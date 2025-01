La confusión por los BRICS provoca el primer malentendido de Trump con España

"Evidentemente, España no es un BRICS". El Gobierno ha sido tajante en su respuesta a la amenaza de Donald Trump de cargar de aranceles del 100% a los miembros de esta alianza de países emergentes, entre los que incluyó a España, que hagan negocios con EEUU. Con todo, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha evitado el choque pese a deslizar las dudas sobre las intenciones del presidente de EEUU: "Desconozco si esa afirmación realizada por el presidente Trump es una una confusión o no".

El Ejecutivo mantiene por el momento la posición institucional y la propia portavoz, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, trasladó a Trump su felicitación tras la investidura. Asimismo, remarcó la necesidad de mirar a EEUU "como un aliado natural" para avanzar que "nosotros como vamos a hacer todo lo posible para seguir manteniendo esa relación estratégica con Estados Unidos y, especialmente, con ese vínculo transatlántico que tenemos con respecto, por supuesto, al tema de los aranceles".

Lejos de la confrontación, desde el Ejecutivo señalan a España como un "socio fiable" y destacan la necesidad de mantener las buenas relaciones comerciales con EEUU. "En esta última década se han duplicado", añaden para rebajar posiciones más duras respecto a la nueva administración que sí se lanzan desde el PSOE.

Incluso a lo que respecto a la OTAN y la amenaza de exigir una mayor contribución a los países miembros, con España a la cola en inversión en Defensa, desde Moncloa insisten en mostrarse como un socio "fiable y responsable" en aras de cumplir los compromisos. Para ello, remarcan que "en este momento tenemos desplegados más de 3.800 hombres y mujeres en misiones de paz", varias de ellas al amparo de la alianza Atlántica. "Si hablamos del porcentaje de inversión España en este momento es el octavo país contribuyente del total de 32 países que estamos en ese que estamos dentro de la OTAN", concluía Alegría.

El Ejecutivo ya trató de pisar el acelerador del gasto militar para salir del vagón de cola de la OTAN. Durante el último cuatrimestre del año se aprobaron en diferentes reuniones del Consejo de Ministros partidas destinas a Defensa por un valor total de 2.287 millones euros. O lo que es lo mismo, una décima y media del PIB.

Un acelerón que coincide con las presiones de la OTAN a países como España para que hagan los deberes ante la coyuntura geopolítica actual. Tanto en público como en privado, después de que el secretario general de la organización atlántica, Mark Rutte, pidiese a los países miembros "ir más lejos y avanzar más rápido en su capacidad bélica, asó como continuar "brindando apoyo" a Ucrania en su guerra contra Rusia. La partida de los Presupuestos de 2023, prorrogada en el presente ejercicio, se situó en 12.825 millones de euros, lo que da cuenta del esfuerzo realizado por el Ejecutivo.

Las críticas del Gobierno por el momento se limitan a la mano derecha de Trump, el magnate tecnológico Elon Musk, aunque sin referirse diretctamente a él. Este mismo lunes, Pedro Sánchez llamó a la Unión Europea a acelerar su respuesta a los desafíos para la democracia y la soberanía que representa lo que ha dado en llamar "tecnocasta".

Ante la "amenaza grave" que conlleva el "poder omnímodo en las redes sociales" de los grandes magnates tecnológicos para ejercer "control" sobre el debate público y la acción de los gobiernos, concluyó que "la UE debe plantar cara a esta amenaza y defender la democracia".

Desde la opoisicón , para el PP, "no hay que tomarse la afirmación [de los BRICS] al pie de la letra", aunque cree que lo que revela es que "existe una percepción de que España no es fiable". "Nosotros tenemos que decir alto y claro que el Gobierno no es fiable, pero España sí es un país en el que se puede confiar", aseguró Miguel Tellado, portavoz de los populares en el Congreso.

El dirigente conservador aprovechó el fallo de Trump para cargar contra Pedro Sánchez. "España es mucho más que su Gobierno. España no es el Gobierno de Sánchez. Es evidente que la imagen internacional de España se ha dañado a lo largo de los últimos años por el comportamiento, la actitud y el descrédito de las instituciones que ha generado el Gobierno que preside Pedro Sánchez", dijo en una rueda de prensa en la Cámara baja, informa Pilar Santos.