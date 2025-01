¿Qué ha roto y qué puede romper Junts en la negociación con el PSOE? Las claves de la estrategia de Puigdemont

Detonación controlada. Así podría definirse la "ruptura" de negociaciones con el PSOE anunciada por el líder del Junts, Carles Puigdemont. Tras la decisión de la Mesa del Congreso de aplazar la admisión a trámite de su proposición no de ley para instar a Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza, el expresidente de la Generalitat ha anunciado la suspensión de las "negociaciones sectoriales" que su formación mantiene con el Gobierno en el marco del Congreso de los Diputados y ha exigido una "reunión urgente y extraordinaria" de la mesa de negociación en Suiza para "verificar" el cumplimiento del pacto de investidura.

Pero, ¿en qué se traducirá concretamente esta "suspensión" de las negociaciones? Sin abrirse a negociar una moción de censura con el PP y Vox -Puigdemont lo ha vuelto a descartar- y sin levantarse de la mesa en Suiza, los efectos de la ruptura son relativos. Estas son las claves de la conferencia de Puigdemont en Bruselas.

1. Presupuestos generales

Hasta que no se celebre la reunión en Suiza ni se revierta el bajo cumplimiento de los pactos pendientes, Puigdemont ha anunciado que no se sentarán a negociar los presupuestos de Sánchez ni ayudarán al Gobierno con su agenda legislativa, lo que incluye no convalidar decretos o aprobar sus iniciativas legislativas.

Aunque Sánchez no esté obligado a convocar elecciones, dar carpetazo a los presupuestos torpedea unos principales objetivos del Ejecutivo central. Con las cuentas bajo el brazo, el Gobierno podría llegar hasta 2027 y acabar la legislatura sin muchos sobresaltos.

Sin embargo, Junts ya había puesto como condición previa para hablar de las cuentas públicas tener acreditado el cumplimiento de los presupuestos anteriores. Y, de no ser así, ya se exigía una compensación a través del FLA o vía talón a la Generalitat por las inversiones previstas para Catalunya no ejecutadas. Ahora se suma a estas condiciones la resolución de la crisis actual.

2. Decretos y leyes pendientes

En cuanto a los decretos e iniciativas legislativas, hasta ahora Junts ya defendía que su partido negociaba 'pieza a pieza' con el Gobierno. Sin embargo, el expresident ha concretado que a partir de ahora no tendrán la misma "disposición" para "hablar de todo".

El pleno en el Congreso del próximo miércoles será la primera vez en la que Junts pueda dar prueba de esa paralización de las negociaciones con el Gobierno, aunque el efecto será reducido, ya que o modificará el resultado de ninguna de las tres votaciones previstas, informa Miguel Ángel Rodríguez. El Ejecutivo sacará adelante el real decreto sobre pensiones con el apoyo del PP y el 'no' de los posconvergentes al real decreto con el impuesto a las energéticas ya se daba por hecho. Por último, el real decreto con ayudas a los afectados por la DANA también saldrá adelante, previsiblemente, con el respaldo de todos los grupos, a excepción de Vox.

No obstante, a partir de ahí, el aviso de Puigdemont obligará al PSOE a andar con pies de plomo a la hora de llevar a votación cualquier ley, ya que la simple abstención de Junts provocará la derrota del Ejecutivo frente a PP, Vox y UPN. Ocurrirá lo mismo con cualquier proposición de ley que los socialistas eleven al pleno para iniciar su tramitación, por lo que podría paralizar la acción legislativa del Gobierno hasta que se desencalle la situación.

Puigdemont ha descartado que Junts pueda brindar su apoyo al PP para una moción de censura. Sin embargo, al menos durante esta suspensión de las negociaciones, Junts tendrá las manos más libres para tumbar junto a los populares las medidas que Sánchez decida someter a votación en el Congreso que no sean de su agrado.

3. La mesa de negociación en Suiza

Pero esta ruptura de las "negociaciones sectoriales", para Junts, no afectará la mesa de negociación con el mediador internacional que se viene desarrollando en Suiza. De hecho, Puigdemont ha reclamado justamente que se produzca una reunión "urgente y extraordinaria" en los próximos días o semanas.

A finales de este mes de enero ya estaba previsto el encuentro mensual entre ambas formaciones en el país helvético -la última fue el 13 de diciembre-, sin embargo, fuentes de Junts aseguran que esta no será una reunión ordinaria.

Desde las filas posconvergentes explican que deberá servir únicamente para abordar la situación de crisis actual y que en el encuentro pedirán que se active por primera vez el mecanismo de "verificación", un extremo que aseguran que ya estaba previsto en la metodología de negociación internacional pactada entre ambos partidos. Los verificadores, explican los posconvergentes, deberán evaluar el grado de cumplimiento de los pactos por parte del PSOE.

4. Los acuerdos pendientes: inmigración o catalán

Los posconvergentes tampoco aparcan la negociación para que el catalán sea oficial en Europa o para hacer efectivo el traspaso de competencias en inmigración. De hecho, explican que avances en estas cuestiones podrían revertir la situación.

El pacto sobre inmigración debía estar listo antes de acabar el año 2024, pero actualmente sigue encallado en puntos sensibles como el control de fronteras o la resolución de expedientes como los NIE. Sobre la oficialidad del catalán, los posconvergentes piden la implicación directa del presidente del Gobierno.

Finalmente, otro incumplimiento que Junts pide corregir es la no aplicación de la amnistía. A pesar de que la cuestión está ahora en manos de los tribunales, Puigdemont cree que Sánchez podría hacer más desde una dimensión política. Para el líder de Junts, una reunión con el presidente del Gobierno no es una condición imprescindible para seguir negociando, pero podría ayudar.

