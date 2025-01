Moncloa asume una reunión entre Sánchez y Puigdemont para evitar la ruptura, pero duda del momento

El Gobierno lleva tiempo debatiendo sobre los costes y beneficios de una reunión entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. Un debate que se ha intensificado tras la amenaza del líder de Junts de romper con el Ejecutivo. El ‘expresident’ advirtió tras dar por suspendidas las negociaciones con el PSOE que no rehabilitarlo como “interlocutor político” es una circunstancia que “no facilita las cosas”. Si bien desde Moncloa se muestra disposición a celebrarla como ha garantizado el propio Pedro Sánchez en público y se asume su importancia para reconducir la relación, se duda sobre los tiempos.

Hay quien se inclina por esperar a la aplicación de la amnistía, pendiente de resolución por parte de la justicia, para celebrarlo en España. Otros prefieren seguir la lógica política para que dicha reunión se asocie a un acuerdo trascendental, como serían los Presupuestos. Por último, hay quien no ve inconveniente ni al momento ni al lugar. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, apostó por esta última opción, aun subrayando que se trataba de una opinión personal. Ante esta disyuntiva, los colaboradores del presidente del Gobierno se inclinan por enfriarla al corto plazo. Al menos por el momento, según trasladan, no está en agenda.

Ferraz sí muestra disposición para celebrar una reunión urgente en Suiza, como reclamó este viernes Puigdemont, pero con la misma delegación que hasta ahora. Esto es, encabezada por el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, no por el jefe del Ejecutivo. Desde las negociaciones de investidura, Cerdán es el interlocutor con los posconvergentes y ha asistido periódicamente a las reuniones celebradas en Suiza con la mediación internacional del doplomático salvadoreño Francisco Galindo. Las mismas fuentes explican que el margen de una semana sería suficiente para poder agendar este nuevo encuentro.

Desde Sumar consideran “clave” para desencallar la situación lo que desde Junts denominan “aplicación de la amnistía política”. De ahí que presionen a sus socios de coalición instándolos a que se “concrete” cuanto antes una reunión entre Sánchez y Puigdemont. En el contexto de las negociaciones para la investidura, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz se desmarcó de la estrategia negociadora del PSOE y acudió a Bruselas para reunirse con el 'expresident.

Los socialistas esperaron a tener encarriladas las negociaciones para difundir una foto entre su secretario de Organización, Santos Cerdán, y el líder de los posconvergentes en las dependencias de Junts del Parlamento Europeo. Díaz sigue siendo hasta el momento la única representante del Gobierno de coalición que se ha reunido con el todavía prófugo de la justicia española.

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, lo hizo por su parte con Oriol Junqueras, quien sigue igualmente pendiente de que se le aplique la amnistía, pero para sellar el pacto de investidura. Pedro Sánchez, por su parte, se limitó a reunirse con la portavoz del Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, igual con los representantes del resto de grupos parlamentarios, en la ronda de contactos para la investidura.

Reunión con contenido

Quienes se inclinan por vincular la reunión a que sirva para “solemnizar algún tipo de acuerdo, como suele hacerse”, trasladan que el propio Puigdemont así lo entendería también. Un encuentro a cambio de despejar las cuentas públicas y garantizar con ello la legislatura. En su comparecencia del pasado viernes desde Bruselas, el líder de los posconvergentes advirtió en esta línea que “si me reúno [con Sánchez] y no avanzamos en los incumplimientos” no serviría de mucho.

Priorizó así tanto los compromisos pendientes, con especialmente mención al traspaso de las competencias en inmigración y el impulso del catalán como lengua oficial en las instituciones europeas, como que “se reconozca la validez de la existencia de una formación política como Junts”. El Gobierno ha rebajado el envite de Puigdemont al situarlo como una “discrepancia”, pero el calendario juego en su contra.

Escudo social en el aire

El próximo miércoles se convalidará el decreto ómnibus aprobado en el último Consejo de Ministros del año. Un texto en el que se incluye la revalorización de las pensiones, la prórroga de las bonificaciones al transporte o nuevas ayudas por la DANA. Su aprobación está en manos de Junts y Puigdemont amenazó con que, tras suspender negociaciones, “si hay decretos que se tienen que convalidar, que no nos busquen”.

En el Ejecutivo no acaban de creerse que los posconvergentes puedan acabar tumbando estas medidas. Mantienen así la posición, aun insistiendo en su voluntad de diálogo y de materializar acuerdos ante la petición de una reunión extraordinaria de la mesa de negociación en Suiza con el mediador internacional. Un ministro socialista responde ante esta situación que “tirar” la revalorización de las pensiones no sería asumible para Junts, ni siquiera en este contexto. Tras mostrar dudas de que acabe pasando, concluye respondiendo con otro órdago: “Cada uno se suicida como quiere”.