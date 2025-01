Tudanca aleja fantasmas en su despedida: "Nadie me ha obligado a irme, es una decisión personal"

“Nadie me ha obligado a irme hoy; es una decisión personal”. Con esta declaración, sin ápice de titubeo, ha alejado Luis Tudanca el fantasma de cualquier injerencia de Ferraz en su decisión de abandonar la Secretaría General del Partido Socialista de Castilla y León. Un paso hacia un lado que ha tomado después de una década en el cargo en la que ha cosechado, como mayor logro, la victoria en las elecciones autonómicas del año 2019 que, sin embargo, le resultó insuficiente para arrebatar el Gobierno de la Junta al Partido Popular. El exdirigente socialista ha defendido que sus adversarios “siguen estando fuera del PSOE, y no dentro”, y ha desvelado una conversación con Pedro Sánchez en la que han hecho balance del trabajo realizado en estos últimos diez años, “compartiendo lucha por construir un partido ganador y unido”.

Al filo de las once de la mañana, el ya exsecretario general del Partido Socialista de Castilla y León, Luis Tudanca, salía a su comparecencia en la sede de la formación en Valladolid entre una “abrumadora” presencia de periodistas. Un contexto nacido tras la filtración en la tarde de Reyes de su marcha de la primera línea de batalla política. El dirigente ha querido corregir algunas de las interpretaciones de sus recientes palabras para evitar malos entendidos. “Sé que se pudo generar alguna otra expectativa, pero la realidad es que no voy a presentar mi candidatura para la reelección como secretario general del PSOE de Castilla y León”, ha indicado.

Tudanca ha reconocido haber pasado un periodo de “escucha” durante las últimas semanas. “A lo largo de estos diez años he tenido procesos de duda y ahora ha sido uno de ellos”, ha expresado. “No es habitual que un político reconozca que no tiene claro el camino a seguir, pero a mí me ha pasado habitualmente; por eso, los últimos días los he pasado hablando y escuchando a personas del partido; cargos orgánicos, pero también militantes de base, que son la verdadera fuerza del PSOE”, ha comentado.

El exdirigente socialista ha aseverado que ha llegado el momento de un nuevo proyecto para el Partido Socialista de Castilla y León. “Mi único afán siempre ha sido construir una alternativa de Gobierno para la Junta de Castilla y León, y creo que lo hemos conseguido”, ha insistido. “De verdad pienso que quien lidere el partido lo tendrá ahora más fácil que cuando yo entré, porque hemos roto un techo de cristal y hemos demostrado que aquí se podía ganar, que la gente podía confiar en nosotros de manera mayoritaria”, ha advertido.

Hace tres días que Luis Tudanca y Pedro Sánchez mantuvieron una conversación en la que el burgalés le expresó al secretario federal su intención de abandonar la máxima responsabilidad. “Con él he compartido una lucha por construir un proyecto ganador, intentamos con todas nuestras fuerzas que el partido no se rompiera después de aquellos momentos -el abandono de la secretaría general por parte de Sánchez, con el aparato del PSOE en contra- y he sentido siempre su apoyo, antes y ahora”, ha concluido.