El PP asume el riesgo de bloquear el alza de las pensiones y ayudas al transporte para retratar la debilidad de Sánchez

El PP volvió a demostrar este miércoles que no piensa dar ni un balón de oxígeno a Pedro Sánchez, tampoco para aprobar medidas sociales. Los diputados populares votaron ‘no’ en el Congreso a un decreto que incluía la subida de las pensiones y ayudas para el transporte público y los afectados de la DANA. Según el Gobierno la oposición del PP es “destructiva” y solo busca la “supervivencia” de Alberto Núñez Feijóo, al que ve “cuestionado dentro y fuera de su partido”. Según los populares, en cambio, Sánchez demuestra cada semana en la Cámara baja que no tiene los apoyos suficientes para seguir en el Palacio de la Moncloa. El presidente del Gobierno no sabe todavía si podrá sacar los Presupuestos de 2025, pero lo que sí está viendo desde hace más de medio año es que no puede sacar ni una sola iniciativa adelante después de que Junts se haya salido del bloque de investidura y el PP no esté por la labor de ayudar en las medidas de mayor calado social. La legislatura se está convirtiendo en un infierno.

Feijóo ha decidido asumir el riesgo de imagen de que los pensionistas, los usuarios del transporte público y los valencianos se puedan sentir intranquilos tras el ‘no’ del PP, para poner de relieve esa debilidad de Sánchez y denunciar que el PSOE actúa como si tuviera mayoría absoluta, sin tenerles en cuenta ni negociando nada previamente con ellos. Desde julio de 2023, cuando ganó las elecciones generales pero no consiguió apoyos parlamentarios para convertirse en presidente, el líder del PP está insistiendo en que el dirigente socialista no tiene el poder suficiente para gobernar. Los conservadores recordaban este miércoles en los pasillos del Congreso aquella frase de Feijóo en la investidura de Sánchez: “Cuando el independentismo le falle, cuando le supere la legislatura, y ocurrirá, no me busque”.

Buscar un plan B

Según los portavoces oficiales del líder del PP, los conservadores no “tumban las pensiones” sino que “tumban una forma de gobernar”. Los populares se sacuden la responsabilidad de que ahora el Ejecutivo tenga que buscar otras vías para poder recuperar esas medidas y que puedan continuar las rebajas en el transporte, se oficialice la subida de las pensiones y se ejecuten las ayudas por la DANA, entre otras medidas. “No somos sus socios, que culpen a Junts”, añadieron esas fuentes.

El PP volvió a coincidir en el marcador de la votación con los posconvergentes y con Vox, los dos partidos que podrían ayudar a Feijóo a sacar adelante una moción de censura contra Sánchez que el político gallego ve más necesaria que nunca. Carles Puigdemont dijo el viernes en Bruselas que no baraja por ahora esa opción, pero la realidad es que esa mayoría de derechas del Congreso de los Diputados se está poniendo de relieve muy a menudo últimamente.

Feijóo también podría sustituir a Junts (7 diputados) por el PNV (5) en esa alianza de la moción de censura contra Sánchez, pero la relación con los nacionalistas vascos pasa por un muy mal momento. El último choque ha sido a raíz de la decisión del Ejecutivo central de ceder al PNV un palacete en París que fue sede del Gobierno vasco en el exilio. Para Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso, el comportamiento del PNV es "miserable" y "asqueroso" porque aprovecha "la debilidad de Sánchez" para "hacer caja". La respuesta de los nacionalistas vascos se escuchó alta y clara este miércoles. La diputada Idoia Sagastizabal calificó de "lamentables" sus declaraciones. “Siga siendo tan torpe, siga haciendo amigos que así le va a ir fenomenal , tan fenomenal como hasta ahora que no consigue nada... porque no quiere", dijo. "Es usted un sinvergüenza", remachó en euskera.

Quinielas en el grupo del PP

Tellado pasa horas bajas en su propia bancada. Compañeros de filas consideran que su tono "estridente" y su “falta de conocimiento del funcionamiento interno”, pese a llevar un año en el cargo, lo hacen un jefe débil. En su currículum se incluye, además, el "error" de que todos los diputados del PP votaran a favor de una reforma legal que beneficia a los presos de ETA.

El episodio de esta semana con el PNV se suma a ese malestar que se está viendo desde hace ya meses en el grupo parlamentario conservador y que está llevando a los diputados a hacer quinielas sobre los cambios que Feijóo puede acometer en los próximos meses, sobre todo si el Gobierno consigue sacar los Presupuestos Generales con Junts.

Tellado es consciente de su situación. La buena y estrecha relación con el jefe (Feijóo) suele ser un problema en estos casos, aunque el portavoz ya ha empezado a expresar en privado que tiene ganas de dejar el cargo.