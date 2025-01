Cascos, en el juicio que queda visto para sentencia: "Por lo que me acusan, todos los senadores y diputados desde 1977 deberían de estar en el banquillo"

El juicio contra Francisco Álvarez-Cascos ha quedado visto para sentencia a primera hora de la tarde de este viernes, después de que el fiscal y la acusación particular matuviesen su petición de cárcel por un delito continuado de apropiación indebida. Cascos ha tomado la última palabra para asegurar, entre lágrimas: "He sufrido una campaña de alquitrán mediático sobre mi persona que me ha invalidado civil y políticamente, y lo he soportado yo y lo ha soportado mi familia".

Cascos ha asegurado que, con los mismos argumentos contra él, "todos los senadores y diputados desde 1977 podrían ser acusados y sentados en el banquillo por apropiación indebida". El expresidente regional y exministro ha reivindicado su palabra y se ha dolido de que sus antiguos compañeros en Foro hayan sostenido ante el tribunal lo contrario de lo que aprobaron cuando dieron de paso las actas con las cuentas y presupuestos del partido. Cascos ha reinvindicado que todos los gastos de representación han sido fiscalizados por el Tribunal de Cuentas, "y todas las fiscalizaciones se han superado sin salvedades".

Cascos habla con Pedro Leal, en presencia de dos hijos del expresidente, tras el juicio. / Luis Vega

En cuanto al alquiler de una sede a Foro en Madrid, precisamente en oficinas que él tenía alquiladas, solo quiso citar el nombre de Isidro Fernández Rozada, propietario del local que durante años ocupó el PP en Oviedo, "que cedió al partido, y una vez más quiero agradecerle su generosidad". "Me honro en decir que he hecho de Foro un partido normal, que viene de la palabra norma. Sin querer, las acusaciones han puesto de manifiesto que en Foro no hay ánimo de lucro y ha habido una enorme transparencia", añadió.

"No hay un gasto suntuario, me voy con la conciencia muy tranquila, he cumplido con la palabra dada a lso gijoneses, a los asturianos y a los españoles", ha asegurado, y sus palabras han sido señaladas con un aplauso que el presidente del tribunal, Javier Domínguez Begega ha cortado con un "señores, estamos en un tribunal".