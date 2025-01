Las iniciativas de PP y Junts para mantener las ayudas del decreto 'ómnibus' no se aprobarían hasta mediados de marzo

PP y Junts echaron por tierra este miércoles el decreto 'ómnibus' del gobierno que, entre otras cosas, contenía la subida de las pensiones, la rebaja del transporte público o ayudas para los afectados por la DANA. Antes de votar 'no', los populares ya quisieron cubrirse en salud y anunciaron el registro de varias iniciativas para "salvar" todas estas medidas. El secretario general de los posconvergentes, Jordi Turull, ha anunciado este jueves que harán lo mismo si el Gobierno no actúa pronto. El camino con el que PP y Junts pretende resarcir su voto en contra es largo y no sería hasta mediados de marzo, como pronto, cuando las iniciativas estén aprobadas.

"No vamos a respaldar esta invención", sentenció el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, en torno a las 11:30 de la mañana del miércoles para rechazar el decreto 'ómnibus'. Poco más de una hora después, los populares difundieron una iniciativa de nueve páginas para mantener la subida de las pensiones. "Hemos registrado una Proposición de Ley que pueda garantizar dicha subida y que los pensionistas no paguen los problemas de Pedro Sánchez en el Congreso de los diputados", aseveraron en un comunicado. Una hora después, en torno a las dos de la tarde, hicieron lo mismo con otro texto con las ayudas para la DANA y este jueves con otra ley para mantener las ayudas al transporte público.

En otro comunicado, los conservadores defendieron que con este movimiento la subida de las pensiones estaría garantizada por "una proposición de ley impulsada por el PP". Sin embargo, esto es del todo falso, ya que la subida de las pensiones está garantizada por ley y el real decreto que impulsó el Gobierno tan solo era el medio para aplicarla. Además, el resto de proposiciones de ley no se aprobarían, en ningún caso, antes de mediados de marzo y eso aplicando los plazos más optimistas.

Los plazos

Turull, que este jueves también ha anunciado el registro de iniciativas si el Gobierno no las vuelve a aprobar mediante un real decreto, ha reconocido que es un camino muy lento. Y es que, cualquier iniciativa que se presente ahora no empezará a tramitarse en el Congreso hasta el 11 de febrero, el primer pleno ordinario de este periodo de sesiones. De normal, las leyes suelen tardar meses, sino años, en aprobarse, aunque con voluntad se puede reducir este plazo a unas pocas semanas. No obstante, por mucha rapidez que se imprima a la tramitación, ninguna de estas proposiciones se aprobarían antes de mediados de marzo.

En los últimos cinco años, las leyes que han pasado con mayor rapidez por las Cortes Generales han tardado 28 días, en el caso de la reforma del Código Penal que derogó la sedición y reformó la malversación, y 44 días, en el caso de la reforma de la ley del 'solo sí es sí' pese a contar con el apoyo de PP y PSOE. El Gobierno, consciente de este retraso, ya ha avisado de que no apoyará ninguna de estas proposiciones, aunque se ha dado un margen para negociar con Junts antes de aprobar un nuevo real decreto.