Álvarez-Cascos pide ausentarse en el juicio por encontrarse mal

La cuarta jornada del juicio al fundador de Foro y ex presidente del Principado, Francisco Álvarez-Cascos por supuesta apropiación indebida estaba fijada para las 9 horas, pero además de comen zar con media hora de retraso, el magistrado ha ordenado un receso mientras el médico forense examina al acusado que dijo sentirse mal.

Fue al inicio de la sesión cuando el abogado de Álvarez-Cascos ha pedido que se le dispense de asistir dado su estado de salud. Ha indicado que su defendido pasó "mala noche, recibió ayer diálisis peritoneal, y tiene mareos y vómitos".

Tanto fiscal y como la acusación particular indicaron que no tendrían inconveniente en la dispensa para que Álvarez-Cascos no asista hoy al juicio de manera excepcional.

Una vez que el forense analice el estado de salud de Francisco Álvarez-Cascos, el tribunal decidirá si concede dispensa y la sesión prevista para este lunes se celebra sin él o si se aplaza estableciendo una nueva fecha para su celebración.

Cascos está acusado de un delito de apropiación indebida. Foro Asturias, y la Fiscalía le acusan de haber cargado a la formación política gastos personales que ascienden a 181.648 euros.

Al inicio de la sesión, el abogado de la defensa, Luis Tuero, ha informado al tribunal de la renuncia a once testigos.