OTAN. En un encuentro en Moncloa, le ha pedido a Pedro Sánchez un aumento cuanto antes del esfuerzo español en gasto militar. Y, de hecho, lo ha subrayado en su perfil de X.

En un tuit emitido al acabar la cita, Rutte ha contado que ha tratado con Sánchez "la urgente necesidad de invertir más ahora". Los adverbios inequívocos de Rutte son "more" y "now". En la versión del encuentro que ha dado Moncloa, se relata con más circunloquios: el presidente español "se ha mostrado favorable a movilizar fondos adicionales de forma conjunta y destinarlos a financiar bienes públicos como proyectos relacionados con la defensa".

Contra lo que era costumbre en tiempos de menos tensión interna en la organización, no se ha convocado el acostumbrado press briefing; la cita de Madrid con Sánchez solo se ha abierto a los fotógrafos.

Nada de atriles, ni declaraciones con banderas detrás en la puerta del palacio, ni rueda de prensa, nada salvo una foto cordial y una posterior nota de prensa. Y no se espera más apertura en los otros viajes que, también ordinarios, esta semana tiene programados el líder holandés de la alianza, a Portugal y a Polonia, no fuera a ser que alguien preguntase por Trump, o por Groenlandia o por cuánto han de rascarse el bolsillo la mayoría de aliados europeos a partir de ahora.

Fuentes de la Alianza consultadas por este diario confirmaban por la mañana que el tema del PIB e inversión en defensa iba en la cartera de Rutte para su viaje a Madrid, pero sin ser el único: en esta gira de salutación había ya que hablar de la próxima cumbre de la OTAN, a celebrarse en La Haya -ciudad natal del secretario general- el próximo mes de junio, así como de las perspectivas de la guerra de Ucrania al borde del inicio de su año IV.

Unidad ante Rusia

En este asunto, Sánchez ha reafirmado el compromiso de España con Ucrania, cuya invasión considera desafío "existencial" no solo para el país agredido, también para toda la UE, y su promoción de la unidad de los aliados en la ayuda al país atacado. Y ha defendido el presidente del Gobierno una filosofía que resume así: "Nada sobre Ucrania sin Ucrania y nada sobre la seguridad de Europa sin Europa".

Hay otro tema clave tratado en Madrid: la prioridad que, dentro de la Alianza, promociona España sobre el flanco sur siempre que puede, advirtiendo de que los únicos desafíos no está en Rusia y China.

Moncloa ha informado, al término del encuentro, de que Pedro Sánchez ha reafirmado ante Rutte el compromiso de alcanzar un 2% del PIB empleado en defensa en 2029, y ha defendido el ritmo de crecimiento de España: un 70% de incremento desde 2014.

Gasto imposible

El asunto del porcentaje del PIB dedicado a gasto militar es central no solo en España; lo es en cualquier encuentro con el nuevo dirigente de la Alianza Atlántica; pero más que en ningún otro país, es asunto central en España, colocada a la cola en esfuerzo económico de la OTAN con un 1,28% de la riqueza nacional dedicado a la defensa. Sin nuevos presupuestos generales del Estado y, a la vez, con el PIB sin dejar de crecer, España está aún lejos de alcanzar el objetivo de destinar un 2% de su producto interior bruto en 2029, el compromiso que, con el anterior secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y el anterior presidente norteamericano, Joe Biden, adquirió Sánchez en la cumbre de 2022.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, recibe al Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, en el Palacio de la Moncloa. / José Luis Roca

Por el cambio de clima, se diría que ha pasado una eternidad desde aquel encuentro amable de Madrid, con aquella vistosa cena en El Prado, la asamblea en la que se escenificó la unidad ante Rusia... y tras la cual, al poco de su terminación, Stoltenberg ya advirtió que el 2% del PIB es umbral, y no techo. Pero por más que apremie Donald Trump a elevar el presupuesto militar no al dos, sino al 5%, "no da tiempo material a gastarlo, al menos razonablemente", explica un alto jefe de la Armada.

En este caso, no se trata solo de voluntad política, ni siquiera de disponibilidad presupuestaria: es cuestión de capacidad de producción de la industria de defensa. Ciertamente, los tres ejércitos tienen en España aspiraciones de inversión y aumento de plantilla que, de satisfacerse en su totalidad, en una previsión de máximos, doblarían los 16.000 millones de euros que el año pasado gastó el Estado en defensa (sumando el presupuesto del ministerio de Margarita Robles, las transferencias adicionales de Industria y los créditos extraordinarios a lo largo del año).

Defensa planea aumentar la flota de la Armada, adquirir nuevos cazas para el Ejército del Aire, tiene en ejecución un ambicioso programa espacial de satélites, ha puesto en marcha un gran hub logístico, ha arrancado una línea de investigación para la guerra de drones y aún espera al gasto en la retrasada flota de vehículos de combate 8x8 y la pospuesta creación de una verdadera artillería de campaña con misiles, de la que carece. Pero aunque todo ese gasto, más de 30.000 millones, se aprobara ahora mismo, los primeros grandes buques y aviones (pongamos cazas F-35, por poner un ejemplo del que nadie habla pero en el que todo el mundo piensa en los ejércitos) no llegarían antes de 2031.

Cuentas sin acuerdo

Este mismo lunes, antes de que Rutte llegara a Moncloa, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ponía la venda antes que la herida defendiendo que el gasto real de España en Defensa es superior al que refleja la OTAN. Para los funcionarios de la Alianza, en 2024 no ha abandonado este país el último lugar en relación con su PIB; para Albares, "si miramos, en vez del porcentaje, los valores absolutos, España es el octavo contribuyente en valores absolutos a la seguridad euroatlántica", ha dicho.

La contabilidad del titular de Exteriores incluye la aportación de medios y soldados a las misiones de disuasión de la OTAN en Europa. A falta de millones, España es, ciertamente, de los aliados que más mano de obra aportan: 2.700 soldados, aviadores y marineros desplegados desde el Báltico y las orillas del Mar Negro -el gasto en operaciones exteriores, según Moncloa, multiplica por más de nueve la media de los aliados-, pero a Rutte -y mucho menos a Trump- ya no le basta ese argumento. Tampoco el de que España hace un esfuerzo mayor de crecimiento de la inversión, teniendo en cuenta que su PIB ha crecido más que el de otros aliados. Y tampoco que un 70% de incremento en gasto en defensa en la última década convierten a España en el tercer aliado que más ha aumentado el desembolso.

Tampoco cuadran en el insobornable listado de los contables de la OTAN los intentos de Madrid de que entre como aportación la ayuda militar (1.000 millones de euros en 2024) a Ucrania. "En Bruselas siempre agradecen el esfuerzo en personal, pero piden más capacidades, y no solo munición de artillería, por ejemplo, sino capacidades punteras", explica la mencionada fuente militar. O sea, muchos más buques, más submarinos, muchos más carros de combate, una aviación más musculosa y medios de los que carece España, como los misiles balísticos.

En algo sí que consigue Albares que no le discutan en el cuartel general de Bruselas: España no es el único país aliado que no está dedicando el 2% de su PIB a la defensa. En el grupo de cola están Canadá, Eslovenia, Bélgica, Luxemburgo, Croacia, Italia, Portugal, Albania y Montenegro. Y, según la última estadística publicada por la Alianza Atlántica, en el grupo de los que superan el 2%, lo hacen sin llegar al 2,1 Turquía, Francia... y Países Bajos, el estado que, hasta julio pasado, gobernó como primer ministro el hoy secretario general de la OTAN.