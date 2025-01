Una docena de reuniones técnicas para perfilar el reparto de menores

Canarias y Estado han celebrado una docena de reuniones técnicas en las últimas dos semanas para concretar el texto del decreto ley para el reparto extraordinario de los menores migrantes no acompañados que están bajo la tutela del Gobierno regional. Ambos ejecutivos han pactado que las sesiones de trabajo sean discretas para facilitar la búsqueda de puntos comunes.

El último de estos encuentros tuvo lugar hoy entre el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quienes se sentaron para pulir detalles y consensuar una propuesta que permita la derivación puntual de unos 4.000 niños y adolescentes llegados al Archipiélago a otras comunidades autónomas, para aliviar la emergencia humanitaria que viven las Islas, con más de 5.800 menores a su cargo.

Criterios

La vía del decreto ley la puso Clavijo sobre la mesa de Torres el pasado 17 de diciembre, tras el fracaso de las negociaciones con PP y Junts para reformar el artículo 35 de la ley de extranjería. El presidente canario y el ministro abordaron el contenido del texto el 9 de enero y se dieron entonces un plazo de 10 días para matizar algunos aspectos relacionados con la fórmula establecida para el reparto.

Canarias apuesta por el modelo de reparto elaborado por Gemma Pinyol-Jiménez, directora de políticas migratorias en Instrategies, para el Gobierno canario, que se basa en cinco indicadores: población total; acogida (media de menores acogidos por cien mil habitantes los últimos seis meses); PIB per cápita; desempleo y solidaridad (menores acogidos los últimos cinco años).

La intención de Clavijo es que el documento final llegue al Congreso de los Diputados la primera semana de febrero, pero antes tiene que pasar por el Consejo de Estado y la Abogacía del Estado, que determinarán si es mejor tramitar el texto mediante decreto ley o proposición de ley. El siguiente paso sería conseguir los suficientes apoyos parlamentarios para sacar adelante el reparto.

Con el apoyo de Junts

Según ha asegurado Clavijo, Junts se ha mostrado a favor de la propuesta, aunque los independentistas nunca se han pronunciado sobre este tema. Los votos de la formación catalana son fundamentales para convalidar el texto en la Cámara Baja, ya que el PP nacional está encasquillado en exigir al Gobierno de España una revisión más amplia de la política migratoria del país como condición para aceptar el reparto de menores.

El presidente canario señaló que la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, le expresó que estarían a favor de promover un reparto extraordinario de menores, pero no apoyarían una modificación permanente de la ley de extranjería. Los independentistas están negociando con el Estado el traspaso de las competencias de inmigración y no quieren que en el futuro les imponga la acogida de niños migrantes. Una postura que Clavijo ve "coherente", aunque no la comparte.

Suscríbete para seguir leyendo