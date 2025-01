Illa suma el aval de Clavijo a la financiación singular de Cataluña si no supone salir del régimen común

Sumar complicidades, aunque sea sin entrar en detalles. El afán del president Salvador Illa en la gira de reuniones con los presidentes autonómicos que ha inaugurado en Tenerife es rebajar las hostilidades hacia la financiación singular que defiende Catalunya ahora que se va acercando el momento de las concreciones. Tras un encuentro con Fernando Clavijo, el president de la Generalitat se da por satisfecho. El presidente de Canarias ha dado por posible compaginar los intereses de su territorio con el modelo que abandera su homólogo catalán. Eso sí, siempre y cuando no suponga salir del régimen común.

Y es que Clavijo ha asegurado que, si de lo que se trata es de desarrollar el Estatut, eso es "plenamente compatible" porque está dentro de la Constitución. Se trata de una respuesta un tanto distinta a la de hace cuatro meses, cuando sostenía que lo planteado por Catalunya "rompía con el principio de solidaridad y equilibrio". Este viernes se ha escudado en que todavía no hay un texto definitivo sobre el que pronunciarse, aunque sí que ha mantenido que si lo que se pretende es salir de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), sí que se "rompe el principio de solidaridad".

Illa ha dejado en el aire este asunto y ha esquivado todo lo que no sea exhibir terrenos compartidos después de una hora de reunión que ambos dirigentes han celebrado por prolífera. "No he venido a convencer, he venido a explicar y a escuchar. Eso en sí mismo es una novedad", ha defendido el president, que ha agradecido el "tono de serenidad" que ha encontrado en el otro lado de la mesa en un asunto que lleva meses levantando ampollas. "Pido que no se tenga miedo a que a Catalunya las cosas le vayan bien. Es un debate que hay que hacer desde la razón y no desde la emoción", ha asegurado dando por descontado que cada territorio debe defender "sus intereses".

"No tener miedo"

La petición de "no tener miedo" porque la Generalitat va a seguir siendo "solidaria" ha sido reiterada desde que ha puesto un pie en la isla, donde ha llegado dispuesto, ha dicho, a "deshacer tópicos" y a combatir la "desinformación" vertida sobre esta carpeta. Lo que tampoco ha verbalizado Illa es que la intención es que en la reunión bilateral Estado-Generalitat del próximo 24 de febrero con el presidente Pedro Sánchez es que la financiación singular pase a ser un acuerdo entre gobiernos.

La respuesta de Clavijo se ha sintonizado con la del presidente catalán, ante el que ha defendido que Canarias tiene también "deficiencias" en su financiación y que por ello hay que debatir de forma "franca y transparente" partiendo de un "plano de igualdad" de todos los ciudadanos de España vivan donde vivan. La financiación ha insistido, fecha de 2009 y la situación ha cambiado lo suficiente como para abordar su reforma partiendo de la base de que las autonomías financian el 80% de los servicios públicos que prestan. "Que todos defendamos nuestros intereses no es incompatible con alcanzar un acuerdo", ha hecho hincapié.

Relación engrasada

Las relaciones entre ambos presidentes se ha engrasado, más allá de la financiación, con otras carpetas que han abordado en la cita y sobre las que han alcanzado algunas ententes. Illa ha tendido la mano para acoger a menores migrantes fruto del reparto que se acuerde entre Canarias y el Gobierno de Pedro Sánchez. "Catalunya estará donde siempre ha estado, que es con la solidaridad", ha subrayado el president. También han acordado coordinarse en materia de cooperación para que la Generalitat aprenda de la experiencia de Canarias con países africanos, intercambios empresariales en el ámbito digital y de sostenibilidad energética y han abordado la fiscalidad sobre el turismo y cómo reformar la sanidad para mejorarla y fortalecerla.