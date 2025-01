Espadas se retira y no liderará el PSOE-A: "Doy un paso al lado para sumar y apoyar otro liderazgo"

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha anunciado que no se presentará a la reelección. Su retirada deja la vía libre para la vuelta a Andalucía de la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero. "Hoy quiero comunicarles no voy a concurrir en este proceso de primarias, sino que doy el paso a apoyar a otro liderazgo que renueve este proyecto y lo pueda convertir en 2026", ha señalado, aunque ha evitado hablar de la que fuera consejera de Hacienda.

Espadas llegaba a la sede del partido en la calle San Vicente acompañado del diputado gaditano Rafa Márquez y había quien ya daba por sentada su retirada. "Hoy es un día importante", aseguraba a las cámaras que le rodeaban en el primer día para presentar las candidaturas a las primarias del partido. Nadie quiere una guerra en el partido y él lo sabe.

"Hoy es día de anunciar esto y mañana habrá más noticias", ha señalado Espadas, que ha recalcado que "será esa persona quien dé el paso y lo anuncie". Aunque el que fuera alcalde de Sevilla ha evitado pronunciarse sobre quién será el nuevo candidato o la nueva candidata. El todavía líder del partido había asegurado en numerosas ocasiones que él solo daría un paso atrás ante alguien de peso como la ministra de Hacienda. "Solo una opción podía llevarme a cambiar de opinión y si esa opción se planteaba, aquí está Juan Espadas para prestarle mi apoyo", ha insistido este martes.

Una decisión "reflexionada"

Pese a todo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido esperar hasta el último momento para levantar el teléfono de Montero. De hecho, en la noche de este lunes, en el entorno cercano de la vicepresidenta reconocían que ella todavía no había recibido comunicación alguna. En sus declaraciones, Espadas tampoco ha dejado claro que ya haya tenido lugar la comunicación.

Hasta esta mañana la candidatura del que fuera alcalde de Sevilla era la única que había anunciado, aunque cada vez eran más las voces que pedían la vuelta de Montero. Con solo 30 diputados en el Parlamento de Andalucía y unas encuestas que, como el CIS andaluz, insinuaban que de haber elecciones perdería hasta cuatro asientos, la posibilidad de que Espada reeditara su cargo eran cada vez menores.

Según ha señalado, la decisión "no fue precipitada". Espadas asegura que ha vivido "un proceso de reflexión", pero ha asegurado que "las cosas complejas no son ni sencillas ni cortas". "Opto por unir mis fuerzas a una candidatura ganadora", ha defendido el líder de los socialistas andaluces, que ha señalado que decide "dar un paso al lado, atrás ni para coger impulso". "No me voy a ninguna parte, paso el testigo a quien pronto dará el paso", ha explicado.

Espadas ha sacado pecho de su gestión y ha defendido que con él, el partido ha hecho "autocrítica y balance" y ha logrado la "progresiva recuperación de la confianza de la sociedad andaluza". Sin embargo, el líder de la oposición en el Parlamento de Andalucía ha lamentado que el principal objetivo "era frenar la perdida del espacio político electoral", y este no lo han conseguido. "Es evidente y mi responsabilidad es la primera", ha indicado.

"Vuelve a ser la responsabilidad la que me lleva a cambiar mi decisión personal de presentarme a la reelección, que había anunciado ya, por una que refuerce aún más el proyecto colectivo", ha reconocido el secretario general. Así deja la vía libre para que de aquí al viernes, cuando termina el plazo, ese candidato, que desde el PSOE apuntan a que será Montero, dé el paso al frente y anuncie su proyecto.