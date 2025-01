Bolaños: "Ayuso vive a cuerpo de rey gracias al dinero que desfalcó su pareja"

El ministro ha admitido que "no entiende nada" sobre la causa que el Tribunal Supremo sigue contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos por la filtración de un email sobre los detalles sobre las negociaciones entre el abogado de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, con la fiscalía sobre un posible acuerdo en una investigación por presunto fraude a Hacienda. "Es el mundo al revés", ha recalcado Bolaños, que, además, ha acusado a Rodríguez de "filtrar" a la prensa uno de los correos electrónicos sobre este asunto (el mismo jefe de gabinete de Ayuso lo admitió en el Tribunal Supremo) y de "mentir". "Me pasa lo que al resto de la ciudadanía que no entiendo nada", ha insistido.

La causa en el Supremo

La mano derecha de la presidenta de la Comunidad de Madrid reconoció este miércoles ante el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado que él difundió a varios medios de comunicación el correo en el que el fiscal del caso que investigaba a la pareja de Ayuso contestaba a la propuesta de acuerdo que le había mandado la defensa del empresario para evitar llegar a juicio.

La difusión de datos personales del mensaje previo, en el que el abogado Carlos Neira ofrecía el pacto a la fiscalía, es el que ha originado la causa que se instruye en el alto tribunal contra el fiscal general del Estado.

Rodríguez ha asegurado que "desconocía" ese primer e-mail y lo ha justificado en que el propio fiscal del caso, Julián Salto, tampoco lo mencionaba en su respuesta. No tuvo acceso al mismo, según su versión, hasta después de que fuera publicado de forma íntegra por El Plural.